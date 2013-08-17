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Thermalright'tan düşük profilli işlemci soğutucu: AXP-200

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Thermalright'tan düşük profilli işlemci soğutucu: AXP-200
Mini-ITX sistemlerin yaygınlaşmasına paralel olarak bu tür sistemlere yönelik geliştirilen işlemci soğutucularında çeşitlilik artıyor. İşlemci soğutucu üretiminde uzman firmalardan Thermalright, düşük profilli yeni modeli AXP-200'ün kısa bir süre önce yurtdışında satışına başladı.
Üzerindeki fan hesaba dahil edilmediğinde, 150 mm x 140 mm x 60 mm boyutlarında ve 475 gram ağırlığında tasarlanan AXP-200, her biri 0.5 mm kalınlığında 49 adet alüminyum yapraktan, 6 adet bakır ısı iletim borusundan ve bakır tabandan oluşuyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere bakır ısı iletim borularına ve bakır tabana nikel kaplama uygulanarak uzun vadede oluşabilecek korozyon problemlerinin önüne geçilmesi amaçlanmış.
Intel cephesinde LGA 775, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 yapıdaki işlemcilerle; AMD cephesinde ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 yapıdaki işlemcilerle kullanılabilen AXP-200, 140 mm veya 150 mm çapındaki fanlara destek veriyor. İşlemci soğutucu, Thermalright'ın TY-14013 kodlu fanını beraberinde getirmekte. TY-14013, ısı durumuna göre 700 devir / dakika ile 1.300 devir  / dakika arasında değişen hızlarda çalışıyor; maksimum 64.52 CFM düzeyinde hava üflüyor ve maksimum 30.6 dBA düzeyinde ses çıkarıyor. Fanın ağırlığı ise yaklaşık 90 gram.
Thermalright, AXP-200'ü 49.99 Euro fiyat etiketiyle satışa sunmuş durumda. Bir önceki model olan AXP-100'ün ülkemizde satıldığını düşünürsek AXP-200'ü de ileride görmemiz kuvvetle muhtemel. AXP-200'ün yüksek çözünürlüklü görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Thermalright'tan düşük profilli işlemci soğutucu: AXP-200

http://www.thermalright.com/html/products/cpu_cooler/axp-200.html Yorum Yaz
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northwood 6 yıl
TurboCore
Hakiki gamer alan gidip minicik atx almadığı, fiyatına göre tam performans vermediği için tutmayacak. Ofisteki adama bundan mı verelim yani

ülkemizde var mı belki veya çok az.
lanparty'leri var onlarda bir mini-itx veya micro atx sistem tercih ediliyor.
ayrıca mini-itx formunda güçlü sayılabilecek sistemler kurulabiliyor.
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acbold 6 yıl
CFM & dBA olmamış..
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Iron Mask 6 yıl
Thermalright bu modeli ile rakibi Noctua nın NH-L12 sine ciddi bir darbe vurmuş olacak.
NH-L12 nin 4 ısı borusu ve 12 cm fan desteğine karşı, 6 ısı borusu ve 14 cm fan desteği ile çıkmış oluyor.
Geniş olmasına rağmen 33 mm ye kadar yükseklikte ramlerle kullanılabilecek olması da (Corsair Vengeance Low Profile gibi) bir avantaj.

thermalright.com/...


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Haşin_ErKeK 6 yıl
Amd,nin stok fanlarından iyidir
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JoeyBane 6 yıl
Şu kadarcık fan 65CFM hava üflüyorsa bu iş olmuştur. 30db yerine 25-26db gürültü üretse tam olacak.
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REDSTONE 6 yıl
THERMALRIGHT.
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HiqhWoltage 6 yıl JoeyBane
30db değeri onun max. değeri. 700rpm ile 1300rpm arasında değişiyor fan devri. Duyulmaz yani normalde.
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robinhoof 6 yıl
Bir firmaya SS sugo kasalı i7 işlemcili 7850'li sunum / 3d sunum kasası toplamıştım.
Soğutucu olarak bunu seçtim. Herşey harika oldu. İhtiyacım olmadığı halde kendi mede toplayasım geldi.
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Nokia Specialist 6 yıl
Hakiki gamer alan gidip minicik atx almadığı, fiyatına göre tam performans vermediği için tutmayacak. Ofisteki adama bundan mı verelim yani
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Gerginix 6 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Hakiki gamer alan gidip minicik atx almadığı, fiyatına göre tam performans vermediği için tutmayacak. Ofisteki adama bundan mı verelim yani


O minicik kasalara ne oyun sistemleri sığıyor biliyor musunuz? Şahsen 2. bir PC olarak APU toplamayı planlarken bu soğutucu gerçekten dikkatimi çekti ki Noctua'nın benzer çözümünden daha ucuz ise çok büyük boşluk doldurur.
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-erna- 6 yıl
thermalright kalitesini konuşturmuş gibi
100 tl civarında satılırsa güzel bir alternatif olabilir
ama 150 ye çıkarsa işi zor gibi
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