Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tim Cook, oyun konsolu söylentilerini cevapladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
1
76
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süredir Apple'ın yeni bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı, hatta Valve ile bir araya gelerek bu çalışmaları sürdürdüğü birçok kez iddia edilmişti. 

D10 konferansında Tim Cook tarafından yapılan açıklamada Apple'ın oyun konsollarıyla ilgilenmediği dile getirildi. Müşterilerin oyunları sevdiğini, oyunların da çok değiştiğini ve insanların artık taşınabilir cihazlarda oyun oynayabildiğini söyleyen Tim Cook, ileride nelerin olacağını hep birlikte göreceklerini de sözlerine ekledi. Oyun konsolu konusuna sıcak bakmadıklarını dile getiren Tim Cook, Apple’ın her zaman büyük bir oyuncu olacağını da belirtti.

Apple oyun konsoluyla ilgili iddiaları yalanlasa da ilerleyen dönemlerde mobil oyunculuk konusunda sahip olduğu etkileyici fikirleri ile sektöre öncülük etmeye devam edecek gibi görünüyor.
http://www.theverge.com/2012/5/29/3051733/tim-cook-not-interested-in-console-business Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
napolyon94 7 yıl en beğenilen iphoneuss2
TR Ramon
Sunu söyleyebilirim ki XBOX hayranı olmama rağmen çıkacak Apple oyun konsolunu aynı gün satın alırım... XBOX ile beraber takılır, sonra birini seçip devam ederim.

Düşünsenize dunyanın en değerli firmasından oyun konsolu...Kim neden almaz ki? Apple müşterisi olmanıza bile gerek yok.

Ama Apple müşterisi iseniz almamanız için hiçbir sebep yok. AppStore ve iTunes destegi olsun, uygulamalar ve tüm dijital icerik olsun, konsol için geliştirilecek yeni oyunlar olsun ben kesinlikle bu dalda da Apple'in onde gideceğini düşünüyorum...

MAC, iPhone ve iConsole... Hepsi Apple i.D. İle bir arada. Bu üçlüden ötesi olamazdı. (=

Birde bunun yanında yeni Apple Televizyonu düşünürsek bu kombineden daha iyisi olamazdı (=

İConsole integre edilmiş bir Apple Televizyonu? Korkunç, düşünmek bile istemiyorum ama neden olmasın. (=




dunyanin en degerli sirketinin konsolu dan sonrasini okumadim
TR RamonSunu söyleyebilirim ki XBOX hayranı olmama rağmen çıkacak Apple oyun konsolunu aynı gün satın alırım... XBOX ile beraber takılır, son...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +39
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackcoupe 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

napolyon94

TuffkiLLe
napolyon94
TR Ramon Sunu söyleyebilirim ki XBOX hayranı olmama rağmen çıkacak Apple oyun konsolunu aynı gün satın alırım... XBOX ile beraber takılır, sonra birini seçip devam ederim. Düşünsenize dunyanın en değerli firmasından oyun konsolu...Kim neden almaz ki? Apple müşterisi olmanıza bile gerek yok. Ama Apple müşterisi iseniz almamanız için hiçbir sebep yok. AppStore ve iTunes destegi olsun, uygulamalar ve tüm dijital icerik olsun, konsol için geliştirilecek yeni oyunlar olsun ben kesinlikle bu dalda da Applein onde gideceğini düşünüyorum... MAC, iPhone ve iConsole... Hepsi Apple i.D. İle bir arada. Bu üçlüden ötesi olamazdı. (= Birde bunun yanında yeni Apple Televizyonu düşünürsek bu kombineden daha iyisi olamazdı (= İConsole integre edilmiş bir Apple Televizyonu? Korkunç, düşünmek bile istemiyorum ama neden olmasın. (=

dunyanin en degerli sirketinin konsolu dan sonrasini okumadim
bitin artık yahu bu klişe de eskisin gitsin.. boşu boşuna görüntü kirliliği yaratıyorsunuz ilk yorumlarda.. okumadıysanız ve bir sorun olduğunu düşünüyorsanız da eleştirinizi yapın en azından.. koskoca bir alıntı yapıp, saçma sapan bir yorum bırakıyorsunuz.. alıntı yaptığınız adam en azından birşeyler üzerine oturtmuş yorumu.. boş yorum yapıp post kasmayı bırakın.
Yav hehe,adam fanatikce bir yorum yazmis ,sende sikintidan sacma sapan birsey yazmissin ,bende fanatiklere ayar oldugum icin oyle bir replik kullanmisim



Kimsenin zoruna gitmesin ama , no matter what others says, Apple.
Kabul edin artık o bir marka değil , canlı bir organizma :)

pardon heralde babanızın şirketi bu.. bu kadar cansiperane savunduğunuza göre...
DH Misafirinapolyon94TuffkiLLenapolyon94TR Ramon Sunu söyleyebilirim...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl iphoneuss2
TR Ramon

Sunu söyleyebilirim ki XBOX hayranı olmama rağmen çıkacak Apple oyun konsolunu aynı gün satın alırım... XBOX ile beraber takılır, sonra birini seçip devam ederim.

