Thermaltake Level 10 GT Snow Edition kasa video inceleme

Haber Editörü
| Haf x yerine level 10gt daha mantıklı geliyor. .haf xte ust tarafa genelde 2.fan alınıyor ve fan kontrolcüsüee genelde tercih ediliyor Ekstradan masraf demek bunlar 390a en ucuz satılıyor haf x..bu ekstralar ile 500rahat oluyor.bunun yerine level 10gt vatanda 520tl % 25ile.
. Bunların hepsi level 10gtde standart ayrica 200mmlik 3fan vr 140mm fanlarda artısı ses az oluyor. Kasasa tek bir 120mm fan bile olsa ses geliyor.
Malzeme kalitesi hakkinda net birsey diyemem haf x icin kullanan arkadaşlar cok iyi diyor.level 10gtde 1-2 yerdeki ufak plastik kısım dışında cok iyi.
Işlevsellik olarak level 10gt bana daha iyi geldi.
Dün aldım cok memnun kaldım fan kontrolcüsü ile low yapınca ses kalmıyor diyebilirim
|RedDot'u aldığı belli:)
|Çok şekilsiz kasa ya . Para veripte almam açıkçası .
|ender abi xigmatek pantheon kasa incelemesi yaparmısınız ?
|Fiyatı çok uçuk noktalarda o kasa güzel ama ona o kadar para verene kadar diğer donanımlara para yatırılabilir.
|görünüşü hoş değil benim dandik kasa bile bundan güzel bence
gopgop
görünüş açısından haklısın ama içeriği dehşet olduğu bariz belli
|havalandırma konusunda çok iyi, max ve min sıcaklıkları gayet aşağı çekmiş.
|3 Yıldır kasa kullanmıyorum. Tabiki herkezin zevki isteğidir ama unutmayın ki büyük kasa kirlendiğinde temizlenmesi en çok uğraştıran beladır. Isı konusuna değinmiyorum bile. 10 fan da taksanız bir kasaya, fanlar tozlandıktan sonra ilk devirlerinden de performans düşüşleri yaşayacak, buna istinaden de devir hızları da sınırlı olmuş olacaktır. En güzeli temizlik konusunda habire fan değiştirip yeni bir fan alıp takmaktansa, açık olarak kullanmak, kasasız olarak kullanmak daha ucuz ve daha verimli olacağı kanısındayım. Para konusu haricinde donanımın da ömrü için bu daha verimli olacaktır.
SISQO
Murat buraya da mı bulaştın moruk ya.
Kasa konusunda sana katılmıyorum, fanlar öyle zırt pırt değiştirilmesi gereken ürünler değil, tozlanma yüzünden fail olan fanlara da denk gelmedim, zaten bir kişi ayda bir kasasını açıp kompresor tutamıyorsa yuhlar olsun ona, kompresor denen alette 35 TL. Kasa alırken alt/üst/ön panelde ki ızgaraların toz filtreleri olmalarına dikkat etmeleri yeterli, gerisi arada bir kompresor tutmaya bakar. Çok para harcamak istemeyen arkadaşlar için bile bir sürü alternatif var 100 TL civarnda, hatta bunun en iyi örneği Sharkoon Rebel 9 modeli, kablo saklamadan tut bol fan yuvalarına kadar, tüm panellerde ki toz filtreleri dahil f/p ürünü bir kasa idi.
|Cok sagolun ben de bizim eve mutfak dolabi ariyordum iyi oldu bu inceleme.
|Yıllardır Thermaltake kasa kullanıyorum.Bazılarına göre bu kasalara 500-600 TL arasında para vermek gereksiz gelebilir.Şuna emin olun.Bu kasalar gerçekten soğutma, dayanıklılık konusunda en iyi kasalar.Tavsiye ederim.Türkiye de ithalatçısı Vektron çok da fazla destek konusunda iyi çalışmıyor ama Thermaltake Almanya ve Hollanda destek konusunda acayip iyi.Birçok yedek parçasını yurt dışından 1 hafta da getirebildim.Hatta bir keresinde harddiskleri kilitleme mekanızmalarım kaybolmuştu.Sadece uçak parasını ödeyerek adamlar bir dolu kutu hediye yollamışlardı.hava ya da su soğutma konularında 1 numara.Sonuçta kullanıyorum ve asla bir şikayetim olmadı...
VE YİNE O DÜNYADA HİÇBİR SÖZLÜKTE OLMAYAN UYDURUK KELİME - fonksiyonalite-
Türkçe'nin bir eskiği yok ya sizin? ...........
İşlevsellik,
( dh yi bu mesajımla o kelime konusnda yaklaşık 15-20 farklı başlıkda uyardım, NİYETLERİ FARKLI belli oldu )