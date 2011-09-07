Thermaltake Tt eSports'tan yeni oyuncu klavyesi; Meka G-Unit

Thermaltake'in oyuncu ekipmanları hazırlayan alt markası Tt eSports, mekanik tabanlı yeni klavyesi Meka G-Unit'i duyurdu. Mekanik yapısı ile yüksek dayanım sergileyen ve 50 milyon tuş vuruşuna kadar sorunsuz çalışabildiği belirtilen klavye, ISS (Instant Shift System) adı verilen gelişmiş macro anahtar buton geçiş özelliği ile geliyor ve üzerinde 64Kb bellek bulunuyor.

Gecelerini bilgisayar başında geçiren sıkı oyun tutkunları için arka aydınlatma özelliğini de bünyesinde barındıran klavyenin tarama hızı ise 1000Hz olarak açıklandı. Üzerinde iki adet USB 2.0 portu bulunan ve bu sayede harici donanımlar için USB Hub işlevi de gören klavyede aynı zamanda kulaklık gibi ekipmanlar için iki adet ses konnektörünü de yer veriliyor.

Kablo uzunluğu 1.8 metre olan ve altın kaplı bağlantı konnektörle gelen Tt eSports Meka G-Unit'in bir yıllık garanti ile 130$ seviyesinden sunulacağı ifade ediliyor.