Düşünsenize dunyanın en değerli firmasından oyun konsolu...Kim neden almaz ki? Apple müşterisi olmanıza bile gerek yok.

Ama Apple müşterisi iseniz almamanız için hiçbir sebep yok. AppStore ve iTunes destegi olsun, uygulamalar ve tüm dijital icerik olsun, konsol için geliştirilecek yeni oyunlar olsun ben kesinlikle bu dalda da Apple'in onde gideceğini düşünüyorum...

MAC, iPhone ve iConsole... Hepsi Apple i.D. İle bir arada. Bu üçlüden ötesi olamazdı. (=

Birde bunun yanında yeni Apple Televizyonu düşünürsek bu kombineden daha iyisi olamazdı (=

İConsole integre edilmiş bir Apple Televizyonu? Korkunç, düşünmek bile istemiyorum ama neden olmasın. (=

Önceki arkadaşlarla yaptığın gibi seninle tartışmaya girmek için yazmıyorum b mesajı. Öncelikle bunu bil.

Yıllardır macintosh kullanıyorum. Apple'ın macintosh dışındaki alanlara da girmesiyle birlikte ne eski mac'lerdeki kalite, ne stabilite kaldı. Sistem hataları ve açıkları gitgide artıyor. Neden?

1- Bunların hepsi macintosh konusunda tekel olduğu için.
2- Macintosh dışında da bir sürü ürünü satarak para kazandığı ve artık kimseye eyvallahı olmadığı için.

90 sonlarında bir ara Power Computing, Umax ve Motorola'nın klon macintoshları çıkmıştı ve o günün mac'lerinden hem daha ucuz, hem daha özellikli, hem de ortalama % 50 daha hızlıydı. Ben de dahil olmak üzere birçok macintosh kullanıcısının mac tercihi işte bu sebeplerden dolayı klon mc'lere kaymaya başlamışken, Apple bir gecede bu sözleşmeyi feshetti ve macintosh konusundaki kararını tekel olmaktan yana kullandı.

Peki kendisinden başkasının mac üretmesine izin vermedi de kendi mac'lerini daha mı geliştirdi? Hayır. Tam tersine, şu an yalnızca güçlü serverlara kullanılan Motorola-IBM ortak ürünü olan Power PC işlemcilerini bıraktı ve Intel'in dandirik işlemcilerine geçiş yaptı. Neden? Mac'lere windows kurulabilmesi için, maliyeti daha da düşümek için, daha çok para kazanmak için vs. vs. Halbuki bizler eskiden (90'lı yıllarda) Intel'li PC'lerle dalga geçerdik. Mac'lerin giriş seviyesi modellerinde kullanılan işlemciler bile o zaman aynı saat hızlarındaki Intel'in Pentium III işlemcilerinden yaklaşık % 70 daha hızlıydı. Bu hız farkı, uygulamaya göre iki kata da çıkabiliyordu.

Şimdi ise, günümüz PC'lerinden daha yavaş macintoshlar üretiliyor. Eski mac'lerdeki sistem stabilitesi Mac OS X'e gelen her yeni güncelleme ile daha da kayboluyor. Mac OS X işletim sistemi, IOS'a kurban veriliyor. Nereeeden nereye.

İşte tüm bunları göz önünde bulundurduğumda bir mac'çi olarak bu durumdan nasıl memnun olayım ki?
TR RamonSunu söyleyebilirim ki XBOX hayranı olmama rağmen çıkacak Apple oyun konsolunu aynı gün satın alırım... XBOX ile beraber takılır...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Saydam 7 yıl
Forumu berbat ediyorsunu defalarca alinti yapan insanlardan nefret ediyorum artik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saydam 7 yıl
Forumu berbat ediyorsunu defalarca alinti yapan insanlardan nefret ediyorum artik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Konsol işi telefon işine benzemez .Kar etmek için zamana ihtiyaç var.

