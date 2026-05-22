Intel, 14A sürecinde kritik eşiğe yaklaşıyor: 10A ve 7A ise ufukta göründü

14A için risk üretim tarihi 2028
Intel’in açıklamasına göre şirketin 14A süreci için risk üretimi 2028 yılında başlayacak. Seri üretim aşamasına ise 2029 yılında geçilmesi hedefleniyor. Açıklanan takvim, sektörün en büyük üreticilerinden biri olan TSMC’nin A14 yol haritasıyla büyük ölçüde paralellik gösteriyor.
Tan’ın verdiği bilgilere göre Intel’in 14A süreci için hazırladığı PDK sürüm 0.5 paketi halihazırda müşterilere ulaştırılmış durumda. Şirket, bir sonraki aşama olan 0.9 sürümünü Ekim ayında dış müşterilere sunmayı planlıyor. Intel’in kendi iç ekiplerinin ise bu sürüme daha erken erişeceği belirtildi.
Intel CEO’su ayrıca potansiyel müşterilerin 14A sürecine ilgi gösterdiğini söyledi ancak herhangi bir şirket ismi paylaşmadı.
Terafab projesinde 18A ve 14A kullanılacak
Intel’in gelecekteki üretim teknolojilerine yönelik en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Tesla bağlantılı “Terafab” projesi. Nisan ayında gerçekleştirilen Tesla finans toplantısında Elon Musk, Intel, Tesla, SpaceX ve xAI ortaklığında geliştirilen yarı iletken fabrikasının hem 18A hem de 14A teknolojilerini kullanacağını açıklamıştı.
Öte yandan Intel’in güncel en gelişmiş üretim teknolojisi konumunda bulunan 18A süreci, şirketin yeni nesil işlemcilerinde kullanılmaya başladı. Bu kapsamda Core Ultra Series 3 “Panther Lake” ve Core Series 3 “Wildcat Lake” işlemcileri doğrudan 18A teknolojisiyle üretiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.