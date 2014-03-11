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Thermaltake'den sistem kurma meraklılarına Urban T81 tam boy kasa

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake'den sistem kurma meraklılarına Urban T81 tam boy kasa

Kasa, güç kaynağı ve soğutma gibi bileşenlerde başarılı firmalardan birisi olan Thermaltake, sistem kurma meraklılarına yönelik olarak hazırladığı tam boy modüler kasa tasarımını lanse etti.

Urban T81 adındaki kasa, yine sistem kurma meraklılarına hitap eden popüler Urban S71 modelinin devamı niteliğinde. Dış görünüş olarak fazla farklı olmayan Urban T81, fırçalanmış alüminyum ön panelde USB ve HD ses girişlerini üst kısma taşımış.
Kasanın yan kısmı iki kapaklı bir tasarıma sahip. Küçük olan bölümde sürücü yuvaları yer alıyor. Yan kısım kilitlenebiliyor. Bu tasarımda temel amaç sabit diskleri maskelemek. 

Kasanın öne çıkan özelliği ise modüler olması. Sürücü yuvaları 3.5 inç veya 5.25 inçlik olarak değiştirilebiliyor. Yuvalar komple çıkarılıp yerine büyük radyatör veya sıvı soğutma çözümleri yerleştirilebiliyor. 

Kasaya 420mm'ye kadar radyatör, arka kısma 200mm'ye kadar 3 fan, yan kısma 120mm'ye kadar bir fan, üst kısma da 200mm'ye kadar bir fan eklenebiliyor. Arka kısımda iki fan standart olarak geliyor. 

Kasa içerisinde E-ATX, M-ATX ve ATX formatında anakartlara uygun çerçeveler mevcut. Sürücü yuvalarını çıkarmadan 360mm'ye kadar ekran kartları, çıkararak 400mm'ye kadar ekran kartları monte edilebiliyor. 585 x 235 x 602 mm ölçülere sahip olan Urban T81 13.8Kg ağırlığında. 

http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002239 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Thermaltake, being an industry leader in power supply units, thermal solutions and computer chassis, they introduces a new member of core series Core V51 window mid-tower chassis. riqqle.com/...
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AhmetY58 5 yıl
Çok güzel duruyor
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BARIŞ55 5 yıl
On numara. İleride işe girersem benimsin oğlum!
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fthyrr1976fy 5 yıl
BU KASA MODELİ TÜRKİYEDE NİYE YOK .. NİYE GELMİYOR. KİM ŞUÇLU THERMALTAKE Mİ YOKSA distribütör OLAN VENKTRON ELEKTRONİK Mİ
EN KISA SÜREDE TÜRKİYE YE GELMESİ VEDE BU KASA MODELİ DAHİL DİĞER BÜTÜN THERMALTAKE ÜRÜNLERİ SATILMASINI İSTİYORUZ
FANLARI DA DAHİL HİÇ BİR ÜRÜNÜ YOK DÜZGÜN OLAN TABİ
MESELA 12 CM 14 20 CM THERMALTAKE FAN NİYE BU ÜLKEMDE..
BEN COOLER MASTER ALMAK ZORUNDA DEĞİLİM .. ARTIK GELSİN
THERMALTAKE ÜRÜNLERİ TÜRKİYEYE ..BIKTIK COOLER MASTER DAN
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fthyrr1976fy 5 yıl ekrem71
CANIM ÜLKEME NE ZAMAN TEŞRİF EDECEK BU MODEL ACABA..

