Tim Cook, oyun konsolu söylentilerini cevapladı

Haber Editörü
Uzun süredir Apple'ın yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı, hatta Valve ile bir araya gelerek bu çalışmaları sürdürdüğü birçok kez iddia edilmişti.
D10 konferansında Tim Cook tarafından yapılan açıklamada Apple'ın oyun konsollarıyla ilgilenmediği dile getirildi. Müşterilerin oyunları sevdiğini, oyunların da çok değiştiğini ve insanların artık taşınabilir cihazlarda oyun oynayabildiğini söyleyen Tim Cook, ileride nelerin olacağını hep birlikte göreceklerini de sözlerine ekledi. Oyun konsolu konusuna sıcak bakmadıklarını dile getiren Tim Cook, Apple’ın her zaman büyük bir oyuncu olacağını da belirtti.
Apple oyun konsoluyla ilgili iddiaları yalanlasa da ilerleyen dönemlerde mobil oyunculuk konusunda sahip olduğu etkileyici fikirleri ile sektöre öncülük etmeye devam edecek gibi görünüyor.
http://www.theverge.com/2012/5/29/3051733/tim-cook-not-interested-in-console-business Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dunyanin en degerli sirketinin konsolu dan sonrasini okumadim
pardon heralde babanızın şirketi bu.. bu kadar cansiperane savunduğunuza göre...
Önceki arkadaşlarla yaptığın gibi seninle tartışmaya girmek için yazmıyorum b mesajı. Öncelikle bunu bil.
Yıllardır macintosh kullanıyorum. Apple'ın macintosh dışındaki alanlara da girmesiyle birlikte ne eski mac'lerdeki kalite, ne stabilite kaldı. Sistem hataları ve açıkları gitgide artıyor. Neden?
1- Bunların hepsi macintosh konusunda tekel olduğu için.
2- Macintosh dışında da bir sürü ürünü satarak para kazandığı ve artık kimseye eyvallahı olmadığı için.
90 sonlarında bir ara Power Computing, Umax ve Motorola'nın klon macintoshları çıkmıştı ve o günün mac'lerinden hem daha ucuz, hem daha özellikli, hem de ortalama % 50 daha hızlıydı. Ben de dahil olmak üzere birçok macintosh kullanıcısının mac tercihi işte bu sebeplerden dolayı klon mc'lere kaymaya başlamışken, Apple bir gecede bu sözleşmeyi feshetti ve macintosh konusundaki kararını tekel olmaktan yana kullandı.
Peki kendisinden başkasının mac üretmesine izin vermedi de kendi mac'lerini daha mı geliştirdi? Hayır. Tam tersine, şu an yalnızca güçlü serverlara kullanılan Motorola-IBM ortak ürünü olan Power PC işlemcilerini bıraktı ve Intel'in dandirik işlemcilerine geçiş yaptı. Neden? Mac'lere windows kurulabilmesi için, maliyeti daha da düşümek için, daha çok para kazanmak için vs. vs. Halbuki bizler eskiden (90'lı yıllarda) Intel'li PC'lerle dalga geçerdik. Mac'lerin giriş seviyesi modellerinde kullanılan işlemciler bile o zaman aynı saat hızlarındaki Intel'in Pentium III işlemcilerinden yaklaşık % 70 daha hızlıydı. Bu hız farkı, uygulamaya göre iki kata da çıkabiliyordu.
Şimdi ise, günümüz PC'lerinden daha yavaş macintoshlar üretiliyor. Eski mac'lerdeki sistem stabilitesi Mac OS X'e gelen her yeni güncelleme ile daha da kayboluyor. Mac OS X işletim sistemi, IOS'a kurban veriliyor. Nereeeden nereye.
İşte tüm bunları göz önünde bulundurduğumda bir mac'çi olarak bu durumdan nasıl memnun olayım ki?