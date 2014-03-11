Thermaltake'den sistem kurma meraklılarına Urban T81 tam boy kasa





Kasa, güç kaynağı ve soğutma gibi bileşenlerde başarılı firmalardan birisi olan Thermaltake, sistem kurma meraklılarına yönelik olarak hazırladığı tam boy modüler kasa tasarımını lanse etti.





Urban T81 adındaki kasa, yine sistem kurma meraklılarına hitap eden popüler Urban S71 modelinin devamı niteliğinde. Dış görünüş olarak fazla farklı olmayan Urban T81, fırçalanmış alüminyum ön panelde USB ve HD ses girişlerini üst kısma taşımış.

Kasanın yan kısmı iki kapaklı bir tasarıma sahip. Küçük olan bölümde sürücü yuvaları yer alıyor. Yan kısım kilitlenebiliyor. Bu tasarımda temel amaç sabit diskleri maskelemek.





Kasanın öne çıkan özelliği ise modüler olması. Sürücü yuvaları 3.5 inç veya 5.25 inçlik olarak değiştirilebiliyor. Yuvalar komple çıkarılıp yerine büyük radyatör veya sıvı soğutma çözümleri yerleştirilebiliyor.





Kasaya 420mm'ye kadar radyatör, arka kısma 200mm'ye kadar 3 fan, yan kısma 120mm'ye kadar bir fan, üst kısma da 200mm'ye kadar bir fan eklenebiliyor. Arka kısımda iki fan standart olarak geliyor.





Kasa içerisinde E-ATX, M-ATX ve ATX formatında anakartlara uygun çerçeveler mevcut. Sürücü yuvalarını çıkarmadan 360mm'ye kadar ekran kartları, çıkararak 400mm'ye kadar ekran kartları monte edilebiliyor. 585 x 235 x 602 mm ölçülere sahip olan Urban T81 13.8Kg ağırlığında.

http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002239