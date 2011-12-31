Thermaltake'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucuları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Thermaltake yakın gelecekte ürün gamına yeni soğutucular eklemeye hazırlanıyor. Yüksek performans segmentine konumlandırılacak Extreme Frio, Frio Snow Edition ve Frio OCK Snow Edition isimli soğutucular arasında en iddialı model Extreme Frio olacak. Çok sayıda alüminyum yaprakta oluşan iki bloğa sahip soğutucuda 6mm kalınlığında altı adet bakır ısı borusuna ve 14mm çapında iki adet fana yer veriliyor. 250 Watta kadar soğutma performansı sağlayabilen soğutucu, Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcilerine de destek sunuyor.
Snow Edition serisi altındaki yeni soğutucu modeller ise beyaz renkli tasarım ile geliyorlar. Modeline göre 6 veya 8 adet ısı borusuna ve 240 Watta kadar soğutma yeteneğine sahip olan soğutucularda çift fana yer veriliyor ve Intel'in LGA2011 platformu kapsamında Sandy Bridge-E kod adını taşıyan Core i7-3000 serisi işlemcilere destek sunuluyor. Thermaltake'in yeni işlemci soğutucularını yakın gelecekte sunması beklenirken, fiyatlar ise şu an için bilinmiyor.
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Mesela şu iki soğutucuyu kıyaslayacak olursak, birisi dev gibi çift fanlı ve diğerinin yaklaşık 3 katı fiyata sahip.
inventus.com.tr/...
inventus.com.tr/...
Sonuçlara baktığımızda Xigmatek takılıyken işlemci 45C, Noctua ile 43C. Link;
cdrinfo.com/...
Eee bu kadar fiyat farkı 2C için miydi yani?
bahsettiğiniz değerler boştaki değerler
yükte noctua 58 ve xigmatek 63 derecede
ki bu fark 70 derecelere gelince daha da büyük önem taşıyacaktır
cpu sınırları bu dereceler olduğundan soğutucu haliyle iyi olmak zorunda hem iyi oc yapmak hem de cpu nun ömrünü daha uzun tutmak istiyorsanız
eğer cpu lar için önerilen max sıcaklıklar 70 lerde değilde 90 larda olsaydı dediğiniz gibi bu sıcaklık farkının bir önemi olmayacaktı
şaka_?
XIGMATEK marka 92mm fanlı İşlemci soğutucusu kullanmamış birisini etkileyebilir bu mesaj evet
sesliler noctua ile kıyaslandığında
artık hava soğutmanın sonuna doğru geliniyor gibi
pek yeni model de çıkmıyor artık kule tipi 2 ye ayrılmış soğutucu bloklarına 3 fan takacaklar herhalde
ya da 10 ısı borusu falan olacak
ağırlık hep artıyor ama anakartlar hala aynı kalınlıkta
biri buna dur demeli yoksa anakartlarımız elimizde kalacak