İşin özü konsol da en iyisi PS3




NOT:Alıntı yapanlar konun içine etmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wıtchkıng 7 yıl
@TR Ramon bir konuda o kadar eksi almana rağmen hala fan boyluk yaparak bence sen bu dünyadan olmadığını kanıtladın, tebrikler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Adamlar neler olacağını bilerek, görerek hazırlıklı sağlam stratejilerle bir iş yapılacaksa yapıyorlar. Öyle bodozlama dalmıyorlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emregök 7 yıl
ipad e konroller şart gözüküyo isteyene , )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ekabirr 7 yıl
Tr ramon sakin ol bi.Ne buyuk fanboymussun.Guzel hayallerinle basbasa birakiyorum seni :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 7 yıl
Apple oyun konsolu yaparsa o konsolda anca angry birds oynarsınız. Kıçı kırık apple , sony ile baş edemez.



Seneye de Ps4 geliyor daha ne olsun




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
urazs 7 yıl
Millet ne diye anlamamış bende onu anlamadım APPLE Microsoft tan daha zengin bilmem kaç tane SONY ediyor.
Ha ayrıca sırf 70 80 milyar dolarlık nakit rezerviyle DÜNYANIN nakit rezervi en yüksek firması. Marka değeri olarak ayrıca piyasa değeri olarak ta bir numara...
VALVE bile ( ki APPLE ın yanında devede kulak ) giyilebilir kontrol cihazları donanım konularına girme ihtimali olan bir firma da APPLE mı yapamayacak ?
Biliyorsunuz değil mi APPLE sırf nakdi birikimiyle İNTEL'i satın alacak güçte...
APPLE TV işine de girse ( ki girer bence ) konsol işine de girse tozunu attırır ortalığın.
SONY, NİNTENDO gibi firmalar aynı ligde bile değil APPLE la. ( Bir tane APPLE ürünü almışlığım yok, sevmemde, fakat veriler ortada. )
AMD, İNTEL, NVİDİA, NİNTENDO, SONY nin toplamından çok daha zengin bir bilişim ve teknoloji firmasından bahsediyoruz burada, vizyonu en geniş firmalardan biri piyasadaki.
Ve fanatiklik boyutunda ( neredeyse ilerde bir çeşit kült haline geleceğini düşündürtüyor insana, APPLE yurt dışında bazı ülkelerde bildiğiniz çılgınlık ! ) bir sadık müşteri kitlesi var.
Yapılan araştırmalarda en fanatik en marka sadığı müşteri profiline açık ara APPLE ın sahip olduğu da belirtiliyor. ( Yakın zamanda okumuştum hatırlayamacağım şimdi neresi. )
Bu adamlar konsol çıkarsa 2 3 sene de 20 milyon satışı rahat devirir. Altyapısını oyun firmalarını önceden hazırlar, korkunç nakit rezervinin bir bölümüyle pek çok büyük kaliteli oyun yapımcısını stüdyoyu ''in house'' stüdyo haline getirir, yığınla canavar exclusive le girerler sektöre...
Hem varlık olarak çok güçlü olmaları hem donanım ve bilişim sektörünün içinde çok önemli bir yere sahip olmalarının avantajı, hemde vizyon sahibi bir firma olarak oyun ve konsol dünyasına yenilikçi fikirler getirebilme potansiyelini düşünürsek, ileride çok da uzak bir ihtimal değil açıkçası...
Hoş APPLE klasik ev konsolu jargonuna dahil olmaktansa zamanla mobil oyunculuğuyla İ PAD i İ PHONE uyla konsol dünyasından pay kapıp giderek konsol kavramını kendisine evriltmek amacında da olabilir ki şaşırmam...
Adamlar kendi sektörlerini kendileri yaratıp orada lider öncü kalmak konusunda iyiler...
Ve Apple hep kendi yolunu, farklı bir yaklaşımı sunan genelin dışında bir seçeneği oluşturma peşinde bugünlere gelmiş bir firma...
Mac OS, Macintosh, İ POD, İ PHONE, İ PAD hep bu tarz yaklaşımların ürünleri...
MİCROSOFT X BOX 360 tan şimdiye kadar 57 milyar dolar net kar elde etmiş çıktığından beri. 60 küsur milyon ünite satmış, APPLE ın böyle büyük bir kazanç kapısına tamamen sırtını döneceğini düşünmek komik olur. Zaten TİM COOK da '' APPLE her zaman büyük bir oyuncu olacak '' diyerek bir şeyleri reddederken bir yerden başka bir şeylerin sinyalini de veriyor gibi, oyun dünyası ile ilgili.
Dünyanın bu en hızlı büyüyen sektörlerinden olan oyun dünyasına APPLE ın mutlaka artarak büyüyen ve mevcut konsollar gibi olmasa da onlara sağlam bir alternatif şeklinde cereyan edebilecek yaratıcı vizyoner ve yenilikçi bir yaklaşımı olacaktır.
