Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake Tt eSports'dan oyunculara öze kulaklık; Shock Spin HD

7 yıl
9,2b
2
3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Thermaltake'in sadece oyuncu ekipmanları üzerinde çalışan markası Tt eSports, ürün gamına yeni bir kulaklık ekledi. Shock Spin HD adı verilen yeni model, 7.1 kanal çevresel ses desteği sunuyor. 50mm sürüüclerin kullanıldığı ve 15Hz-20KHz frekans tepkisine ve 32 Ohm empedans değerine sahip olan kulaklık ile birlikte tak ve kullan mikrofona da y6er veriliyor. Tasarımıyla dikkat çeken ayrıca siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen kullanılan kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 7 yıl
Fiyatı çok yüksek demek ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
blank42
Bir kerede fiyatını açıklandığını göremedik şu ürünlerin

fiyatına gerek yok görelim yeter böyle.fiyatı olunca bakası gelmiyor insanın.böyle biraz daha çekici duruyor haber =))
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blank42 7 yıl
Bir kerede fiyatını açıklandığını göremedik şu ürünlerin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Edimax IC-3005wn kablosuz ağ kamerası video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim