Thermalright'dan 8 ısı borusuna sahip ekran kartı soğutucusu: Shaman

Komponent üreticisi Thermalright, yüksek performanslı ekran kartları için yeni bir soğutucu hazırlıyor. Firma tarafından Shaman olarak isimlendirilen yeni soğutucu, sahip olduğu 8 adet Bakır ısı borusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Çok sayıda Alüminyum yaprağa sahip olan ve 900-1300 devire/dakika hızında çalışan 140mm çapında fan ile donatılan ekran kartı soğutucusunun en yüksek gürültü oranı 21 dbA olarak açıklandı.

Thermalright Shaman için altı çizilmesi gereken en dikkat çekici özelliklerden biri ise geniş ekran kartı desteği. Nvidia'nın GeForce GTX 460, 465, 470 ve 480 modelleriyle uyumlu olan ekran kartı AMD cephesinde ise Radeon HD 5850 ve 5870 ile birlikte Radeon HD 6750 ve 6800 serisinin de desteklendiği açıklandı.

Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Shaman için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.