Ben kendi adıma oyun dünyasına nereden katkı gelecekse hele APPLE gibi çok üst düzey bir oyuncudan gelecekse bunun sektöre iyi geleceğini düşünmekteyim.
SONY yi Nintendoyu falan satın alıp Microsoft un karşısına dikilmesinler de :)
Böyle alımlar pek olası gözükmese de adamlarda teorik olarak bunu rahat rahat yapabilecek maddi imkanlar ve altyapı var çünkü...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-gg- 7 yıl
Girmeyeceği apple için iyi olmuş. Yoksa anti applecılarla **** birleşirdi applecılara karşı. Forumda kavga üstüne kavga olurdu çekememezlik vs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl urazs
urazs
Millet ne diye anlamamış bende onu anlamadım APPLE Microsoft tan daha zengin bilmem kaç tane SONY ediyor.
Ha ayrıca sırf 70 80 milyar dolarlık nakit rezerviyle DÜNYANIN nakit rezervi en yüksek firması. Marka değeri olarak ayrıca piyasa değeri olarak ta bir numara...
VALVE bile ( ki APPLE ın yanında devede kulak ) giyilebilir kontrol cihazları donanım konularına girme ihtimali olan bir firma da APPLE mı yapamayacak ?
Biliyorsunuz değil mi APPLE sırf nakdi birikimiyle İNTEL'i satın alacak güçte...
APPLE TV işine de girse ( ki girer bence ) konsol işine de girse tozunu attırır ortalığın.
SONY, NİNTENDO gibi firmalar aynı ligde bile değil APPLE la. ( Bir tane APPLE ürünü almışlığım yok, sevmemde, fakat veriler ortada. )
AMD, İNTEL, NVİDİA, NİNTENDO, SONY nin toplamından çok daha zengin bir bilişim ve teknoloji firmasından bahsediyoruz burada, vizyonu en geniş firmalardan biri piyasadaki.
Ve fanatiklik boyutunda ( neredeyse ilerde bir çeşit kült haline geleceğini düşündürtüyor insana, APPLE yurt dışında bazı ülkelerde bildiğiniz çılgınlık ! ) bir sadık müşteri kitlesi var.
Yapılan araştırmalarda en fanatik en marka sadığı müşteri profiline açık ara APPLE ın sahip olduğu da belirtiliyor. ( Yakın zamanda okumuştum hatırlayamacağım şimdi neresi. )
Bu adamlar konsol çıkarsa 2 3 sene de 20 milyon satışı rahat devirir. Altyapısını oyun firmalarını önceden hazırlar, korkunç nakit rezervinin bir bölümüyle pek çok büyük kaliteli oyun yapımcısını stüdyoyu ''in house'' stüdyo haline getirir, yığınla canavar exclusive le girerler sektöre...
Hem varlık olarak çok güçlü olmaları hem donanım ve bilişim sektörünün içinde çok önemli bir yere sahip olmalarının avantajı, hemde vizyon sahibi bir firma olarak oyun ve konsol dünyasına yenilikçi fikirler getirebilme potansiyelini düşünürsek, ileride çok da uzak bir ihtimal değil açıkçası...
Hoş APPLE klasik ev konsolu jargonuna dahil olmaktansa zamanla mobil oyunculuğuyla İ PAD i İ PHONE uyla konsol dünyasından pay kapıp giderek konsol kavramını kendisine evriltmek amacında da olabilir ki şaşırmam...
Adamlar kendi sektörlerini kendileri yaratıp orada lider öncü kalmak konusunda iyiler...
Ve Apple hep kendi yolunu, farklı bir yaklaşımı sunan genelin dışında bir seçeneği oluşturma peşinde bugünlere gelmiş bir firma...
Mac OS, Macintosh, İ POD, İ PHONE, İ PAD hep bu tarz yaklaşımların ürünleri...
MİCROSOFT X BOX 360 tan şimdiye kadar 57 milyar dolar net kar elde etmiş çıktığından beri. 60 küsur milyon ünite satmış, APPLE ın böyle büyük bir kazanç kapısına tamamen sırtını döneceğini düşünmek komik olur. Zaten TİM COOK da '' APPLE her zaman büyük bir oyuncu olacak '' diyerek bir şeyleri reddederken bir yerden başka bir şeylerin sinyalini de veriyor gibi, oyun dünyası ile ilgili.
Dünyanın bu en hızlı büyüyen sektörlerinden olan oyun dünyasına APPLE ın mutlaka artarak büyüyen ve mevcut konsollar gibi olmasa da onlara sağlam bir alternatif şeklinde cereyan edebilecek yaratıcı vizyoner ve yenilikçi bir yaklaşımı olacaktır.
Ben kendi adıma oyun dünyasına nereden katkı gelecekse hele APPLE gibi çok üst düzey bir oyuncudan gelecekse bunun sektöre iyi geleceğini düşünmekteyim.
SONY yi Nintendoyu falan satın alıp Microsoft un karşısına dikilmesinler de :)
Böyle alımlar pek olası gözükmese de adamlarda teorik olarak bunu rahat rahat yapabilecek maddi imkanlar ve altyapı var çünkü...

