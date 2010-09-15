Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermalright'dan 8 ısı borusuna sahip ekran kartı soğutucusu: Shaman

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16b
1
29
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Thermalright'dan 8 ısı borusuna sahip ekran kartı soğutucusu: Shaman
Tam Boyutta Gör

Komponent üreticisi Thermalright, yüksek performanslı ekran kartları için yeni bir soğutucu hazırlıyor. Firma tarafından Shaman olarak isimlendirilen yeni soğutucu, sahip olduğu 8 adet Bakır ısı borusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan ve 900-1300 devire/dakika hızında çalışan 140mm çapında fan ile donatılan ekran kartı soğutucusunun en yüksek gürültü oranı 21 dbA olarak açıklandı.

Thermalright Shaman için altı çizilmesi gereken en dikkat çekici özelliklerden biri ise geniş ekran kartı desteği. Nvidia'nın GeForce GTX 460, 465, 470 ve 480 modelleriyle uyumlu olan ekran kartı AMD cephesinde ise Radeon HD 5850 ve 5870 ile birlikte Radeon HD 6750 ve 6800 serisinin de desteklendiği açıklandı.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Shaman için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.

Thermalright'dan 8 ısı borusuna sahip ekran kartı soğutucusu: Shaman
Tam Boyutta Gör

Thermalright'dan 8 ısı borusuna sahip ekran kartı soğutucusu: Shaman
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 8 yıl
resimdeki pc'de hava soğutma olayını baya bir abartmış o fanlar ne öyle. belli zaman sonra ısınma problemi hastalık halini alıyor.3-5 fazla dereceye bile tahamülleri yok :D ne kadar fan koyarsanız koyun hava ile belli bir yere kadar soğutma sağlarsınız yani işlemci soğutucuna 10 fan da bağlasan 5 fan da bağlasan aynı sonuç olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heatblast 9 yıl
bu tam gf104 gpu'larına göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
=lachesis= 9 yıl
4 slot nedir ya? bence fazla bartılmış bir soğutucu israftan başka bişi değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
atı 5000 seri ekran kartları için değmez ama nvidia 480 için almaya değer anca soğutur bu fan yhhaahaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 9 yıl
yok artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Güzelmiş. Bunu takmadan önce bellekleribn üzerine de iyi heatsinkler yerleştireceksin. Bunu da takınca hepsi çok güzel soğur.
Yamanmışsın be Şaman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 9 yıl

4 slot falan kaplıyo.
Fermi ye falan uyumlu ama resimde gayet 8600GT ye monte edilmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zalman_2 9 yıl
perofrmans olarak iyi bile olsa para verilecek bir ürün degil artısından çok eksiler daha fazla [>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tesla 9 yıl
Saçmalık. Isı borusunun görevi sıcaklığı yapraklara taşımak. Yapraklardaki borular arası mesafe, boruları soğutmaya yetecek miktarda olmadıktan sonra ısı borusu işlevini hemen kaybedecektir. Isı borusu soğutulamadıktan sonra(içindeki sıvı yoğunlaşıp işlemci yüzeyine dönmeyince) metal bir çubuktan farksızdır. Bence işe yaramaz. Göz boyama.

Düzeltme: yazım yanlışı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zouzouni 9 yıl
4 slotluk yer kaplayan abartı bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckolik13 9 yıl
zalman vf3000 serisinden performanslı olabilecek mi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2kol3bacak 9 yıl
4 slo abartı olmuş bu slot olayını abarta abarta bilgisayarları tekrar oda boyutunda sokacaklar sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
bencede biraz abartı olmuş... kaç slot yer kaplıyor öyle??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K0rkunc 9 yıl
iyi güzel ama abartılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thepunisherWZ 9 yıl
Olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15960 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Soğutucular / Fanlar, thermaltake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı 9 yıl 1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim