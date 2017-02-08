Thermalright yeni soğutucusunu kullanıma sundu

Tayvan merkezli soğutucu çözümleri üreticisi Thermalright yapısı itibariyle daha çok kompakt sistemlere hitap eden yeni soğutucusunu duyurdu. Soğutucu özellikle de bir önceki AXP-100H modeline göre 7 mm daha yüksek tasarımıyla dikkat çekiyor zira son dönemde satışa çıkan anakartların VRM’lerinin soğutucusuyla uyum sağlaması için böyle bir değişim gerekliydi.

Enhanced Fan Mount

Modelin fanla birlikte yüksekliği 65 mm iken fansız yüksekliği 51 mm seviyesinde. Öte yandan kutu içeriğindeki fanla kullanıldığında 320 gramlık ağırlığa sahip olan soğutucunun ses seviyesi 22-30 dB arasında değişirken 900-2500 rpm’lik hıza sahip PWM destekli fanının sağladığı hava akımı ise ise 75.7 CFM olarak ölçülmüş. Son olarak 180 watt’a kadar soğutma kapasitesine sahip modelin satış fiyatı ise 49.99€ olarak belirlenmiş. Ayrıca modelin görsellerine ise galerimizden ulaşabilirsiniz.

https://www.techpowerup.com/230433/thermalright-announces-retail-availability-of-the-axp-100rh-cpu-cooler

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Bununla birlikte modelde ASUS’un ROG serisi ürünlerine uyum sağlamak adına siyah ve kırmızı renkler tercih edilmiş. Hava soğutma çözümündeyer verilirken paket içeriğine modelin fan konusundaki esnekliğini arttıran ‘’’ adı verilen aparat da eklenmiş.