Thermaltake, mid-tower bilgisayar kasası Urban S21'i tanıttı

Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Thermaltake, mid-tower segmentinde konumlandırdığı yeni bilgisayar kasası Urban S21'i duyurdu. SECC çelikten üretilen bilgisayar kasasının, ilk bakışta zımparalanmış ön kapağıyla dikkat çektiğini söylemek mümkün.



438 mm x 185 mm x 497 mm boyutlarında tasarlanan Urban S21, microATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 155 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, 120 mm radyatörlü sıvı soğutma çözümlerine ve maksimum 320 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, toplamda 6 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 adet PCI, PCI-Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan bilgisayar kasasında sürücülerin montajı esnasında herhangi bir araca ihtiyaç duyulmuyor.

Havalandırma konusuna gelecek olursak, bilgisayar kasasının ön yüzüne, arka yüzüne, üst yüzüne, alt yüzüne ve yan paneline 120 mm çapında fan ekleyebiliyoruz. Thermaltake, bilgisayar kasasının ön ve arka yüzüne halihazırda 120 mm çapında fan montajı gerçekleştirmiş. Ortalama 1.000 devir / dakika hızında çalışan bu fanlar yaklaşık 16 dBA ses üretiyor.

Üzerinde 2 adet USB 3.0 portu ile kulaklık / mikrofon bağlantıları bulunan Urban S21'in fiyat seviyesi henüz açıklanmış değil.

http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001978