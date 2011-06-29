Thermaltake Tt eSports'dan oyunculara öze kulaklık; Shock Spin HD

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Thermaltake'in sadece oyuncu ekipmanları üzerinde çalışan markası Tt eSports, ürün gamına yeni bir kulaklık ekledi. Shock Spin HD adı verilen yeni model, 7.1 kanal çevresel ses desteği sunuyor. 50mm sürüüclerin kullanıldığı ve 15Hz-20KHz frekans tepkisine ve 32 Ohm empedans değerine sahip olan kulaklık ile birlikte tak ve kullan mikrofona da y6er veriliyor. Tasarımıyla dikkat çeken ayrıca siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen kullanılan kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.