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Thermaltake'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucuları

7 yıl
10,9b
1
27
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucuları
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Thermaltake yakın gelecekte ürün gamına yeni soğutucular eklemeye hazırlanıyor. Yüksek performans segmentine konumlandırılacak  Extreme Frio, Frio Snow Edition ve Frio OCK Snow Edition isimli soğutucular arasında en iddialı model Extreme Frio olacak. Çok sayıda alüminyum yaprakta oluşan iki bloğa sahip soğutucuda 6mm kalınlığında altı adet bakır ısı borusuna ve 14mm çapında iki adet fana yer veriliyor. 250 Watta kadar soğutma performansı sağlayabilen soğutucu, Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcilerine de destek sunuyor. 
Snow Edition serisi altındaki yeni soğutucu modeller ise beyaz renkli tasarım ile geliyorlar. Modeline göre 6 veya 8 adet ısı borusuna ve 240 Watta kadar soğutma yeteneğine sahip olan soğutucularda çift fana yer veriliyor ve Intel'in LGA2011 platformu kapsamında Sandy Bridge-E kod adını taşıyan Core i7-3000 serisi işlemcilere destek sunuluyor. Thermaltake'in yeni işlemci soğutucularını yakın gelecekte sunması beklenirken, fiyatlar ise şu an için bilinmiyor.
Thermaltake'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucuları
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Thermaltake'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucuları
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xLmNt13 7 yıl
ivy e geçiş yaptığımda bunun gibi iyi bir soğutucu, iyi bir anakart ve oc potansiyeli yüksek ramlarle sağlam bir oc yapmayı düşünüyorum bakalım neler olacak. Nvidia da kart çıkarsın bakalım ekran kartım ne olacak bunlarla birlikte :)
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Dovahkiin 7 yıl
Bence bu Noctua D14 falan çok gereksiz soğutucular. Orta halli kule tipi soğutucular gayet yeterli performans sunuyorlar zaten.
Mesela şu iki soğutucuyu kıyaslayacak olursak, birisi dev gibi çift fanlı ve diğerinin yaklaşık 3 katı fiyata sahip.
inventus.com.tr/...
inventus.com.tr/...
Sonuçlara baktığımızda Xigmatek takılıyken işlemci 45C, Noctua ile 43C. Link;
cdrinfo.com/...
Eee bu kadar fiyat farkı 2C için miydi yani?
3 Yanıt Yanıtla
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-erna- 7 yıl Dovahkiin
Dovahkiin

Bence bu Noctua D14 falan çok gereksiz soğutucular. Orta halli kule tipi soğutucular gayet yeterli performans sunuyorlar zaten.
Mesela şu iki soğutucuyu kıyaslayacak olursak, birisi dev gibi çift fanlı ve diğerinin yaklaşık 3 katı fiyata sahip.
inventus.com.tr/...
inventus.com.tr/...
Sonuçlara baktığımızda Xigmatek takılıyken işlemci 45C, Noctua ile 43C. Link;
cdrinfo.com/...
Eee bu kadar fiyat farkı 2C için miydi yani?

bahsettiğiniz değerler boştaki değerler
yükte noctua 58 ve xigmatek 63 derecede
ki bu fark 70 derecelere gelince daha da büyük önem taşıyacaktır
cpu sınırları bu dereceler olduğundan soğutucu haliyle iyi olmak zorunda hem iyi oc yapmak hem de cpu nun ömrünü daha uzun tutmak istiyorsanız
eğer cpu lar için önerilen max sıcaklıklar 70 lerde değilde 90 larda olsaydı dediğiniz gibi bu sıcaklık farkının bir önemi olmayacaktı
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6.cadde 7 yıl Dovahkiin
Dovahkiin

Bence bu Noctua D14 falan çok gereksiz soğutucular. Orta halli kule tipi soğutucular gayet yeterli performans sunuyorlar zaten.
Mesela şu iki soğutucuyu kıyaslayacak olursak, birisi dev gibi çift fanlı ve diğerinin yaklaşık 3 katı fiyata sahip.
inventus.com.tr/...
inventus.com.tr/...
Sonuçlara baktığımızda Xigmatek takılıyken işlemci 45C, Noctua ile 43C. Link;
cdrinfo.com/...
Eee bu kadar fiyat farkı 2C için miydi yani?

şaka_?
1 Yanıt Yanıtla
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Tunyukuk 7 yıl Dovahkiin
Dovahkiin

Bence bu Noctua D14 falan çok gereksiz soğutucular. Orta halli kule tipi soğutucular gayet yeterli performans sunuyorlar zaten.
Mesela şu iki soğutucuyu kıyaslayacak olursak, birisi dev gibi çift fanlı ve diğerinin yaklaşık 3 katı fiyata sahip.
inventus.com.tr/...
inventus.com.tr/...
Sonuçlara baktığımızda Xigmatek takılıyken işlemci 45C, Noctua ile 43C. Link;
cdrinfo.com/...
Eee bu kadar fiyat farkı 2C için miydi yani?

XIGMATEK marka 92mm fanlı İşlemci soğutucusu kullanmamış birisini etkileyebilir bu mesaj evet
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MxFxOx 7 yıl
snow serisi daha güzel duruyor
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sef_welder 7 yıl
Bu tür devasa kule tipi soğutuculara para yatırmak gereksiz yaptığı ses kirliliğide cabası bunun yerine su soğutma çözümlerine yatırım yapmak daha mantıklı
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KUM23 7 yıl
gereksiz
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spequlasyon 7 yıl
Bu soğutucular en fazla annemin işine yarar bu cüssesiyle, mutfakta dolaplara yetişemediği zaman çıkartır işlemciden fanı merdiven gibi kullanır. Baksana hacmine şunların... Olmadı çıkartırım, yazın dambıl niyetine kullanırım çok da ''cool'' olur. :)
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DH Misafiri 7 yıl
anakartta durmaz bu çıt kırılır... yazık anakarta iki fan zamanla vidaları gevşetebilir.siz yatarsınız torrentler filmleri oyunları indirsin açık kalsın sabah bi bakmışın yanmış pc
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more_than_less 7 yıl
Böyle bir cüsseyi ana karta monte etmek yerine ufak tefek orta düzey bir su soğutma daha mantıklı geliyor.
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venom.X 7 yıl
en üstteki dışında bir yenilik göremedim ben
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-erna- 7 yıl
tt nin fanları pek iyi olmuyor
sesliler noctua ile kıyaslandığında
artık hava soğutmanın sonuna doğru geliniyor gibi
pek yeni model de çıkmıyor artık kule tipi 2 ye ayrılmış soğutucu bloklarına 3 fan takacaklar herhalde
ya da 10 ısı borusu falan olacak
ağırlık hep artıyor ama anakartlar hala aynı kalınlıkta

biri buna dur demeli yoksa anakartlarımız elimizde kalacak
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_bluescream_ 7 yıl
core concact dır heralde TT o kadar armut değilsindir
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yentibaba 7 yıl
Şekli çok estetik
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alpa07 7 yıl
vay kik ne vay.
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