Tim Cook, oyun konsolu söylentilerini cevapladı





Uzun süredir Apple'ın yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı, hatta Valve ile bir araya gelerek bu çalışmaları sürdürdüğü birçok kez iddia edilmişti.

http://www.theverge.com/2012/5/29/3051733/tim-cook-not-interested-in-console-business

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D10 konferansında Tim Cook tarafından yapılan açıklamada Apple'ın oyun konsollarıyla ilgilenmediği dile getirildi. Müşterilerin oyunları sevdiğini, oyunların da çok değiştiğini ve insanların artık taşınabilir cihazlarda oyun oynayabildiğini söyleyen Tim Cook, ileride nelerin olacağını hep birlikte göreceklerini de sözlerine ekledi. Oyun konsolu konusuna sıcak bakmadıklarını dile getiren Tim Cook, Apple’ın her zaman büyük bir oyuncu olacağını da belirtti.Apple oyun konsoluyla ilgili iddiaları yalanlasa da ilerleyen dönemlerde mobil oyunculuk konusunda sahip olduğu etkileyici fikirleri ile sektöre öncülük etmeye devam edecek gibi görünüyor.