Tıbbi veriler blockchain ile kayıt altına alınabilir

Kripto para birimlerinin yükselişi ile birlikte son zamanlarda adını sıkça anar hale geldiğimiz blockchain teknolojisinin kullanım alanı giderek genişliyor. İlk etapta finansal kuruluşların dokümanları; kolay erişilebilir ve ucuz maliyetli bir şekilde kayıt altına almak için kullanmaya başladığı blockchain teknolojisi, dünya üzerinden pek çok noktada ofisi olan büyük şirketlerin ve deniz taşımacılığı devlerinin de tercihi haline gelmiş durumda. Verilerin kolay bir şekilde kayıt altına alınmasını, ilgililer tarafından takip edilmesini ve ihtiyaç duyulan anlarda kolayca sunulmasını sağlayan teknoloji tıbbi veriler için de kullanılabilir.





Ethereum Platformuna Dayanan Sistem

MIT(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)'deki araştırmacılar tarafından kaleme alınan makale de blockchainin, tıbbi verilerin kayıt altına alınması için kullanılmasını tavsiye ediyor. Hastalara ait; test sonuçları, kullanılan ilaçlar, tahliller ve akla gelebilecek diğer bütün tıbbi verilerin kayıt altına alınabileceği MedRec isimli, ethereum platformuna dayanan bir sistem oluşturan araştırmacılar bu sayede sağlık kuruluşları arasındaki karmaşanın ortadan kalkacağını ve hastaların dosya yükünün azalacağını düşünüyor. Araştırmacılar MedRec ile hekimlerin ve hastaların, hastanın sağlık geçmişine kolayca erişebileceğine ve sürekli güncellenen kayıtlar ile hastanın tedavi gördüğü sağlık kuruluşu değişse bile bu durumun tedavi sürecinin verimini düşürmeyeceğini iddia ediyor.





Tabi günümüzde hastalara ilişkin veriler fiziksel kayıtlardan ziyade dijital ortamlarda saklanabilir hale gelmiş durumda ancak pek çok sağlık kuruluşunun verileri ''sadece aynı kuruluştaki personellerin görebileceği'' şekilde saklaması ve bu kayıtların MedRec'e kıyasla yeterince güncel olmayışı blockchain tabanlı MedRec'i bir adım öne çıkarıyor. Bununla birlikte MedRec gizlilik ve güvenlik yönünden de büyük avantaj sağlıyor. MedRec'te bilgileri yer alan hastalar büyük bir veri havuzunun parçasını oluştursalar da hastaların rızası olmadığı sürece, hastayla ilgilenen hekimler haricinde veri tabanını inceleyen kişiler sadece sağlık bilgilerini görebilecek ve bu bilgilerinin sahibinin kim olduğunu öğrenemeyecek. Yani hastalığın ya da test sonuçlarının hangi hastaya ait olduğunu göremeyecekler.





Madenciler Ödüllendirilecek

Kripto para işlemlerinin takibi için blockchain kullanıldığında, verileri doğrulamak için hesaplama gücü sunan madencilere ödül olarak bir miktar kripto para veriliyor. Geniş bölgelerde hasta kayıtlarının doğrulanması için madencilere ihtiyaç duyacak olan MedRec sisteminde de madenciler ödüllendirilecek ancak bu ödül parasal olmayacak. İlaç ve genel sağlık ile ilgili verileri doğrulayan madenciler, izin veren hastalardan alınan sağlık bilgilerini, hastaların kişisel bilgileri saklı tutulmak kaydıyla görüntüleyebilecek. Bu durum da yeni ilaç veya tedavi geliştiren büyük şirketlerin, madenci rolünü üstlenerek geliştirmekte olduğu ürünler için önemli veriler elde etmesini sağlayacak.





Araştırmacılar henüz prototip aşamasında olan MedRec sistemi üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Sistemin tamamen güvenli ve kullanıma hazır hale gelmesiyle birlikte birtakım sağlık kuruluşları ile ortaklık kurularak test edilmesi planlanıyor.