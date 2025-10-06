Tim Cook sonrası Apple CEO’su kim olacak? İlk isim ortaya çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Apple, CEO Tim Cook’un emeklilik planları üzerine hazırlıklara başlamış olabilir. Steve Jobs’un ardından Ağustos 2011’de şirketin başına geçen Cook, son 14 yılda Apple’ı önemli bir dönüşüm sürecine taşırken şirketin piyasa değerini yaklaşık 4 trilyon dolara çıkardı. Endüstri uzmanları, Apple’ın günümüzdeki başarısının büyük ölçüde Cook’un liderliğine bağlı olduğunu vurguluyor.

Yeni CEO John Ternus olabilir

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Tim Cook gelecek ay 65 yaşına girecek ve Apple yönetim kurulu Cook’un olası halefini şimdiden değerlendirmeye almış durumda. Bu süreçte öne çıkan isim ise Apple’ın donanım mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı John Ternus. Gurman’ın aktardığına göre, Ternus’un öne çıkmasının birkaç önemli nedeni var.

İlk olarak Ternus’un güçlü teknik geçmişi Apple’ın ihtiyaç duyduğu liderlik profiline uygun. Şirketin donanım mühendisliği şefi olarak Ternus, Apple ürünlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadı. Gurman, Apple’ın gelecekteki liderinde satış veya operasyon odaklı bir yöneticiden ziyade teknoloji uzmanına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Özellikle üretken yapay zeka ve karma gerçeklik gibi alanlarda Apple’ın yaşadığı eksiklikler, yönetim kurulunun mühendislik ve donanım odaklı bir lideri tercih etmesine yol açabilir.

Bilindiği üzere geri kalan dönemde Apple, her alanda başarılı olamadı. Evet, kendi çiplerini geliştirerek büyük başarılar elde edilmiş olsa da karma gerçeklik, üretken yapay zeka, akıllı ev ve otonom araçlar gibi alanlarda geride kaldı. Bu nedenle Ternus’un öne çıktığı ifade ediliyor.

İkinci belirleyici faktör ise yaş konusu. Apple’ın üst düzey yöneticilerinin çoğu artık 60 yaşının üzerinde ve emekliliğe yaklaşmış durumda. 50 yaşındaki Ternus ise önümüzdeki en az on yıl boyunca Apple’ı yönetme potansiyeline sahip. Gurman ayrıca, Apple’ın pazarlama ve halkla ilişkiler ekiplerinin Ternus’a daha fazla kamuoyu görünürlüğü sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü ifade ediyor. Ternus, Eylül ayında düzenlenen Apple etkinliğinde Ternus, şirketin önemli ürünlerinden iPhone Air’i tanıtmıştı.

