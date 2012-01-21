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Thunderbolt donanımlı Ultrabook'lar ve anakartlar geliyor

7 yıl
8,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes'ın verdiği yeni bir habere göre Acer, Asus ve Lenovo, Light Peak kod adıyla anılan ve USB 3.0 ile kıyaslandığında veri aktarım hızını iki kat arttıran Thunderbolt teknolojisine sahip ultrabook'lar sunmaya planlıyor. Duyurusunu yaptığı ancak henüz piyasaya sunmadığı Aspire S5 isimli ultrabook modelinde Thunderbolt teknolojisine yer veren Acer'a ek olarak Asus ve Lenovo'nun da bu teknolojiyi kullanan ultrabook modelleri sunması beklenirken, marka bağımsız olarak Thunderbolt destekli tüm ultrabook'ların, Intel Ivy Bridge platformunu kullanacağı bildiriliyor.
İkinci çeyrekte pazara sunulması beklenen Thunderbolt donanımlı ultrabook'lara ek olarak anakart üreticileri de bu yönde adım atacak ve 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge işlemcilere yönelik 7 serisi Intel anakartlarda Thunderbolt teknolojisini görmeye başlayacağız. Digitimes'ın aynı haberindeki bilgiye göre Gigabyte, bu teknolojiyi kullanan anakart sunmayı planlıyor. Özel kontrolcüye gereksinim duyulan Thunderbolt teknolojisi, platform bazında 20 doların üzerinde ek maliyet getirdiği için ilk etapta daha çok yüksek maliyetli sistemler ve anakartlarda kullanıılması beklenirken, 2013 ile birlikte standartlaşacağı öngörülüyor.  
Intel öncülüğünde geliştirilen Thunderbolt teknolojisi, aktarım için iki temel iletişim protokolünü kullanıyor; veri transferi için PCI Express ve görüntü için DisplayPort. Tek port üzerinde eş zamanlı olarak birden fazla cihaza genişleyebilen yapısı ile esnek kullanım olanağı sunan Thunderbolt teknolojisinin önündeki en büyük engel ise hemen yer yeni teknoloji de olduğu gibi yüksek maliyetler. Zira bu teknolojiden faydalanan donanımların yanında ihtiyaç duyulan kablolar da ek maliyet gerektiriyor. 

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CoreXXX 7 yıl
tamam hız iyide bunu destekleyen cihazların çıkması 5 yıl sürer . usb3 çıkdı ama elimizdeki usb2.0 ile uyumlu ve piyasada yüzlerce çeşit cihaz bağlanabiliyor. daha usb3 ün hızını çoğu kullanıcı tadamamışken bence şu an bu teknoliye verilecek para boşa. şimdi çoğu üst seviye anakartta bu teknoloji olacak ve ortalama 40 tlmiz boşa gidecek. bu intel milletin parasını sömürmeyi çok iyi biliyor
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E_Aydin35 7 yıl
(Editliyemediğim için bir daha yazmak zorunda kaldım özür dilerim)Burada Thunderbolt teknolojisininde kullanılması ultrabooklar için büyük bir hız ve gelişme oluryor.:)
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E_Aydin35 7 yıl
Hepsinin İntel'i tercih et esi ve İntelin öncülük yapıcak olması güzel. İlk acer çıkarıcak galiba ve çıkaracağı S serisi güzel olucağa benziyor artık laptoplarda yeni bir çağ olarak ultrabookların gelişmesine tüm firmaların etkisi büyük
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