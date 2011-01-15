Thermaltake'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu: Frio OCK

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Komponent üreticisi Thermaltake, hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Frio OCK'nın (OverClocker Kings) tanıtım videosunu yayınladı. Çift kule tasarımına sahip olan ve 6mm kalınlığında altı adet Bakır ısı borusu ile donatılan Frio OCK, 130mm çapında iki adet fan ile birlikte kullanılabiliyor.
Thermaltake'in açıkladığı bilgilere göre 240 Watt'a kadar ısı dağıtımı yapabilen Frio OCK'nın Şubat ayında çıkması beklenirken, fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.
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sıvı sogutma akar bunların yanında
Reklama Uzay teması verilmiş çünkü soğutucu uzay lı gibi duruyor hoş duruyor. 6 Adet ısı borusu var 130 mm 2 fan + mavi ışık ile bir çok kasanın içine renk katacak.
Renklamı eleştirmek yerine soğutucuya bakın.Reklamın iyisi kötüsü olmaz reklam reklamdır. :)
Evt bende ramlerim yüzünden geniş soğutucu kullanamıyorum ramin soğutucusu bir ram kadar daha ..
bununda fiyatı 100liradan fazla olmazsa çok satar..
OverClocKing. :))
isim hakkını istesene parayının dibine vurursun valla
soğutucu iyi duruyor, noctua kadar iyi ise alınabilir.
performanslı olucağa benziyor 2x 13 cm fan