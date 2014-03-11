Thermaltake'den sistem kurma meraklılarına Urban T81 tam boy kasa

Haber Editörü
Kasa, güç kaynağı ve soğutma gibi bileşenlerde başarılı firmalardan birisi olan Thermaltake, sistem kurma meraklılarına yönelik olarak hazırladığı tam boy modüler kasa tasarımını lanse etti.
Urban T81 adındaki kasa, yine sistem kurma meraklılarına hitap eden popüler Urban S71 modelinin devamı niteliğinde. Dış görünüş olarak fazla farklı olmayan Urban T81, fırçalanmış alüminyum ön panelde USB ve HD ses girişlerini üst kısma taşımış.
Kasanın yan kısmı iki kapaklı bir tasarıma sahip. Küçük olan bölümde sürücü yuvaları yer alıyor. Yan kısım kilitlenebiliyor. Bu tasarımda temel amaç sabit diskleri maskelemek.
Kasanın öne çıkan özelliği ise modüler olması. Sürücü yuvaları 3.5 inç veya 5.25 inçlik olarak değiştirilebiliyor. Yuvalar komple çıkarılıp yerine büyük radyatör veya sıvı soğutma çözümleri yerleştirilebiliyor.
Kasaya 420mm'ye kadar radyatör, arka kısma 200mm'ye kadar 3 fan, yan kısma 120mm'ye kadar bir fan, üst kısma da 200mm'ye kadar bir fan eklenebiliyor. Arka kısımda iki fan standart olarak geliyor.
Kasa içerisinde E-ATX, M-ATX ve ATX formatında anakartlara uygun çerçeveler mevcut. Sürücü yuvalarını çıkarmadan 360mm'ye kadar ekran kartları, çıkararak 400mm'ye kadar ekran kartları monte edilebiliyor. 585 x 235 x 602 mm ölçülere sahip olan Urban T81 13.8Kg ağırlığında.
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002239 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
EN KISA SÜREDE TÜRKİYE YE GELMESİ VEDE BU KASA MODELİ DAHİL DİĞER BÜTÜN THERMALTAKE ÜRÜNLERİ SATILMASINI İSTİYORUZ
FANLARI DA DAHİL HİÇ BİR ÜRÜNÜ YOK DÜZGÜN OLAN TABİ
MESELA 12 CM 14 20 CM THERMALTAKE FAN NİYE BU ÜLKEMDE..
BEN COOLER MASTER ALMAK ZORUNDA DEĞİLİM .. ARTIK GELSİN
THERMALTAKE ÜRÜNLERİ TÜRKİYEYE ..BIKTIK COOLER MASTER DAN
TÜRKİYE DA YAŞAYANLAR SARI ŞAÇLI MAVİ GÖZLÜ ZENCİLERİZ YA ARTIK KAÇINCI SINIF VATANDAŞ OLUYORUZ ANLAMAK GÜÇ RÜYAMIZDA GÖRÜRÜZ HERHALDE..
1...CANIM ÜLKEMDE YOK NE ZAMAN STOKLARA GELİR BİLEMEYİZ
2...ÜLKEM DIŞINDA SATILAN FİYATLARDAN DAHA PAHALI SATILIR ..KDV yani katla vatandaşa gitsin
3..kasaya eleştirim YOK .. SÜPER ON NUMARA HERŞEY VARR ama ÜLKEMDE YOK YOOOOK
Kasa dedgin budur ya
malesef sana katılamıyorum tamam enerji verimliliği arttı ama referans tasarım bir ekran kartı 80 dereceyi görüyorsa full tower bir kasada midi tower kasada ne olur bilmiyorum