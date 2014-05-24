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Thermal Touch teknolojisiyle artırılmış gerçeklik temelli dokunmatik kontrol elde edilebiliyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Thermal Touch teknolojisiyle artırılmış gerçeklik temelli dokunmatik kontrol elde edilebiliyor
Sanal gerçeklik ile beraber son dönemin dikkat çeken teknolojilerinden artırılmış gerçeklik sistemleri, gerçek dünya ile etkileşim noktasında farklı alternatifler kazanmaya devam ediyor. Bu noktada karşımıza çıkan Thermal Touch, adından da anlaşılabileceği üzere sıcaklık üzerinden bir etkileşim sunuyor.
Metaio tarafından geliştirilen ve şimdilik prototip aşamasında bulunan Thermal Touch sistemi, tablet ya da telefon gibi akıllı cihazlar üzerine takılıyor ve bünyesinde kızılötesi ve standart olmak üzere iki adet kamera birimi taşıyor. Bu iki kamerasıyla istenilen her türlü yüzeyi dokunmatik bir ekrana çevirebilen sistem, bu algılamasını parmak izinin bıraktığı sıcaklık izlerinden gerçekleştiriyor ve özel programlanmış artırılmış gerçeklik yazılımlarıyla örneğin boş bir masa üzerinde satranç oynanmasına, basılı bir dergi üzerinden beğenilen objelerin satın alınmasına, numara çevirilmesine ya da model araba gibi objelerle farklı işlemler yapılmasına imkan tanıyabiliyor. Hemen her yüzeyde kullanılabiliyor olmasıyla da dikkat çeken Thermal Touch, belirtildiği kadarıyla dokunma ile üzerinde gezinme işlemlerini de rahatlıkla ayırt edebiliyor.
Tüketicilerin kullanımına sunulması için önünde büyük bir süreç bulunan Thermal Touch sistemin hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.  
(Metaio
 
Thermal Touch teknolojisiyle artırılmış gerçeklik temelli dokunmatik kontrol elde edilebiliyor

http://augmentedblog.wordpress.com/2014/05/23/metaio-unveils-thermal-imaging-rd-for-future-use-in-wearable-augmented-reality-headsets/ Yorum Yaz
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hhdk 5 yıl
Bazı ülkelerde polisin bile kullanımı yasalarla kontrol altına alınmışken termal kameraların bu derece yaygınlaşmasnın getireceği sorunları da bi düşünmek lazım.
1 Yanıt Yanıtla
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ВAВA 5 yıl hhdk
hhdk

Bazı ülkelerde polisin bile kullanımı yasalarla kontrol altına alınmışken termal kameraların bu derece yaygınlaşmasnın getireceği sorunları da bi düşünmek lazım.

+1
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aybey 5 yıl
Tablet ve telefondansa gözlükler için çok iyi bir teknoloji.
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