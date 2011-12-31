Thermaltake'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucuları

Thermaltake yakın gelecekte ürün gamına yeni soğutucular eklemeye hazırlanıyor. Yüksek performans segmentine konumlandırılacak Extreme Frio, Frio Snow Edition ve Frio OCK Snow Edition isimli soğutucular arasında en iddialı model Extreme Frio olacak. Çok sayıda alüminyum yaprakta oluşan iki bloğa sahip soğutucuda 6mm kalınlığında altı adet bakır ısı borusuna ve 14mm çapında iki adet fana yer veriliyor. 250 Watta kadar soğutma performansı sağlayabilen soğutucu, Intel'in Sandy Bridge-E serisi işlemcilerine de destek sunuyor.

Snow Edition serisi altındaki yeni soğutucu modeller ise beyaz renkli tasarım ile geliyorlar. Modeline göre 6 veya 8 adet ısı borusuna ve 240 Watta kadar soğutma yeteneğine sahip olan soğutucularda çift fana yer veriliyor ve Intel'in LGA2011 platformu kapsamında Sandy Bridge-E kod adını taşıyan Core i7-3000 serisi işlemcilere destek sunuluyor. Thermaltake'in yeni işlemci soğutucularını yakın gelecekte sunması beklenirken, fiyatlar ise şu an için bilinmiyor.