Zaten cocuk oyuncagi degilmi parasi olan yapar olmayan yapamaz,bu kadar sig yorumlar yapmayin,ayrca inteli babayimalir,bir sirketi almak kolaymi saniyirsunuz,aylarca expertler orda burda deger bicip hisse oranlari vs ayarliyorlar,ve sirketlerin hicbif zaman nakiti yoktur bankadannalicagi vardir,bunuda unutmayin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iphoneuss2 7 yıl urazs
urazs

Millet ne diye anlamamış bende onu anlamadım APPLE Microsoft tan daha zengin bilmem kaç tane SONY ediyor.

Ha ayrıca sırf 70 80 milyar dolarlık nakit rezerviyle DÜNYANIN nakit rezervi en yüksek firması. Marka değeri olarak ayrıca piyasa değeri olarak ta bir numara...

VALVE bile ( ki APPLE ın yanında devede kulak ) giyilebilir kontrol cihazları donanım konularına girme ihtimali olan bir firma da APPLE mı yapamayacak ?

Biliyorsunuz değil mi APPLE sırf nakdi birikimiyle İNTEL'i satın alacak güçte...

APPLE TV işine de girse ( ki girer bence ) konsol işine de girse tozunu attırır ortalığın.

SONY, NİNTENDO gibi firmalar aynı ligde bile değil APPLE la. ( Bir tane APPLE ürünü almışlığım yok, sevmemde, fakat veriler ortada. )

AMD, İNTEL, NVİDİA, NİNTENDO, SONY nin toplamından çok daha zengin bir bilişim ve teknoloji firmasından bahsediyoruz burada, vizyonu en geniş firmalardan biri piyasadaki.

Ve fanatiklik boyutunda ( neredeyse ilerde bir çeşit kült haline geleceğini düşündürtüyor insana, APPLE yurt dışında bazı ülkelerde bildiğiniz çılgınlık ! ) bir sadık müşteri kitlesi var.

Yapılan araştırmalarda en fanatik en marka sadığı müşteri profiline açık ara APPLE ın sahip olduğu da belirtiliyor. ( Yakın zamanda okumuştum hatırlayamacağım şimdi neresi. )

Bu adamlar konsol çıkarsa 2 3 sene de 20 milyon satışı rahat devirir. Altyapısını oyun firmalarını önceden hazırlar, korkunç nakit rezervinin bir bölümüyle pek çok büyük kaliteli oyun yapımcısını stüdyoyu ''in house'' stüdyo haline getirir, yığınla canavar exclusive le girerler sektöre...

Hem varlık olarak çok güçlü olmaları hem donanım ve bilişim sektörünün içinde çok önemli bir yere sahip olmalarının avantajı, hemde vizyon sahibi bir firma olarak oyun ve konsol dünyasına yenilikçi fikirler getirebilme potansiyelini düşünürsek, ileride çok da uzak bir ihtimal değil açıkçası...

Hoş APPLE klasik ev konsolu jargonuna dahil olmaktansa zamanla mobil oyunculuğuyla İ PAD i İ PHONE uyla konsol dünyasından pay kapıp giderek konsol kavramını kendisine evriltmek amacında da olabilir ki şaşırmam...

Adamlar kendi sektörlerini kendileri yaratıp orada lider öncü kalmak konusunda iyiler...

Ve Apple hep kendi yolunu, farklı bir yaklaşımı sunan genelin dışında bir seçeneği oluşturma peşinde bugünlere gelmiş bir firma...

Mac OS, Macintosh, İ POD, İ PHONE, İ PAD hep bu tarz yaklaşımların ürünleri...

MİCROSOFT X BOX 360 tan şimdiye kadar 57 milyar dolar net kar elde etmiş çıktığından beri. 60 küsur milyon ünite satmış, APPLE ın böyle büyük bir kazanç kapısına tamamen sırtını döneceğini düşünmek komik olur. Zaten TİM COOK da '' APPLE her zaman büyük bir oyuncu olacak '' diyerek bir şeyleri reddederken bir yerden başka bir şeylerin sinyalini de veriyor gibi, oyun dünyası ile ilgili.

Dünyanın bu en hızlı büyüyen sektörlerinden olan oyun dünyasına APPLE ın mutlaka artarak büyüyen ve mevcut konsollar gibi olmasa da onlara sağlam bir alternatif şeklinde cereyan edebilecek yaratıcı vizyoner ve yenilikçi bir yaklaşımı olacaktır.

