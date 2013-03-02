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Thermaltake, mid-tower bilgisayar kasası Urban S21'i tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
knight
Haber Editörü
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Thermaltake, mid-tower bilgisayar kasası Urban S21'i tanıttı
Bilgisayar bileşeni üretiminde uzman firmalardan Thermaltake, mid-tower segmentinde konumlandırdığı yeni bilgisayar kasası Urban S21'i duyurdu. SECC çelikten üretilen bilgisayar kasasının, ilk bakışta zımparalanmış ön kapağıyla dikkat çektiğini söylemek mümkün.
438 mm x 185 mm x 497 mm boyutlarında tasarlanan Urban S21, microATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 155 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, 120 mm radyatörlü sıvı soğutma çözümlerine ve maksimum 320 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, toplamda 6 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 7 adet PCI, PCI-Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan bilgisayar kasasında sürücülerin montajı esnasında herhangi bir araca ihtiyaç duyulmuyor.
Havalandırma konusuna gelecek olursak, bilgisayar kasasının ön yüzüne, arka yüzüne, üst yüzüne, alt yüzüne ve yan paneline 120 mm çapında fan ekleyebiliyoruz. Thermaltake, bilgisayar kasasının ön ve arka yüzüne halihazırda 120 mm çapında fan montajı gerçekleştirmiş. Ortalama 1.000 devir / dakika  hızında çalışan bu fanlar yaklaşık 16 dBA ses üretiyor.
Üzerinde 2 adet USB 3.0 portu ile kulaklık / mikrofon bağlantıları bulunan Urban S21'in fiyat seviyesi henüz açıklanmış değil. 
Thermaltake, mid-tower bilgisayar kasası Urban S21'i tanıttı
Thermaltake, mid-tower bilgisayar kasası Urban S21'i tanıttı

http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001978 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dovahkiin 6 yıl
Thermaltake güç kaynağıyla birlikte satılan kasalarda F/P anlamında iyi sayılsa da maalesef kalite yönünden rakiplerinden uzak.(Armor gibi bazı üst düzey modelleri hariç tutuyorum tabii ki)
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netstat 6 yıl
öndeki usb portlarını filan yukarı taşısalarmış iyi olurmuş.
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saintroyo 6 yıl
fyatı belli değil ama yine de ben ''ehh, işte
'' diyorum...
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gmfaruk 6 yıl
400r civarında fiyat koyarlar
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