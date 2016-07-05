PGS projesi ile PC oyunları cebe giriyor

Son dönemde küçük yapıdaki oyuncu sistemlerine ilgi giderek artıyor ve güçlü ekran kartlarının mini-ITX formatlarına daha sık rastlıyoruz. Bununla birlikte cebe sığabilen bilgisayar projeleri beklediği ilgiyi halen görebilmiş değil. PGS projesi ise konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Kickstarter üzerinde başlayan proje, mütevazi bir bilgisayar sistemini el konsoluna sığdırıyor ve bilgisayar oyunlarının hareket halinde de akıcı bir şekilde oynanabileceğini iddia ediyor. İşin donanım tarafı ise kafalarda soru işareti bırakıyor.

5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte AMOLED ekran barındıran PGS, 2.56GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Atom X7 yonga setinden gücünü alıyor. 8GB LPDDR3 RAM ile birlikte sistem desteklenirken, 128GB SSD sürücü microSD ile 512GB daha artırılabiliyor. 6120mAH kapasiteli batarya ise 8-10 saat arasında oyun keyfi sunuyor.

Cihaz, kızaklı bir kontrol paneline sahip. Panel üzerinde üzerine basınca ortaya çıkan iki adet analog çubuk yer alıyor. Böylece ekran kapanırken, herhangi bir engel teşkil etmiyor. Ayrıca panel üzerinde ikinci bir dokunmatik ekran mevcut. Bu ekranda oyun ile ilgili bilgiler görülebiliyor ayrıca sanal klavye olarak da kullanılabiliyor. Cihazın diğer önemli tarafı Windows 10 ve Android 6.0 çift işletim sistemine sahip olması.

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Standart model yanında bir de PGS Lite adında daha düşük bir versiyon yer alıyor. Farklı olarak bu modelde 5.5 inçlik 720p ekran, 4GB LPDDR3 RAM, 64GB eMMC bellek, 4080mAH kapasiteli bataryaya yer verilmiş.

Geliştiriciler, sistemi bazı testlere tabi tutarak oyunlardaki performansını da ölçmüş. Minimum ayarlarda Batman: Arkham City, Dark Souls 2, Mirror's Edge, Metal Gear: Revengeance ve DmC: Devil May Cry gibi oyunlar 25-34 fps arasında sonuçlar veriyor.

Donanım ve tasarım tarafına bakarsak, özellikle Android oyunları için gayet ideal bir konsept olduğunu söyleyebiliriz. Ancak küçük ekran boyutu, Atom X7 yonga seti ve entegre Intel grafik birimi ile pek de bilgisayar oyuncularına hitap ettiği söylenemez. Yine de oyunlardan yüksek performans beklentisi olmayanlar için bir alternatif olabilir.

PGS projesi ihtiyacı olan 400 000 dolarlık bağışın yarısına ulaşmış durumda. PGS için en az 280$, PGS Lite için en az 230$ bağışlarda bir adet konsol hediye edilecek. Üretime ise en erken Mart 2017 tarihinde başlanması bekleniyor.