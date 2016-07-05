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PGS projesi ile PC oyunları cebe giriyor

Kickstarter üzerinde başlayan proje, mütevazi bir bilgisayar sistemini el konsoluna sığdırıyor ve bilgisayar oyunlarının hareket halinde de akıcı bir şekilde oynanabileceğini iddia ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,9b
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28
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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PGS projesi ile PC oyunları cebe giriyor

Son dönemde küçük yapıdaki oyuncu sistemlerine ilgi giderek artıyor ve güçlü ekran kartlarının mini-ITX formatlarına daha sık rastlıyoruz. Bununla birlikte cebe sığabilen bilgisayar projeleri beklediği ilgiyi halen görebilmiş değil. PGS projesi ise konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Kickstarter üzerinde başlayan proje, mütevazi bir bilgisayar sistemini el konsoluna sığdırıyor ve bilgisayar oyunlarının hareket halinde de akıcı bir şekilde oynanabileceğini iddia ediyor. İşin donanım tarafı ise kafalarda soru işareti bırakıyor.

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran barındıran PGS, 2.56GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom X7 yonga setinden gücünü alıyor. 8GB LPDDR3 RAM ile birlikte sistem desteklenirken, 128GB SSD sürücü microSD ile 512GB daha artırılabiliyor. 6120mAH kapasiteli batarya ise 8-10 saat arasında oyun keyfi sunuyor.

Cihaz, kızaklı bir kontrol paneline sahip. Panel üzerinde üzerine basınca ortaya çıkan iki adet analog çubuk yer alıyor. Böylece ekran kapanırken, herhangi bir engel teşkil etmiyor. Ayrıca panel üzerinde ikinci bir dokunmatik ekran mevcut. Bu ekranda oyun ile ilgili bilgiler görülebiliyor ayrıca sanal klavye olarak da kullanılabiliyor. Cihazın diğer önemli tarafı Windows 10 ve Android 6.0 çift işletim sistemine sahip olması.

Ayrıca Bkz. "AMD’den Radeon RX 480 aşırı güç tüketimi için beklenen açıklama geldi"

Standart model yanında bir de PGS Lite adında daha düşük bir versiyon yer alıyor. Farklı olarak bu modelde 5.5 inçlik 720p ekran, 4GB LPDDR3 RAM, 64GB eMMC bellek, 4080mAH kapasiteli bataryaya yer verilmiş.

Geliştiriciler, sistemi bazı testlere tabi tutarak oyunlardaki performansını da ölçmüş. Minimum ayarlarda Batman: Arkham City, Dark Souls 2, Mirror's Edge, Metal Gear: Revengeance ve DmC: Devil May Cry gibi oyunlar 25-34 fps arasında sonuçlar veriyor.

Donanım ve tasarım tarafına bakarsak, özellikle Android oyunları için gayet ideal bir konsept olduğunu söyleyebiliriz. Ancak küçük ekran boyutu, Atom X7 yonga seti ve entegre Intel grafik birimi ile pek de bilgisayar oyuncularına hitap ettiği söylenemez. Yine de oyunlardan yüksek performans beklentisi olmayanlar için bir alternatif olabilir.

PGS projesi ihtiyacı olan 400 000 dolarlık bağışın yarısına ulaşmış durumda. PGS için en az 280$, PGS Lite için en az 230$ bağışlarda bir adet konsol hediye edilecek. Üretime ise en erken Mart 2017 tarihinde başlanması bekleniyor. 

 

https://www.kickstarter.com/projects/1606226331/portable-console-for-pc-games-pgs/description Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
Bunda bile ısrarla 2K ekran. Nedir bu 2K ısrarı bilmiyorum.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaslar burada yazan sistem yaklasik olarak bende var.Windows 10+Android 5.1 x5 ile x7 arasinda cok azlik bir performans farki var. Mipad 2 kullanicisiyim 2k ekran cok gereksiz cihazin performansini dusuruyor ve bendeki 2gb ram de ciddieksiklik gosteriyor Lol Knight Cs 1.6 gibi oyunlarda sorun yok ama androiddede windowstata oyun oynanmiyor cihazin sisteminin eksik kalacagini dusunuyorum suanki en iyi sistem mobil platform icin core i7 lerden sonra core m3 ve core mvpro mimarisi x serisinin hepsi ucuz is icin ama cihazin fiyatida zaten buna uygun konumlanmis
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napolyon94 3 yıl
Beyler simdi cihazin 2K olmasi sebebi filmleri 2K oyunlari 720p oynayin demek icindir
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Fenomenon 3 yıl
olağan_şüpheli
cceviz benim gibi emülatör sevenler için ideal bir sistem olmuş. özellikle psp den gba ya kadar bütün oyunların tek bir mobil sistemde olması çok güzel olurdu.
hiç anlamıyorum da bu nintendo 3ds oyunlarını samsung s7 de oynayabilir miyim. mario luigi donkey kong falan ?

Bir sürü emulatör var android'de onları deneyebilirsin.
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olağan_şüpheli 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

olağan_şüpheli

cceviz benim gibi emülatör sevenler için ideal bir sistem olmuş. özellikle psp den gba ya kadar bütün oyunların tek bir mobil sistemde olması çok güzel olurdu.
hiç anlamıyorum da bu nintendo 3ds oyunlarını samsung s7 de oynayabilir miyim. mario luigi donkey kong falan ?


Bir sürü emulatör var android'de onları deneyebilirsin.

işte onu diyorum .çalışan emu varsa onu kuralım yoksa boşune uğralmayalım
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gurkanse 3 yıl
2k ekran bu sisteme çok fazla.full hd yeterliydi.hem uzun bir pil ömrü olurdu ama şimdi bu ekranla zor be.
lite sürümü var diyeceksiniz ama lite sürümü hepten çöp zaten
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tobepeople 3 yıl
Bilgisayarlardaki görüntüyü direk tablete ya da laptopa gönderip hatta kontrol edebildiğimiz sistemler mevcut zaten gücü direk bilgisayardan aldığından ekran kartının önemi kalmıyor bunu telefona uygulamak daha mantıklı bence atom adı geçti mi o işi geçeceksin
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SEO-Uzmanı 3 yıl
720p iyidir ! : )
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DarkHellKnightX 3 yıl
İçindeki entegre grafik ile Dirt 3, 800x600 çözünürlük ve en düşük ayarlarda 28fps veriyor. Bence en az 4K ekran koysunlar :p
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fthkn 3 yıl
Sabit ve mobil sistemleri çiftleştirme ve melez elde etme hep başarısız olacak. Olmuyor işte. Oyunu da oturduğunuz yerden oynayın la! Taş yerinde ağırdır. Klasik windows ile çalışan tabletler yaptılar ama İOS android karşısında hep ezildi. Çünkü mobil demek mobil demektir pratiklik ve hız. Ne yapayım ben koşarken bilgisayarıma parmakla dokunarak sağ tık yapmayı? Geçin bunları başarısız olmaya mahkum ve asla da olamaz. Mantıklı değil. Grafik onu taşıyacak donanım demektir donanım da sığabileceği bir boşluk demektir. Boşluk ta ağırlık masraf tüketim demektir. Olmaz yapamazlar.
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kadirirdem 3 yıl
arel.gr gelip beni eleştirmesini bekliyoruz :))
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arel.gr 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

arel.gr gelip beni eleştirmesini bekliyoruz :))

yaw bundan heberim olmadi, cok duygulandim
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Powerman1923 3 yıl
Bakalım nasıl olacak.
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