Ben kendi adıma oyun dünyasına nereden katkı gelecekse hele APPLE gibi çok üst düzey bir oyuncudan gelecekse bunun sektöre iyi geleceğini düşünmekteyim.

SONY yi Nintendoyu falan satın alıp Microsoft un karşısına dikilmesinler de :)

Böyle alımlar pek olası gözükmese de adamlarda teorik olarak bunu rahat rahat yapabilecek maddi imkanlar ve altyapı var çünkü...

+1453
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hıyar-man 7 yıl
sie
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asterisk* 7 yıl
TR Ramon
napolyon94
TR Ramon
napolyon94
TR Ramon
napolyon94
Emir
TR Ramon
Emir
TR Ramon Sunu söyleyebilirim ki XBOX hayranı olmama rağmen çıkacak Apple oyun konsolunu aynı gün satın alırım... XBOX ile beraber takılır, sonra birini seçip devam ederim. Düşünsenize dunyanın en değerli firmasından oyun konsolu...Kim neden almaz ki? Apple müşterisi olmanıza bile gerek yok. Ama Apple müşterisi iseniz almamanız için hiçbir sebep yok. AppStore ve iTunes destegi olsun, uygulamalar ve tüm dijital icerik olsun, konsol için geliştirilecek yeni oyunlar olsun ben kesinlikle bu dalda da Applein onde gideceğini düşünüyorum... MAC, iPhone ve iConsole... Hepsi Apple i.D. İle bir arada. Bu üçlüden ötesi olamazdı. (= Birde bunun yanında yeni Apple Televizyonu düşünürsek bu kombineden daha iyisi olamazdı (= İConsole integre edilmiş bir Apple Televizyonu? Korkunç, düşünmek bile istemiyorum ama neden olmasın. (=
iphone 3gs, 4,4s kullandım ama senin gibisini görmedim. koyun alert
Benim yazdiklarimla senin su yorumun arasindaki bagi bulamadim (= UFO alert lol
neden koyun dediğimi bilmemene şaşırmadım.boşver sen dünyanın en büyük şirketinin bütün elektronik cihazlarını al.ne de olsa koskoca dünyanın en büyük şirketi.
Ya adam kafa buluyor ,rant saglamaya calisyor he deyin gecin
Hayirdir, sadede mi geldiniz? Bir once yazdiklarim sizin icin de gecerli. Benim bu konuda ilk yorumumu, sizin de yazdiginiz TUM yorumlari okuyun. Bak ben konuya deginmisim. Sen? Kimin rant yapmak istedigi, kimin ilgi cekmek istedigi ortada. Iki uc kelime ile laf sokmaya calisacagina, konu ile ilgili dogru duzgun yorum yap da seni dunyali olarak gorelim. Hadi sende git (=
Cuzdanindaki paradan ve ileriki ticari haraketkleri icin imaj kaygisindan baska hicbirsey dusunmeyen capitalist sirketlerin nasil savunabiliyorsun,tavsan daga hayran misali,birde pankart acsaydin beni kaziklayiiiiin ,cuk oturur,sacma sapan konusuyorsun,bilmiyorsan soyliyeyim Apple 90 li yillarda da konsol cikardi ve yuzune bulastirdi sadece 13 oyunu vardi ,birde hisse al diyor,sen hayatinda hic kagit alip sattinmi ? WS borsasinda uzak birim kagidi nasil alindigini biliyormusun,
,sen sadece bir tuketicisin ,firmanin umrunda olmayan bir tuketici,ac gozunu ,bir sanatciya bir lidere vs hayran olunabilir ama hortumcu sirketlere,sacmaliktan baska bir sey degil,ey koyun uyanman dilegiyle
Vah Vah Vah. Gercekten uzuldum. Sen, gercekten bizlerden olamazsin. Peki Applei gectim, bana bir sirket onerirmisin? Bahsettigin sistem disinda bir firma? Isimi gorecek bir firma? Sen, once buldugunla yetinmesini bil. Onundekine sukretmesini, daha beterinden alikoyulduguna sukter. Su ufacik yasantinda, dar degilde biraz genis dusun. Sayet bunu yapamiyor ise, gozlerini kapat; he de gec... Sanki Apple olmasa sistem degisecek, yok Apple beni takmaz. Seni de takmaz. Kimi taksin? Apple veya herhangi bir sirketi veya sahsi Mehdi gibi goreceksen, her objeden bu gibi bir beklentin varsa; sen en iyisi kendini okyanusa at, kurtul. Applein 90lardaki durumundan tut, suan ki alim gucunden tut, Applein hayranlarindan tut, WS? NYSEdeki hisselerinden tut, bunlari benim icin kapitalism ile bagdastir. Sayet ben daha dun dogduysam, ben toysam ve Applei TERCIH ettiysem, bundan kapitalizme ne? Benim ozgur, hur secimim degil mi? Seni, seni okutanlari ve ayni fikirde olanlari okyanusun dibine davet ediyorum. Bunlari gec, anlayamayacagin veya yanlis algiladigin olaylardan cok suan elindeki ile yetinmesini, elindeki hakkinda yorum yapmasini bil. Sen, bana Applei veya kapitalizmi, bunlarin arasindaki bagdasligi anlatacak bir sahsiyet degilsin. Yorumlarindan bunu anladim. Lutfen cevrene, coluk cocuguna da bu konuda bir ogut verme. Kendine sakla. Tekrardan, buldugun ile yetinmesini, insanlarin kendi hur secimlerini kapitalizme baglayip su icinde bulundugun mental durumdan kurtulmayi bil. Git, harbiden git...
Yas kac dogru soyle 14-15?
Az once Armoured izledim. Seni ordaki hatasini anlayip damdan atlayan kisiye benzetiyorum. (= Ozune gelsen? Kendince 14-15 yasindaki birinden alinti yapmani, kendisiyle ayni fikirde olmamana ragmen surekli laf sokmaya calismani, kendisinin yasi itibari ile birseyleri kavriyamayacagi dusuncesinde oldugun halde hala kendisi ile neden dalastigini kendine bir sor... Ben 14-15 diyelim. Sen? 20-30? Yasin her ne ise, dogustan uyuyorsun. Konuyu once kavra, sonra yorumunu yap. Eger alinti yapacaksan alintiyi anladigindan emin ol, sonra kisisel degil genel ve konuya bakis ile yorumunu yap. Uc bes kelimelik kisa mesaj ile kendini akilli sanip laf sokacagina insanlarla istisare etmesini bil. Bak 14-15 yasindaki birine bunlari kendine dedirtiyorsun. Nasil? Hadi abisi...

