Thermaltake, Frio Extreme işlemci soğutucusunu duyurdu

Thermaltake yedi ay önce Computex 2011 Fuarı'nda tanıttığı Frio Extreme işlemci soğutucusunu yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Çift kule tasarımını esas alan ve 0.4mm kalınlığında Alüminyum yapraklardan oluşan 148.2 x 151 x 160 mm boyutlarındaki soğutucuda her biri 6mm kalınlığında olan U tasarımlı 6 adet bakır ısı borusu bulunuyor.

1200 - 1800 devir/dakika hızlarında görev yapan PWM kontrollü iki adet 140mm fan (en yüksek gürültü seviyesi 39 dbA) ile desteklenen Frio Extreme, 250 Watt'a kadar soğutma kapasitesi sunuyor. AMD'nin Soket AM2(+), AM3(+) ve FM1, Intel'in ise LGA 775, 1155, 1156, 1366, 2011 işlemcileriyle uyumlu olan Thermaltake Frio Extreme'in kutu içeriğindeki termal macun ile birlikte ay sonunda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.