Apple'da Tim Cook devri sona eriyor: Peki, yerini kim alacak?

Tam Boyutta Gör Apple’da uzun süredir CEO koltuğunda oturan Tim Cook'un önümüzdeki yıl gibi erken bir tarihte görevinden ayrılması bekleniyor. Şirketin yönetim kurulunun Cook'un 14 yılı aşkın görev süresinin ardından devir teslim hazırlıklarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Peki, Apple CEO’su kim olacak?

Apple'ın yeni CEO adayı: John Ternus

Apple donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus'un Apple’ın yeni CEO’su olacağı konuşuluyor. Ancak şirketin henüz nihai bir karar vermediği söyleniyor.

Bu ay 65 yaşına giren Tim Cook, 2011 yılında kurucu ortak Steve Jobs'tan görevi devraldığından beri Apple'ı yönetiyor. Görev süresi boyunca Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 350 milyar dolardan 4 trilyon dolara yükseldi. Apple'a yakın kaynaklar, uzun zamandır planlanan değişikliğin şirketin mevcut performansıyla ilgili olmadığını söylüyor.

Bu hamle, Apple’ın üst yönetiminde yakın zamanda gerçekleşen diğer önemli değişikliklerin ardından geldi. Operasyon Direktörü olarak görev yapan Jeff Williams'ın bu hafta Apple'daki son günüydü. Yılın başlarında görevlerinin çoğunu Sabih Khan'a devretmişti. Apple ayrıca, Luca Maestri'nin istifa etmesi ve finansal planlama ve analizden sorumlu Kevan Parekh'in görevi devralmasıyla CFO değişikliği de yaşadı.

