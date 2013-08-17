Thermalright'tan düşük profilli işlemci soğutucu: AXP-200

Mini-ITX sistemlerin yaygınlaşmasına paralel olarak bu tür sistemlere yönelik geliştirilen işlemci soğutucularında çeşitlilik artıyor. İşlemci soğutucu üretiminde uzman firmalardan Thermalright, düşük profilli yeni modeli AXP-200'ün kısa bir süre önce yurtdışında satışına başladı.



Üzerindeki fan hesaba dahil edilmediğinde, 150 mm x 140 mm x 60 mm boyutlarında ve 475 gram ağırlığında tasarlanan AXP-200, her biri 0.5 mm kalınlığında 49 adet alüminyum yapraktan, 6 adet bakır ısı iletim borusundan ve bakır tabandan oluşuyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere bakır ısı iletim borularına ve bakır tabana nikel kaplama uygulanarak uzun vadede oluşabilecek korozyon problemlerinin önüne geçilmesi amaçlanmış.



Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 yapıdaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 yapıdaki işlemcilerle kullanılabilen AXP-200, 140 mm veya 150 mm çapındaki fanlara destek veriyor. İşlemci soğutucu, Thermalright'ın TY-14013 kodlu fanını beraberinde getirmekte. TY-14013, ısı durumuna göre 700 devir / dakika ile 1.300 devir / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor; maksimum 64.52 CFM düzeyinde hava üflüyor ve maksimum 30.6 dBA düzeyinde ses çıkarıyor. Fanın ağırlığı ise yaklaşık 90 gram.



Thermalright, AXP-200'ü 49.99 Euro fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda. Bir önceki model olan AXP-100'ün ülkemizde satıldığını düşünürsek AXP-200'ü de ileride görmemiz kuvvetle muhtemel. AXP-200'ün yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.thermalright.com/html/products/cpu_cooler/axp-200.html