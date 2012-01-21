Thunderbolt donanımlı Ultrabook'lar ve anakartlar geliyor

Digitimes'ın verdiği yeni bir habere göre Acer, Asus ve Lenovo, Light Peak kod adıyla anılan ve USB 3.0 ile kıyaslandığında veri aktarım hızını iki kat arttıran Thunderbolt teknolojisine sahip ultrabook'lar sunmaya planlıyor. Duyurusunu yaptığı ancak henüz piyasaya sunmadığı Aspire S5 isimli ultrabook modelinde Thunderbolt teknolojisine yer veren Acer'a ek olarak Asus ve Lenovo'nun da bu teknolojiyi kullanan ultrabook modelleri sunması beklenirken, marka bağımsız olarak Thunderbolt destekli tüm ultrabook'ların, Intel Ivy Bridge platformunu kullanacağı bildiriliyor.

İkinci çeyrekte pazara sunulması beklenen Thunderbolt donanımlı ultrabook'lara ek olarak anakart üreticileri de bu yönde adım atacak ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge işlemcilere yönelik 7 serisi Intel anakartlarda Thunderbolt teknolojisini görmeye başlayacağız. Digitimes'ın aynı haberindeki bilgiye göre Gigabyte, bu teknolojiyi kullanan anakart sunmayı planlıyor. Özel kontrolcüye gereksinim duyulan Thunderbolt teknolojisi, platform bazında 20 doların üzerinde ek maliyet getirdiği için ilk etapta daha çok yüksek maliyetli sistemler ve anakartlarda kullanıılması beklenirken, 2013 ile birlikte standartlaşacağı öngörülüyor.

Intel öncülüğünde geliştirilen Thunderbolt teknolojisi, aktarım için iki temel iletişim protokolünü kullanıyor; veri transferi için PCI Express ve görüntü için DisplayPort. Tek port üzerinde eş zamanlı olarak birden fazla cihaza genişleyebilen yapısı ile esnek kullanım olanağı sunan Thunderbolt teknolojisinin önündeki en büyük engel ise hemen yer yeni teknoloji de olduğu gibi yüksek maliyetler. Zira bu teknolojiden faydalanan donanımların yanında ihtiyaç duyulan kablolar da ek maliyet gerektiriyor.