TÜRKİYE DA YAŞAYANLAR SARI ŞAÇLI MAVİ GÖZLÜ ZENCİLERİZ YA ARTIK KAÇINCI SINIF VATANDAŞ OLUYORUZ ANLAMAK GÜÇ RÜYAMIZDA GÖRÜRÜZ HERHALDE..
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fthyrr1976fy 5 yıl
KÖRLER SAĞIRLAR KÖYÜNDE AYNA VEYA MÜZİK SETİ SATMAYA BENZİYOR NİYEM..
1...CANIM ÜLKEMDE YOK NE ZAMAN STOKLARA GELİR BİLEMEYİZ
2...ÜLKEM DIŞINDA SATILAN FİYATLARDAN DAHA PAHALI SATILIR ..KDV yani katla vatandaşa gitsin
3..kasaya eleştirim YOK .. SÜPER ON NUMARA HERŞEY VARR ama ÜLKEMDE YOK YOOOOK
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doctor_bey 5 yıl
yandaki kapaklar on numara olmuş yav,acaba fiyatı ne?
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alicnouma 5 yıl
Dolap gibi cok hosuma gitti gerçekten sağlam kasa olmuş
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LEON-X 5 yıl
Harika olmuş, çok beğendim kasayı
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Baran18 5 yıl ekrem71
ekrem71





Kasa, güç kaynağı ve soğutma gibi bileşenlerde başarılı firmalardan birisi olan Thermaltake, sistem kurma meraklılarına yönelik olarak hazırladığı tam boy modüler kasa tasarımını lanse etti.



Urban T81 adındaki kasa, yine sistem kurma meraklılarına hitap eden popüler Urban S71 modelinin devamı niteliğinde. Dış görünüş olarak fazla farklı olmayan Urban T81, fırçalanmış alüminyum ön panelde USB ve HD ses girişlerini üst kısma taşımış.

 

Kasanın yan kısmı iki kapaklı bir tasarıma sahip. Küçük olan bölümde sürücü yuvaları yer alıyor. Yan kısım kilitlenebiliyor. Bu tasarımda temel amaç sabit diskleri maskelemek. 



Kasanın öne çıkan özelliği ise modüler olması. Sürücü yuvaları 3.5 inç veya 5.25 inçlik olarak değiştirilebiliyor. Yuvalar komple çıkarılıp yerine büyük radyatör veya sıvı soğutma çözümleri yerleştirilebiliyor. 



Kasaya 420mm'ye kadar radyatör, arka kısma 200mm'ye kadar 3 fan, yan kısma 120mm'ye kadar bir fan, üst kısma da 200mm'ye kadar bir fan eklenebiliyor. Arka kısımda iki fan standart olarak geliyor. 



Kasa içerisinde E-ATX, M-ATX ve ATX formatında anakartlara uygun çerçeveler mevcut. Sürücü yuvalarını çıkarmadan 360mm'ye kadar ekran kartları, çıkararak 400mm'ye kadar ekran kartları monte edilebiliyor. 585 x 235 x 602 mm ölçülere sahip olan Urban T81 13.8Kg ağırlığında. 

 

 

 


Kaynak:http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002239

Kasa dedgin budur ya
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acbold 5 yıl
Buraya sponsor oluyorlar sayfa açtırıyorlar.Çoğu ürünleri Türkiye'de yok.Hangi kafayı yaşıyorlar anlamıyorum. Türkiye'de ki teknoloji sitelerinde Türkçe olarak ürün incelemelerini bulmak bile imkansız neredeyse. Türkiye pazarı hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum Thermaltake'in.
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CoreXXX 5 yıl
çok büyük kasalar bence popülerliğini yitirdi. çok uç sistemler hariç şu an en iyi sistemi bile kursanız midi towerin soğutması yetiyor. enerji verimliği çok arttı ve parçalar eskisi kadar ısınmıyor
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creative13 5 yıl CoreXXX
CoreXXX

çok büyük kasalar bence popülerliğini yitirdi. çok uç sistemler hariç şu an en iyi sistemi bile kursanız midi towerin soğutması yetiyor. enerji verimliği çok arttı ve parçalar eskisi kadar ısınmıyor

malesef sana katılamıyorum tamam enerji verimliliği arttı ama referans tasarım bir ekran kartı 80 dereceyi görüyorsa full tower bir kasada midi tower kasada ne olur bilmiyorum
3 Yanıt Yanıtla
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RapscallioN 5 yıl
Gercekten cok güzel gözüküyor, tam da Corsair 760T almayi kafaya koymusken olmadi bu
Su sogutma icin mükemmel



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