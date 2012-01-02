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Thermaltake, Frio Extreme işlemci soğutucusunu duyurdu

7 yıl
34,5b
1
17
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yedi ay önce Computex 2011 Fuarı'nda tanıttığı Frio Extreme işlemci soğutucusunu yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Çift kule tasarımını esas alan ve 0.4mm kalınlığında Alüminyum yapraklardan oluşan 148.2 x 151 x 160 mm  boyutlarındaki soğutucuda her biri 6mm kalınlığında olan U tasarımlı 6 adet bakır ısı borusu bulunuyor.
1200 - 1800 devir/dakika hızlarında görev yapan PWM kontrollü iki adet 140mm fan (en yüksek gürültü seviyesi 39 dbA) ile desteklenen Frio Extreme, 250 Watt'a kadar soğutma kapasitesi sunuyor. AMD'nin Soket AM2(+), AM3(+) ve FM1, Intel'in ise LGA 775, 1155, 1156, 1366, 2011 işlemcileriyle uyumlu olan Thermaltake Frio Extreme'in kutu içeriğindeki termal macun ile birlikte ay sonunda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı. 

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ahmetsaid_ak 7 yıl en beğenilen
Ah şunu işlemcinin yanında verseler.
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DH Misafiri 7 yıl
her iddasına girerim bizimkiler bunu athlon 2 X2 250 nin üstüne takarak o.c. yaparlar
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Axener 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

her iddasına girerim bizimkiler bunu athlon 2 X2 250 nin üstüne takarak o.c. yaparlar



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King_Diamond 7 yıl
38db nedir yahu mazotla çalışıo bu herhalde dönüş hızını düşürsen bile motor sesi olur bunda anırır muhtemelen
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perseepona 7 yıl
Çok doğru bir beyanat ama o zaman sıvı soğutmalarda radyatörü nasıl soğutacağız.Onun için de bir alternatifiniz var mı?
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somek 7 yıl
işlemci soğutucu olarak hava soğutma bence çok mantıksız. bilmiyorum tabi herkesin kendine göre haklı sebepleri olabilir ama fiyat vs. bazında nedense su soğutma daha mantıklı geliyor.. alın corsair h-100 dibine vurun soğutmanın.
h-100'ün default 2 adet fanıyla 2500k işlemciyi stabil olarak 4.7'de kullanıyorum. %100 yük altında 63 dereceyi geçmiyor ısı..
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PS3!BF3! 7 yıl somek
Deniz Canyılmaz

işlemci soğutucu olarak hava soğutma bence çok mantıksız. bilmiyorum tabi herkesin kendine göre haklı sebepleri olabilir ama fiyat vs. bazında nedense su soğutma daha mantıklı geliyor.. alın corsair h-100 dibine vurun soğutmanın.
h-100'ün default 2 adet fanıyla 2500k işlemciyi stabil olarak 4.7'de kullanıyorum. %100 yük altında 63 dereceyi geçmiyor ısı..

Malumunuzdur ki her kasaya uygun değil sıvı soğutma. Ama hava neredeyse her kasaya uygun oluyor. Tercih sebebide bu yüzden.
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HiqhWoltage 7 yıl somek
Deniz Canyılmaz

işlemci soğutucu olarak hava soğutma bence çok mantıksız. bilmiyorum tabi herkesin kendine göre haklı sebepleri olabilir ama fiyat vs. bazında nedense su soğutma daha mantıklı geliyor.. alın corsair h-100 dibine vurun soğutmanın.
h-100'ün default 2 adet fanıyla 2500k işlemciyi stabil olarak 4.7'de kullanıyorum. %100 yük altında 63 dereceyi geçmiyor ısı..



Dostum testlerde h100, Noctua Nh-d14 ve silverarrow'un gerisinde kalabiliyor ya da aynı performansı veriyor. Ancak daha sesli çalışıyor. Benimde çok beğendiğim şık bir su soğutma sistemi ancak fiyatı daha pahalı, performansı üst düzey hava soğutucularınkiyle aynı ve fanlarının sesi daha fazla. Bunun dışında şık ve ağır olmayan bir soğutucu.


@King_Diamond
Dostum ilk Frio da bu değer max 42db, OCK da 48db. Tabi fanlar PWM olduğu için bu ses değerlerini görmek için epey kastırmak lazım. Performans olarak iyi soğutucudur 2500rpm'e kadar çıkar ancak o devirde ses malumunuz..
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SEO-Uzmanı 7 yıl
10 kere yazdım bir daha yazıyorum !
sıvı, gazı bilmem kaç yüz kere yoğunlaşmış halidir.
yani sıvı 1 tur geçmesi !
sizin fanınızın bi kaç yüz kere geçmesine eş değerdir !
dahası havadaki micron ebatındaki tozlar zamanla aralara dolarak fan hızını düşürür ! fanın sürtünmesini ve ses çıkarmasını sağlar ! ama hepsi bir arada AIO sıvı soğutmalarda kapalı kutu misali ürün her zaman ilk aldığınız stabil çalışma potansiyenini her zaman korur. !
yani senin anlayacağın fan günü gelince vızıldar ! :)
sivri sinek anlayana saz :D
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Imploser 7 yıl
Thermaltake özenti olursa =P
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artenis 7 yıl
Onun 3d tasarımı yaparsan daha verimli bir tartışma olur bence Adoniss ;)
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gkn_ymz 7 yıl
d14 ve silver arrow pek bulunmuyor stoklarda alternatif olabilir gibi, fiyatını ve performansını görmek lazım
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Adoniss 7 yıl artenis
artenis

Onun 3d tasarımı yaparsan daha verimli bir tartışma olur bence Adoniss ;)

aynen
basit bir program bulabilirsem tasarlamayı düşünüyorum.
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Fraulein 7 yıl
Silver Arrow'dan ne farkı var? Testler gelse de ona göre karar versek
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Adoniss 7 yıl
Isıyı dağıtmak için kullanılan plaka sayısı fazla, aklıma haliyle şu tasarım geldi küre şeklinde plakalar dizmek hem o zaman ram slotlarını da işgal etmemiş olur aynı zamanda tepeye de fan konarak maksimum verim alınabilir diye düşünüyorum.
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ahmetsaid_ak 7 yıl en beğenilen
Ah şunu işlemcinin yanında verseler.
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