Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tim Cook sonrası Apple CEO’su kim olacak? İlk isim ortaya çıktı

    Apple, Tim Cook sonrası döneme hazırlanıyor olabilir. Üst düzey yöneticilerden John Ternus’un teknik uzmanlığı açısından Apple’ın yeni CEO’su olarak öne çıkabileceği aktarılıyor.

    Tim Cook sonrası Apple CEO’su kim olacak? İlk isim ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Apple, CEO Tim Cook’un emeklilik planları üzerine hazırlıklara başlamış olabilir. Steve Jobs’un ardından Ağustos 2011’de şirketin başına geçen Cook, son 14 yılda Apple’ı önemli bir dönüşüm sürecine taşırken şirketin piyasa değerini yaklaşık 4 trilyon dolara çıkardı. Endüstri uzmanları, Apple’ın günümüzdeki başarısının büyük ölçüde Cook’un liderliğine bağlı olduğunu vurguluyor.

    Yeni CEO John Ternus olabilir

    Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Tim Cook gelecek ay 65 yaşına girecek ve Apple yönetim kurulu Cook’un olası halefini şimdiden değerlendirmeye almış durumda. Bu süreçte öne çıkan isim ise Apple’ın donanım mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı John Ternus. Gurman’ın aktardığına göre, Ternus’un öne çıkmasının birkaç önemli nedeni var.

    İlk olarak Ternus’un güçlü teknik geçmişi Apple’ın ihtiyaç duyduğu liderlik profiline uygun. Şirketin donanım mühendisliği şefi olarak Ternus, Apple ürünlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadı. Gurman, Apple’ın gelecekteki liderinde satış veya operasyon odaklı bir yöneticiden ziyade teknoloji uzmanına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Özellikle üretken yapay zeka ve karma gerçeklik gibi alanlarda Apple’ın yaşadığı eksiklikler, yönetim kurulunun mühendislik ve donanım odaklı bir lideri tercih etmesine yol açabilir.

    Bilindiği üzere geri kalan dönemde Apple, her alanda başarılı olamadı. Evet, kendi çiplerini geliştirerek büyük başarılar elde edilmiş olsa da karma gerçeklik, üretken yapay zeka, akıllı ev ve otonom araçlar gibi alanlarda geride kaldı. Bu nedenle Ternus’un öne çıktığı ifade ediliyor.

    İkinci belirleyici faktör ise yaş konusu. Apple’ın üst düzey yöneticilerinin çoğu artık 60 yaşının üzerinde ve emekliliğe yaklaşmış durumda. 50 yaşındaki Ternus ise önümüzdeki en az on yıl boyunca Apple’ı yönetme potansiyeline sahip. Gurman ayrıca, Apple’ın pazarlama ve halkla ilişkiler ekiplerinin Ternus’a daha fazla kamuoyu görünürlüğü sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü ifade ediyor. Ternus, Eylül ayında düzenlenen Apple etkinliğinde Ternus, şirketin önemli ürünlerinden iPhone Air’i tanıtmıştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 3 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yazlık fan müşürü kaç derecede açar bmw 3 serisi en çok tutulan modeli ağır hasarlı araca kasko yapılır mı bayer eczacı maaşları güneş yanığı pasta cila ile çıkar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum