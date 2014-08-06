Timex'den 3G bağlantılı Ironman One GPS+ akıllı saat





Genelde tablet modellerinde gördüğümüz telefon özelliği olmayan 3G bağlantı desteği artık akıllı saat modellerinde de kendisini göstermeye başladı. Timex'in yeni GPS akıllı saati buna ilk örneklerden birisi.





Ironman One GPS+ adındaki saat firmanın GPS tabanlı akıllı saat serisinin son üyesi ve 3G bağlantısı sayesinde herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan fitness verilerini internet sitesine yüklüyor, gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınız koşularınızı takip edebiliyor ve özel bir mail adresi üzerinden anlık mesajlaşma yapılabiliyor.





One GPS+ saatinin ekranı 1.5 inç boyutunda ve Mirasol panel barındırıyor. Qualcomm'un geliştirdiği bu panel LCD ve e-mürekkep ekranın bir karşımı ve her zaman açık olsa dahi enerji kullanımını en alt seviyede tutabiliyor.





Gidilen mesafe, hız, yakılan kalori, tempo gibi verileri ölçebilen saat bununla birlikte çağrı veya SMS cevaplama gibi fonksiyonlar sunmuyor. Özel arayüzünde birkaç tane uygulama yer alırken, üçüncü taraf geliştiricilere kapılar kapatılmış.





BLuetooth üzerinde kulaklık bağlayarak müzik dinleyebildiğiniz cihazda 4GB depolama kapasitesi yer alıyor. Bataryası GPS açıkken 8 saat, kapalı ike 3 gün idare edebiliyor. Cihaz daha çok koşu yapmayı sevenleri hedefliyor.





Ironman One GPS+ modeli 400$ fiyat etiketine sahip. Nabız ölçer olan versiyon ise 450$ seviyesinde. Modellere 1 yıllık AT&T 3G paketi de hediye ediliyor. Cihazın satışına önümüzdeki aylarda başlanacak.

http://techcrunch.com/2014/08/05/timex-and-qualcomm-team-up-to-make-a-smart-watch-for-fitness-freaks/