arkadaşımız bolca saçmalamış, hangi lafına gülsem, hangi argümanına cevap versem bilemedim ama en çok şuna güldüm: "iConsole"
ahahahah iConsole nedir ya.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iphoneuss2 7 yıl asterisk*
asterisk*

TR Ramon

napolyon94
TR Ramon
napolyon94
TR Ramon
napolyon94
Emir
TR Ramon
Emir
TR Ramon Sunu söyleyebilirim ki XBOX hayranı olmama rağmen çıkacak Apple oyun konsolunu aynı gün satın alırım... XBOX ile beraber takılır, sonra birini seçip devam ederim. Düşünsenize dunyanın en değerli firmasından oyun konsolu...Kim neden almaz ki? Apple müşterisi olmanıza bile gerek yok. Ama Apple müşterisi iseniz almamanız için hiçbir sebep yok. AppStore ve iTunes destegi olsun, uygulamalar ve tüm dijital icerik olsun, konsol için geliştirilecek yeni oyunlar olsun ben kesinlikle bu dalda da Applein onde gideceğini düşünüyorum... MAC, iPhone ve iConsole... Hepsi Apple i.D. İle bir arada. Bu üçlüden ötesi olamazdı. (= Birde bunun yanında yeni Apple Televizyonu düşünürsek bu kombineden daha iyisi olamazdı (= İConsole integre edilmiş bir Apple Televizyonu? Korkunç, düşünmek bile istemiyorum ama neden olmasın. (=
iphone 3gs, 4,4s kullandım ama senin gibisini görmedim. koyun alert
Benim yazdiklarimla senin su yorumun arasindaki bagi bulamadim (= UFO alert lol
neden koyun dediğimi bilmemene şaşırmadım.boşver sen dünyanın en büyük şirketinin bütün elektronik cihazlarını al.ne de olsa koskoca dünyanın en büyük şirketi.
Ya adam kafa buluyor ,rant saglamaya calisyor he deyin gecin
Hayirdir, sadede mi geldiniz? Bir once yazdiklarim sizin icin de gecerli. Benim bu konuda ilk yorumumu, sizin de yazdiginiz TUM yorumlari okuyun. Bak ben konuya deginmisim. Sen? Kimin rant yapmak istedigi, kimin ilgi cekmek istedigi ortada. Iki uc kelime ile laf sokmaya calisacagina, konu ile ilgili dogru duzgun yorum yap da seni dunyali olarak gorelim. Hadi sende git (=
Cuzdanindaki paradan ve ileriki ticari haraketkleri icin imaj kaygisindan baska hicbirsey dusunmeyen capitalist sirketlerin nasil savunabiliyorsun,tavsan daga hayran misali,birde pankart acsaydin beni kaziklayiiiiin ,cuk oturur,sacma sapan konusuyorsun,bilmiyorsan soyliyeyim Apple 90 li yillarda da konsol cikardi ve yuzune bulastirdi sadece 13 oyunu vardi ,birde hisse al diyor,sen hayatinda hic kagit alip sattinmi ? WS borsasinda uzak birim kagidi nasil alindigini biliyormusun,
,sen sadece bir tuketicisin ,firmanin umrunda olmayan bir tuketici,ac gozunu ,bir sanatciya bir lidere vs hayran olunabilir ama hortumcu sirketlere,sacmaliktan baska bir sey degil,ey koyun uyanman dilegiyle
