Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Thermaltake Level 10 GT Snow Edition kasa video inceleme

7 yıl
46,8b
1
Kasa
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
@import url(data:text/css,);
Bu videomuzda Thermaltake'in performans tutkunları, donanım meraklıları ve oyuncular için hazırladığı özel tasarımlı üst seviye bilgisayar kasası Level 10 GT Snow Edition'ı inceliyoruz.
 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
artenis 7 yıl en beğenilen
Zevkler ve Renkler tartışılmaz YANLIŞ söylenmiş bir cümle, sanat ve onun alt kollarından estetik bunları TARTIŞMAK için var


VE YİNE O DÜNYADA HİÇBİR SÖZLÜKTE OLMAYAN UYDURUK KELİME - fonksiyonalite-


Türkçe'nin bir eskiği yok ya sizin?
...........
İşlevsellik,

( dh yi bu mesajımla o kelime konusnda yaklaşık 15-20 farklı başlıkda uyardım, NİYETLERİ FARKLI belli oldu )
Zevkler ve Renkler tartışılmaz YANLIŞ söylenmiş bir cümle, sanat ve onun alt kollarından estetik bunları TARTIŞMAK için varVE YİNE O DÜ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +49
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
isa_tr 6 yıl
Haf x yerine level 10gt daha mantıklı geliyor. .haf xte ust tarafa genelde 2.fan alınıyor ve fan kontrolcüsüee genelde tercih ediliyor Ekstradan masraf demek bunlar 390a en ucuz satılıyor haf x..bu ekstralar ile 500rahat oluyor.bunun yerine level 10gt vatanda 520tl % 25ile.

. Bunların hepsi level 10gtde standart ayrica 200mmlik 3fan vr 140mm fanlarda artısı ses az oluyor. Kasasa tek bir 120mm fan bile olsa ses geliyor.

Malzeme kalitesi hakkinda net birsey diyemem haf x icin kullanan arkadaşlar cok iyi diyor.level 10gtde 1-2 yerdeki ufak plastik kısım dışında cok iyi.

Işlevsellik olarak level 10gt bana daha iyi geldi.

Dün aldım cok memnun kaldım fan kontrolcüsü ile low yapınca ses kalmıyor diyebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyridder 7 yıl
RedDot'u aldığı belli:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryzen Tevfik 6 yıl
Çok şekilsiz kasa ya . Para veripte almam açıkçası .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ender abi xigmatek pantheon kasa incelemesi yaparmısınız ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
niyaziars 7 yıl
inanılmaz ya süper bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oğuzhan Ünver 7 yıl
Fiyatı çok uçuk noktalarda o kasa güzel ama ona o kadar para verene kadar diğer donanımlara para yatırılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gopgop 7 yıl
görünüşü hoş değil benim dandik kasa bile bundan güzel bence
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 7 yıl gopgop
gopgop
görünüşü hoş değil benim dandik kasa bile bundan güzel bence

görünüş açısından haklısın ama içeriği dehşet olduğu bariz belli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC 7 yıl
havalandırma konusunda çok iyi, max ve min sıcaklıkları gayet aşağı çekmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SISQO 7 yıl
3 Yıldır kasa kullanmıyorum. Tabiki herkezin zevki isteğidir ama unutmayın ki büyük kasa kirlendiğinde temizlenmesi en çok uğraştıran beladır. Isı konusuna değinmiyorum bile. 10 fan da taksanız bir kasaya, fanlar tozlandıktan sonra ilk devirlerinden de performans düşüşleri yaşayacak, buna istinaden de devir hızları da sınırlı olmuş olacaktır. En güzeli temizlik konusunda habire fan değiştirip yeni bir fan alıp takmaktansa, açık olarak kullanmak, kasasız olarak kullanmak daha ucuz ve daha verimli olacağı kanısındayım. Para konusu haricinde donanımın da ömrü için bu daha verimli olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 7 yıl SISQO
SISQO

3 Yıldır kasa kullanmıyorum. Tabiki herkezin zevki isteğidir ama unutmayın ki büyük kasa kirlendiğinde temizlenmesi en çok uğraştıran beladır. Isı konusuna değinmiyorum bile. 10 fan da taksanız bir kasaya, fanlar tozlandıktan sonra ilk devirlerinden de performans düşüşleri yaşayacak, buna istinaden de devir hızları da sınırlı olmuş olacaktır. En güzeli temizlik konusunda habire fan değiştirip yeni bir fan alıp takmaktansa, açık olarak kullanmak, kasasız olarak kullanmak daha ucuz ve daha verimli olacağı kanısındayım. Para konusu haricinde donanımın da ömrü için bu daha verimli olacaktır.

Murat buraya da mı bulaştın moruk ya.


Kasa konusunda sana katılmıyorum, fanlar öyle zırt pırt değiştirilmesi gereken ürünler değil, tozlanma yüzünden fail olan fanlara da denk gelmedim, zaten bir kişi ayda bir kasasını açıp kompresor tutamıyorsa yuhlar olsun ona, kompresor denen alette 35 TL. Kasa alırken alt/üst/ön panelde ki ızgaraların toz filtreleri olmalarına dikkat etmeleri yeterli, gerisi arada bir kompresor tutmaya bakar. Çok para harcamak istemeyen arkadaşlar için bile bir sürü alternatif var 100 TL civarnda, hatta bunun en iyi örneği Sharkoon Rebel 9 modeli, kablo saklamadan tut bol fan yuvalarına kadar, tüm panellerde ki toz filtreleri dahil f/p ürünü bir kasa idi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 7 yıl
Cok sagolun ben de bizim eve mutfak dolabi ariyordum iyi oldu bu inceleme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clie 7 yıl
Yıllardır Thermaltake kasa kullanıyorum.Bazılarına göre bu kasalara 500-600 TL arasında para vermek gereksiz gelebilir.Şuna emin olun.Bu kasalar gerçekten soğutma, dayanıklılık konusunda en iyi kasalar.Tavsiye ederim.Türkiye de ithalatçısı Vektron çok da fazla destek konusunda iyi çalışmıyor ama Thermaltake Almanya ve Hollanda destek konusunda acayip iyi.Birçok yedek parçasını yurt dışından 1 hafta da getirebildim.Hatta bir keresinde harddiskleri kilitleme mekanızmalarım kaybolmuştu.Sadece uçak parasını ödeyerek adamlar bir dolu kutu hediye yollamışlardı.hava ya da su soğutma konularında 1 numara.Sonuçta kullanıyorum ve asla bir şikayetim olmadı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,2b izlenme · 19 sa. yeni video
04:10
Temperli cam ve RGB "Rampage Squadron'a göz attık"
9,2b izlenme · 7 ay
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
1,4b izlenme · 4 sa. yeni video
07:33
Gigabyte AORUS AC300W RGB Kasa İncelemesi
13b izlenme · 10 ay
06:17
Corsair'dan harika kasalar, çılgın bellekler
12,3b izlenme · 11 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,8b izlenme · 19 sa. yeni video
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,6b izlenme · 4 gün
09:46
Sadelikteki şıklık? "Corsair Carbide 275R incelemesi"
11,3b izlenme · 5 ay
12:08
4 yanı temperli cam kasa, Corsair Crsytal 570X hala alınır mı? "Corsair Crystal 570X incelemesi"
10,4b izlenme · 7 ay
06:48
FSP CMT-510 RGB Fanlı ve Full Temperli Kasa İncelemesi
12,6b izlenme · 10 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
3b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim