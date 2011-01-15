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Thermaltake'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu: Frio OCK

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,2b
1
23
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Komponent üreticisi Thermaltake, hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Frio OCK'nın (OverClocker Kings) tanıtım videosunu yayınladı. Çift kule tasarımına sahip olan ve 6mm kalınlığında altı adet Bakır ısı borusu ile donatılan Frio OCK, 130mm çapında iki adet fan ile birlikte kullanılabiliyor.

Thermaltake'in açıkladığı bilgilere göre 240 Watt'a kadar ısı dağıtımı yapabilen Frio OCK'nın Şubat ayında çıkması beklenirken, fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.




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alito 8 yıl
Video süperdi izlerken gözlerim doldu
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CeFurkan 8 yıl
ürünü alacak olsam reklamdan sonra almam herhalde


sıvı sogutma akar bunların yanında
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gonuldagi 8 yıl
NH-14 ü geçecek biraz zor çıkar. Ram tak mana bile müsade etmiyor bilgisayar ısınır diye. Böylelikle bilgisayar çalışmıyor ve en soğuk o oluyor kral a bak :)
Reklama Uzay teması verilmiş çünkü soğutucu uzay lı gibi duruyor hoş duruyor. 6 Adet ısı borusu var 130 mm 2 fan + mavi ışık ile bir çok kasanın içine renk katacak.
Renklamı eleştirmek yerine soğutucuya bakın.Reklamın iyisi kötüsü olmaz reklam reklamdır. :)
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BluesJr. 8 yıl
Reklamin anlatmak istedigi olay iyi de o grafikler ne oyle gorur gormez aklima Red Alert geldi.
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The@Thing 8 yıl

gonuldagi

NH-14 ü geçecek biraz zor çıkar. Ram tak mana bile müsade etmiyor bilgisayar ısınır diye. Böylelikle bilgisayar çalışmıyor ve en soğuk o oluyor kral a bak :)



Reklama Uzay teması verilmiş çünkü soğutucu uzay lı gibi duruyor hoş duruyor. 6 Adet ısı borusu var 130 mm 2 fan + mavi ışık ile bir çok kasanın içine renk katacak.



Renklamı eleştirmek yerine soğutucuya bakın.Reklamın iyisi kötüsü olmaz reklam reklamdır. :)





Evt bende ramlerim yüzünden geniş soğutucu kullanamıyorum ramin soğutucusu bir ram kadar daha ..
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devrimdoga 8 yıl
çok amatörce yarısında izlemeyi bıraktım soğutucu iyi olsa bile reklam berbat
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The@Thing 8 yıl
Thermaltake in videoları çok dandik oluyor siz birde contac 29 un videosunu izleyin rezillik dersiniz...
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enja 8 yıl
Performans fiyat mi önemli reklamı insanları anlamak zor
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::Ashes:: 8 yıl
ThermalRight Cogage arrowda 8tane ısı borusu var ve 3 tane 14Cm fan takılabiliyor fiyatı 130lira..
bununda fiyatı 100liradan fazla olmazsa çok satar..
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LeßroN 8 yıl
kötü bir tanıtım olmuş soğutucu iyiyse bile bu onun imajını zedelemiş olmalı
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OverClocK1ng 8 yıl
Benim nick imi çalmışlar. Neyse bir şey demiyorum bu seferlik.
OverClocKing. :))
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BuĞrA 8 yıl

OverClocKing

Benim nick imi çalmışlar. Neyse bir şey demiyorum bu seferlik.

OverClocKing. :))

isim hakkını istesene parayının dibine vurursun valla
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gunescan 8 yıl
oha reklama(!) bak.
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MxFxOx 8 yıl
reklam soğuttu beni yaw :D (çok kötü olmuş :S)
soğutucu iyi duruyor, noctua kadar iyi ise alınabilir.
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ThE LoSt 8 yıl
noctua kadar iyi olucağını sanmam ama fiyatı iyi ayarlarlarsa alıcı bulabilir..
performanslı olucağa benziyor 2x 13 cm fan
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Soğutucular / Fanlar, thermaltake
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