Vah Vah Vah. Gercekten uzuldum. Sen, gercekten bizlerden olamazsin. Peki Applei gectim, bana bir sirket onerirmisin? Bahsettigin sistem disinda bir firma? Isimi gorecek bir firma? Sen, once buldugunla yetinmesini bil. Onundekine sukretmesini, daha beterinden alikoyulduguna sukter. Su ufacik yasantinda, dar degilde biraz genis dusun. Sayet bunu yapamiyor ise, gozlerini kapat; he de gec... Sanki Apple olmasa sistem degisecek, yok Apple beni takmaz. Seni de takmaz. Kimi taksin? Apple veya herhangi bir sirketi veya sahsi Mehdi gibi goreceksen, her objeden bu gibi bir beklentin varsa; sen en iyisi kendini okyanusa at, kurtul. Applein 90lardaki durumundan tut, suan ki alim gucunden tut, Applein hayranlarindan tut, WS? NYSEdeki hisselerinden tut, bunlari benim icin kapitalism ile bagdastir. Sayet ben daha dun dogduysam, ben toysam ve Applei TERCIH ettiysem, bundan kapitalizme ne? Benim ozgur, hur secimim degil mi? Seni, seni okutanlari ve ayni fikirde olanlari okyanusun dibine davet ediyorum. Bunlari gec, anlayamayacagin veya yanlis algiladigin olaylardan cok suan elindeki ile yetinmesini, elindeki hakkinda yorum yapmasini bil. Sen, bana Applei veya kapitalizmi, bunlarin arasindaki bagdasligi anlatacak bir sahsiyet degilsin. Yorumlarindan bunu anladim. Lutfen cevrene, coluk cocuguna da bu konuda bir ogut verme. Kendine sakla. Tekrardan, buldugun ile yetinmesini, insanlarin kendi hur secimlerini kapitalizme baglayip su icinde bulundugun mental durumdan kurtulmayi bil. Git, harbiden git...
Yas kac dogru soyle 14-15?
Az once Armoured izledim. Seni ordaki hatasini anlayip damdan atlayan kisiye benzetiyorum. (= Ozune gelsen? Kendince 14-15 yasindaki birinden alinti yapmani, kendisiyle ayni fikirde olmamana ragmen surekli laf sokmaya calismani, kendisinin yasi itibari ile birseyleri kavriyamayacagi dusuncesinde oldugun halde hala kendisi ile neden dalastigini kendine bir sor... Ben 14-15 diyelim. Sen? 20-30? Yasin her ne ise, dogustan uyuyorsun. Konuyu once kavra, sonra yorumunu yap. Eger alinti yapacaksan alintiyi anladigindan emin ol, sonra kisisel degil genel ve konuya bakis ile yorumunu yap. Uc bes kelimelik kisa mesaj ile kendini akilli sanip laf sokacagina insanlarla istisare etmesini bil. Bak 14-15 yasindaki birine bunlari kendine dedirtiyorsun. Nasil? Hadi abisi...

arkadaşımız bolca saçmalamış, hangi lafına gülsem, hangi argümanına cevap versem bilemedim ama en çok şuna güldüm: "iConsole"

ahahahah iConsole nedir ya.


i-den Apple ile yola cikarsaniz... (i-Pod, i-Phone- i-Pad)

Sonra "Console"dan konsol cikarirsaniz olur iConsole (=

Yaraticiligim buraya kadar (=

Sizce adi nasil olmali? i-Apple-takar-xboxa-ps3'ye- ?

Hayir, bence iConsole yerinde (=

Neden sasirdiniz merak ettim. Sizde bana takilacaginiza, sizde anlamadan yazip takima katilacaganiza, konu hakkinda birseyler yazsaydiniz da sizin ne sacmalik icinde oldugunuzu anlasaydik (=

Siradaki? (=
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 7 yıl
Ne kadar çok ürün çıkarsa piyasa o kadar değişiyor. Gelsin gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6626 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, tim cook ve
2 etiket daha uygulama haber Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl General Mobile Planet video inceleme 7 yıl 1e1: Creative Oyuncu Aksesuarlarını İnceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim