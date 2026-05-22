Intel, 14A sürecinde kritik eşiğe yaklaşıyor: 10A ve 7A ise ufukta göründü

Tam Boyutta Gör Intel CEO’su Lip-Bu Tan, şirketin yeni nesil üretim teknolojilerine ilişkin yol haritasını paylaşarak yarı iletken sektöründe dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şirketin uzun vadeli üretim planlarını değerlendiren Tan, Intel’in 14A üretim sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini aktarırken gelecek nesil teknolojiler olan 10A ve 7A süreçlerinin de geliştirme aşamasına geçtiğini doğruladı.

14A için risk üretim tarihi 2028

Intel’in açıklamasına göre şirketin 14A süreci için risk üretimi 2028 yılında başlayacak. Seri üretim aşamasına ise 2029 yılında geçilmesi hedefleniyor. Açıklanan takvim, sektörün en büyük üreticilerinden biri olan TSMC’nin A14 yol haritasıyla büyük ölçüde paralellik gösteriyor.

Tan’ın verdiği bilgilere göre Intel’in 14A süreci için hazırladığı PDK sürüm 0.5 paketi halihazırda müşterilere ulaştırılmış durumda. Şirket, bir sonraki aşama olan 0.9 sürümünü Ekim ayında dış müşterilere sunmayı planlıyor. Intel’in kendi iç ekiplerinin ise bu sürüme daha erken erişeceği belirtildi.

Tam Boyutta Gör Tan, henüz ticarileşmesine yıllar bulunan teknolojilerin kamuoyuyla paylaşılmasının nedenine de değindi. Intel CEO’suna göre büyük müşteriler, kritik yatırım ve tedarik kararlarını verirken üretici firmaların gelecek planlarını yakından takip ediyor. Bu nedenle şirket, müşterileriyle uzun vadeli iş ilişkileri kurabilmek adına yol haritasını erken aşamada duyurmayı tercih ediyor.

Intel CEO’su ayrıca potansiyel müşterilerin 14A sürecine ilgi gösterdiğini söyledi ancak herhangi bir şirket ismi paylaşmadı.

Terafab projesinde 18A ve 14A kullanılacak

Intel’in gelecekteki üretim teknolojilerine yönelik en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Tesla bağlantılı “Terafab” projesi. Nisan ayında gerçekleştirilen Tesla finans toplantısında Elon Musk, Intel, Tesla, SpaceX ve xAI ortaklığında geliştirilen yarı iletken fabrikasının hem 18A hem de 14A teknolojilerini kullanacağını açıklamıştı.

Öte yandan Intel’in güncel en gelişmiş üretim teknolojisi konumunda bulunan 18A süreci, şirketin yeni nesil işlemcilerinde kullanılmaya başladı. Bu kapsamda Core Ultra Series 3 “Panther Lake” ve Core Series 3 “Wildcat Lake” işlemcileri doğrudan 18A teknolojisiyle üretiliyor.

Intel, 14A sürecinde kritik eşiğe yaklaşıyor: 10A ve 7A geliyor

