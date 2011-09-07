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Thermaltake Tt eSports'tan yeni oyuncu klavyesi; Meka G-Unit

7 yıl
19,3b
1
8
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake Tt eSports'tan yeni oyuncu klavyesi; Meka G-Unit
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Thermaltake'in oyuncu ekipmanları hazırlayan alt markası Tt eSports, mekanik tabanlı yeni klavyesi Meka G-Unit'i  duyurdu. Mekanik yapısı ile yüksek dayanım sergileyen ve 50 milyon tuş vuruşuna kadar sorunsuz çalışabildiği belirtilen klavye,  ISS (Instant Shift System)  adı verilen gelişmiş macro anahtar buton geçiş özelliği ile geliyor ve üzerinde 64Kb bellek bulunuyor.
Gecelerini bilgisayar başında geçiren sıkı oyun tutkunları için arka aydınlatma özelliğini de bünyesinde barındıran klavyenin tarama hızı ise 1000Hz olarak açıklandı. Üzerinde iki adet USB 2.0 portu bulunan ve bu sayede harici donanımlar için USB Hub işlevi de gören klavyede aynı zamanda kulaklık gibi ekipmanlar için iki adet ses konnektörünü de yer veriliyor.
Kablo uzunluğu 1.8 metre olan ve altın kaplı bağlantı konnektörle gelen Tt eSports Meka G-Unit'in bir yıllık garanti ile 130$ seviyesinden sunulacağı ifade ediliyor. 
Thermaltake Tt eSports'tan yeni oyuncu klavyesi; Meka G-Unit
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Recharged 7 yıl en beğenilen
130 $ buna neden vereyim ki? Bilindik markalar Logitech & Razer varken.
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DH Misafiri 7 yıl
Mekanik klavye bu. 30 milyon masrafla yapabileceğine inanan varsa ya dahidir ya cahil.
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webbeast 7 yıl
Mekanik klavyeyi iyice bir araştırın isterseniz saçma sapan yorumlar yapmadan önce.

overclock.net/...

Razer dediğiniz marka öyle pek de sağlam kaliteli bişey değil çok tercih ediliyor iyi yanları da var tabi.
ve mekanik klavye konusunda pek de iyi değil, yazı yazmak için daha yatkın olan Cherry MX blue switchini kullanıyor GAMER olarak sattığı klavyede.

Ve Logitech kalitelidir evet ama mekanik klavyesi yok.

Genel olarak aşağı yukarı bu şekilde mekanik klavyeler. Tuşlara basmak sizin 5 MÜLLON luk klavyenizden çok daha farklı ve haz vericidir. Dünya çapında profesyöneller tarafından tercih edilir.. Hadi bakiyim biraz okuyun ya da ingilizce öğrenin araştırın cahil cahil konuşacağınıza.
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semıh11 7 yıl
120 $ dolarlık oyuncu klavyesi daha güzel ama logitech var
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Normandia_06 7 yıl
bu mu 130 $ mış :D şu forumda 5 milyonluk klavyeyi 30 milyon masrafla modlayarak bundan kat kat daha iyi klavye ortaya çıkaracak 150 kişi bulurum sana Thermaltake :))
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Stanislas Xavier 7 yıl
tuşları hiç güzel değil...
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Recharged 7 yıl en beğenilen
130 $ buna neden vereyim ki? Bilindik markalar Logitech & Razer varken.
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raptor32 7 yıl
Tt eSports Challenger Pro kullanıyorum TAvsiye ederim bu fiyata güzel Klavye Malzemede güzel bence tek eksiği benim gibi uzun parmaklılar için bilekliği geniş ve güzel bir malzemeden olabilir
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