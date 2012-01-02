Thermaltake, Frio Extreme işlemci soğutucusunu duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Thermaltake yedi ay önce Computex 2011 Fuarı'nda tanıttığı Frio Extreme işlemci soğutucusunu yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Çift kule tasarımını esas alan ve 0.4mm kalınlığında Alüminyum yapraklardan oluşan 148.2 x 151 x 160 mm boyutlarındaki soğutucuda her biri 6mm kalınlığında olan U tasarımlı 6 adet bakır ısı borusu bulunuyor.
1200 - 1800 devir/dakika hızlarında görev yapan PWM kontrollü iki adet 140mm fan (en yüksek gürültü seviyesi 39 dbA) ile desteklenen Frio Extreme, 250 Watt'a kadar soğutma kapasitesi sunuyor. AMD'nin Soket AM2(+), AM3(+) ve FM1, Intel'in ise LGA 775, 1155, 1156, 1366, 2011 işlemcileriyle uyumlu olan Thermaltake Frio Extreme'in kutu içeriğindeki termal macun ile birlikte ay sonunda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.
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h-100'ün default 2 adet fanıyla 2500k işlemciyi stabil olarak 4.7'de kullanıyorum. %100 yük altında 63 dereceyi geçmiyor ısı..
Malumunuzdur ki her kasaya uygun değil sıvı soğutma. Ama hava neredeyse her kasaya uygun oluyor. Tercih sebebide bu yüzden.
Dostum testlerde h100, Noctua Nh-d14 ve silverarrow'un gerisinde kalabiliyor ya da aynı performansı veriyor. Ancak daha sesli çalışıyor. Benimde çok beğendiğim şık bir su soğutma sistemi ancak fiyatı daha pahalı, performansı üst düzey hava soğutucularınkiyle aynı ve fanlarının sesi daha fazla. Bunun dışında şık ve ağır olmayan bir soğutucu.
@King_Diamond
Dostum ilk Frio da bu değer max 42db, OCK da 48db. Tabi fanlar PWM olduğu için bu ses değerlerini görmek için epey kastırmak lazım. Performans olarak iyi soğutucudur 2500rpm'e kadar çıkar ancak o devirde ses malumunuz..
sıvı, gazı bilmem kaç yüz kere yoğunlaşmış halidir.
yani sıvı 1 tur geçmesi !
sizin fanınızın bi kaç yüz kere geçmesine eş değerdir !
dahası havadaki micron ebatındaki tozlar zamanla aralara dolarak fan hızını düşürür ! fanın sürtünmesini ve ses çıkarmasını sağlar ! ama hepsi bir arada AIO sıvı soğutmalarda kapalı kutu misali ürün her zaman ilk aldığınız stabil çalışma potansiyenini her zaman korur. !
yani senin anlayacağın fan günü gelince vızıldar ! :)
sivri sinek anlayana saz :D
aynen basit bir program bulabilirsem tasarlamayı düşünüyorum.
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