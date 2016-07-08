Thermaltake’den duvara asılabilen kasa

Son dönemde masaüstündeki kasalarımızı, duvara asılı hale getirecek ilginç tasarımlara şahit olmaya başladık. Farklı LED aydınlatmalarla odanızı daha egzotik hale getiren şeffaf kasa tasarımları, pek çok üreticisinin planları arasında yer alıyor. Son olarak Thermaltake, duvara asarak kullanabileceğiniz şeffaflık odaklı yeni bir kasa modeli duyurdu.

Firmanın daha önce Thermaltake Core P5 adında ve oldukça beğenilen şeffaf bir kasası mevcuttu. Thermaltake Core P3 adındaki yeni model biraz daha küçük bir yapıda ve haliyle biraz daha maliyetleri aşağıya çekiyor.

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512mm x 333mm x 470mm şeklinde ölçülere sahip olan kasa, büyük akrilik penceresi ile geniş bir manzara sunuyor. 4 köşedeki metal çubuklar ile akrilik pencere sabitlenirken, farklı boyutlardaki raflar ile de donanım bileşenleri isteğe bağlı olarak yerleştirilebiliyor.

8 adet genişleme yuvasına sahip olan kasada 420mm boyutlarına kadar radyatör, 4 adede kadar HDD veya 5 adede kadar SSD yuvası, 180mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucusu, 450mm uzunluğa kadar ekran kartı, 280mm uzunluğa kadar radyatör ve rezervuar yer alabiliyor. Beyaz ve siyah renk seçenekleri ile gelen modeli 85 Pound civarında bir fiyat etiketine sahip.