Her elektrikli araca 100 kilometre ek menzil ekleyen batarya modülü

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç bataryalarının zamanla kapasite kaybetmesi kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunlardan biri. Tam şarjda menzilin azalması, genellikle pahalı batarya değişimleriyle çözülebiliyor. Ancak Hırvatistan merkezli EV Clinic, bu duruma kökten bir çözüm getirebilecek yenilikçi bir sistem geliştirdi. Şirketin yeni “tak-çalıştır” menzil uzatma bataryası, mevcut bataryaya dokunmadan araca yaklaşık 100 kilometre ek menzil kazandırabiliyor.

Her elektrikli araca uygun

Henüz prototip aşamasında olan sistem ilk olarak Tesla Model S üzerinde kullanıldı. EV Clinic mühendisleri, bu menzil uzatıcı bataryayı aracın bagajın altındaki derin bölmeye entegre ederek kargo alanının büyük kısmını korumayı başardı. Cihaz, 17,1 kWh kullanılabilir enerji kapasitesine sahip ve enerji depolama görevini Samsung SDI üretimi prizmatik hücrelerden oluşan dört modül üstleniyor.

Tam Boyutta Gör Batarya modülü, bağımsız bir batarya yönetim sistemi Tesla Model 3’ten alınan bir piroteknik sigorta, özel üretim soğutma plakası ve Tesla Model S’ten uyarlanan bir soğutma pompası içeriyor. Tüm bileşenler, sistemin Rapid Mate konnektörleriyle aracın orijinal bataryasına paralel olarak bağlanmasını sağlıyor. Bu bağlantı yapısı, iç direnç kaybını azaltarak daha hızlı şarj imkanı sunuyor. Şirket, maksimum şarj gücü değişmese de şarj eğrisinin daha verimli hale geldiğini belirtiyor.

EV Clinic ayrıca batarya paketine teşhis modülü ve özel bir yazılım entegre etmiş durumda. Bu sayede sürücüler, menzil uzatıcının durumu ve performansını kolayca takip edebiliyor. Güvenlik açısından da dikkatli davranan mühendisler olası bir arıza halinde bataryanın yüksek gerilim sisteminden kendini otomatik olarak izole edebildiğini ifade ediyor.

Ciddi maliyet yükünden kurtacak

İlk prototip, 85 kWh’lik Tesla Model S versiyonu için geliştirildi. Ancak firma, gelecekte 75 kWh Tesla modelleri, Volkswagen e-Golf, Nissan Leaf ve Smart EV gibi yaşlanan elektrikli araçlar için de uyumlu sürümler sunmayı planlıyor. Fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak EV Clinic’e göre bu sistemin, eski bir Tesla Model S veya Model X’in bataryasını tamamen değiştirmekten çok daha uygun maliyetli olması bekleniyor. Zira bu modellerin batarya değişimi bugün 15.000 ila 25.000 dolar arasında bir masrafa yol açabiliyor.

