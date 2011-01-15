Thermaltake'den yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu: Frio OCK

Komponent üreticisi Thermaltake, hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Frio OCK'nın (OverClocker Kings) tanıtım videosunu yayınladı. Çift kule tasarımına sahip olan ve 6mm kalınlığında altı adet Bakır ısı borusu ile donatılan Frio OCK, 130mm çapında iki adet fan ile birlikte kullanılabiliyor.

Thermaltake'in açıkladığı bilgilere göre 240 Watt'a kadar ısı dağıtımı yapabilen Frio OCK'nın Şubat ayında çıkması beklenirken, fiyatı hakkındaysa net bir bilgi bulunmuyor.