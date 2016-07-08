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Thermaltake’den duvara asılabilen kasa

Bilgisayar kasanızı odanızın bir dekorasyon unsuru haline getirmek istiyorsanız, Thermaltake Core P3 şeffaf kasa ile duvara monte bir sistem elde edebilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,1b
1
15
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake’den duvara asılabilen kasa

Son dönemde masaüstündeki kasalarımızı, duvara asılı hale getirecek ilginç tasarımlara şahit olmaya başladık. Farklı LED aydınlatmalarla odanızı daha egzotik hale getiren şeffaf kasa tasarımları, pek çok üreticisinin planları arasında yer alıyor. Son olarak Thermaltake, duvara asarak kullanabileceğiniz şeffaflık odaklı yeni bir kasa modeli duyurdu.

Firmanın daha önce Thermaltake Core P5 adında ve oldukça beğenilen şeffaf bir kasası mevcuttu. Thermaltake Core P3 adındaki yeni model biraz daha küçük bir yapıda ve haliyle biraz daha maliyetleri aşağıya çekiyor.

Ayrıca Bkz. "PGS projesi ile PC oyunları cebe giriyor"

512mm x 333mm x 470mm şeklinde ölçülere sahip olan kasa, büyük akrilik penceresi ile geniş bir manzara sunuyor. 4 köşedeki metal çubuklar ile akrilik pencere sabitlenirken, farklı boyutlardaki raflar ile de donanım bileşenleri isteğe bağlı olarak yerleştirilebiliyor.

8 adet genişleme yuvasına sahip olan kasada 420mm boyutlarına kadar radyatör, 4 adede kadar HDD veya 5 adede kadar SSD yuvası, 180mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucusu, 450mm uzunluğa kadar ekran kartı, 280mm uzunluğa kadar radyatör ve rezervuar yer alabiliyor. Beyaz ve siyah renk seçenekleri ile gelen modeli 85 Pound civarında bir fiyat etiketine sahip. 

 

http://hexus.net/tech/news/chassis/94192-thermaltake-releases-core-p3-wall-mount-chassis/ Yorum Yaz
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napolyon94 3 yıl en beğenilen
bunu alırsın bir hevesle, sonra duvarda pavyon gibi renkleri olan tozlu bir kasan olur.
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DH Misafiri 3 yıl
aklıma gelmişti böyle bir tasarım
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Master_Evil 3 yıl
güzel farklı bir tasarım, masaya kurmadan sürekli kasa içini izlemek isteyenlere ideal
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WB 3 yıl
Fikir guzel ama ebatlari salonda kullanmak icin fazla buyuk, mitx versiyonu gelirse guzel olur..
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Zaman Ötesi 3 yıl
Olması gereken şekli Lian li yapmış PC-O serisiyle :)

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***Leopard*** 3 yıl
Tozlaninca cok kotu durur,simdilik Aguila ile mutluyum


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General Darknes 3 yıl
O fanlar sıvı soğutma ve kablo saklamasıda mevcut.
Yeşil rengini amazonda 180$a gördüm , alıp almamak arasındayım :)
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ParacelciuS 3 yıl
Kabloları ne yapacaksın? Elektrik hariç tüm bileşenler kablosuz olmadan hiç bir işe yaramaz.
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Thehunt 3 yıl
toz olur abi toz toz nasıl kullanıcaksın bu kasaları
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Roc. 3 yıl
Acapa titreyip ses yapar mı. Ürün incelemesi yapmayı düşünüyor musunuz? Sonuçta biraz yenilikçi bir ürün.
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Firaristt 3 yıl
Yakında yanları kapatıp fan koyar 100$ daha pahalıya itelerler. Uzay montaj hem daha sesli hem daha sıcak oluyor. Kasa içinde sessiz ve serin kalıyor sistem.
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napolyon94 3 yıl en beğenilen
bunu alırsın bir hevesle, sonra duvarda pavyon gibi renkleri olan tozlu bir kasan olur.
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