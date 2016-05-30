Tier3+ Veri Merkezi nasıl olur? Telehouse İstanbul veri merkezini geziyoruz

Veri Merkezi kategorilendirmesinde üst sınır Tier3+ veri ve sunucuların saklandığı alanın güvenliği konusunda bir çok standart getiriyor. Bu standartlara uyan veri merkezi nasıl olur izliyoruz.

Teknotel ve Telehouse işbirliği ile kurulan Telehouse İstanbul veri merkezi Türkiye için büyük önem taşıyan yatırımlardan biridir. Veri merkezi kurulumu ve işletilmesi konusunda dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Telehouse’un veri merkezleri konusundaki bilgi birikimi ile Teknotel’in fiber altyapı ve internet üzerine uzmanlığının bir araya getirilmesi ile elde edilen sinerji kurumlara, her zaman ulaşılabilir, kesintisiz ve güvenli sunucularda bilgilerini muhafaza etme olanağı sunuyor.

Telehouse İstanbul’da her şeyin başında güvelik ve yedekli çalışma gelir. Sunucularınıza sizden başkasının erişemeyeceğini bilmek yetmez, doğal afet ve olası kazalara karşı da sunucularınızın sürekli çalışır durumda kalacağının ve bilgiye istediğiniz anda ulaşabileceğinizin garanti altında tutulması gerekiyor.

Telehouse’un yedekli alt yapısı İstanbul ve Ankara’da yerleşik 2 farklı merkezde senkron çalışma kabiliyetine sahip sistemlerle bilgiyi korurken, farklı servis sağlayıcılardan temin edilen elektrik ve data hatlarıyla da ulaşılabilirliği güvence altına alıyor.

Telehouse İstanbul Tier 3 olarak isimlendirilen ve üst düzey güvenlik ve yedekleme standartlarını uyulmasını gerektiren datacenter kategorisinde yer alıryor.

Tier 3’de datacenter’a gelen elektrik alt yapısının bile 2 farklı servis sağlayıcıdan sağlanmasının gerekliliği Türkiye’de bu standartlarda datacenter kurulumunu zorlaştıran etkenlerden biri.

Herhangi bir kazı çalışmasında elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda farklı bir bölgeden gelen ikinci kablodan besleme yapılabiliyor olması gerekiyor.

Aynı şey data bağlantısı için de geçerli. Telehouse İstanbul, servis sağlayıcı bağımsız bir alt yapı ile hizmet veriyor. İster Teknotel ister diğer servis sağlayıcılar olsun internet hizmetini kimden alıyorsanız alın Telehouse İstanbul’daki sunucularınıza 7/24 kesintisiz erişim sürdürebilirsiniz.

Servis sağlayıcılardan gelen direkt fiber bağlantıları da farklı bölgelerden gelen bir diğer fiber kablo ile yedeklenmiş durumda. Aynı elektrik kablosundaki senaryoda da olduğu gibi kaza veya doğal afetler nedeniyle kablonun zarar görmesi durumunda farklı bölgeden gelen yedek üzerinden aynı hız ve kalitede servis sağlanmaya devam ediyor.

7/24 kesintisiz hizmet sadece yedekleme ile sağlanamaz tabi. Güvenlik de bu işin olmazsa olmaz en güvenli parçalarından bir tanesi. Telehouse İstanbul’da dış kapıdan başlayan dış çevre güvenliği, kontrollü giriş ve kayıt altına alınan randevu sistemiyle bütün giriş ve çıkışları güven altına alınıyor.

7/24 kamera ile izlenen sistem içinde hassas noktalara giriş parmak izi kontrolü ile denetlenirken, sunucu alanına giriş yapılmak istendiğinde servis kapısı ve karantina girişi olmak üzere 2 farklı yol kullanılabiliyor.

Güvenlik personeli eşliğinde mührü kayıt altına alınarak kesilen servis kapısı sunucu ve benzeri büyük cisimlerin içeri sokulması için kullanılırken, teknik personelin karantina odasından parmak izli güvenlik kontrolü eşliğinde sunucu odasına geçişi sağlanıyor.

HP marka kabinlerin kullanıldığı Telehouse İstanbul’un veri merkezinde müşteriler kendi kabinlerini kullanabilecekleri gib merkez içinde yalıtılmış özel güvenlikli odalar oluşturarak kabinlerini burada da muhafaza edebilirler.

Kablolamanın da titizlikle yapıldığı merkezde Fiber optik ve cat 5 kablolar için ayrı hava ray sistemlerinin yer aldığı merkezde enerji kabloları da yükseltilmiş zeminden taşınıyor. Yükseltilmiş zeminin ahşap yerine antistatik metaryelden imal edilmesi güvenliği en üst seviyeye çıkartıyor.

Endüstriyel ölçekte 6 klimanın iklimlendirmeyi sağladığı merkez, olası yangın durumuna karşı ortamdaki oksijenin kesilerek alevin ortadan kaldırılması prensibiyle çalışan söndürme sistemiyle 6 saniye gibi kısa bir sürede ortamdaki tehlikeyi su kullanmadan uzaklaştırabilmekte.

Bir çok merkezde olanın aksine Telehouse İstanbul’da 1 değil 2 farklı acil durum çıkışının yer alması içerideki teknik personelin hızlı tahliye edilmesinde yardımcı oluyor.

Yangın önlemeye ilave olarak çok erken yangın algılama sistemi de Telehouse İstanbul’un sahip olduğu donanımlar içinde yer alır. Vesla ile tüm datacenter‘ı dolaşan borularla daha alev oluşmadan havadaki iyon yoğunluğundaki değişim algılanarak ilgili birime uyarı gönderiliyor.

Böylelikle felaket gelmeden önlenmiş olur. Ayrıca bu sistemin aynısı Telehouse İstanbul’un enerji odasında bulunan panelde de mevcuttur. Enerji panosunda benzer bir durum ile karşılaştığında sadece tehlikenin bulunduğu bölüm söndürme işlemine tabi tutularak sistemin geri kalanının işleve devam etmesi sağlanıyor.

Telehouse İstanbul, BDDK’nın bankalar için gerekli gördüğü güvenlik koşullarını sağlayan ve BDDK denetlemesinden geçmiş bir veri merkezi.

Bankalar gibi yüksek güvenlikli bilgilerin saklandığı sunucuların kabinlerine ulaşım uzaktan kontrollü anahtarlar aracılığı ile ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilir. Böylece sunucunun sahibi olmadan sunucu kabinine dahi ulaşılamıyor.

2018 yılına kadar Türkiye’deki Telehouse veri merkezi sayısını ikiye çıkartmayı planlayan Teknotel, İSO 90001 iş güvenliği, 14001 Çevre Güvenliği ve 21001 bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi standartı sertifikalarıyla uluslararası normlara uygun bir anlayışla internet alt yapı ve veri merkezi yatırımlarını sürdürüyor.

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Tier 3 bir veri merkezi için bu standartın 11 saniye olduğunu düşünüldüğünde ulaşılan değer bizim için gurur vericidir.İkinci veri merkezi ile birlikte Teknotel’in teknik personel istihdam hedefi 300’ün üzerinde.