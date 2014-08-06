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Timex'den 3G bağlantılı Ironman One GPS+ akıllı saat

4 yıl
1,2b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Timex'den 3G bağlantılı Ironman One GPS+ akıllı saat

Genelde tablet modellerinde gördüğümüz telefon özelliği olmayan 3G bağlantı desteği artık akıllı saat modellerinde de kendisini göstermeye başladı. Timex'in yeni GPS akıllı saati buna ilk örneklerden birisi. 

Ironman One GPS+ adındaki saat firmanın GPS tabanlı akıllı saat serisinin son üyesi ve 3G bağlantısı sayesinde herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan fitness verilerini internet sitesine yüklüyor, gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınız koşularınızı takip edebiliyor ve özel bir mail adresi üzerinden anlık mesajlaşma yapılabiliyor. 

One GPS+ saatinin ekranı 1.5 inç boyutunda ve Mirasol panel barındırıyor. Qualcomm'un geliştirdiği bu panel LCD ve e-mürekkep ekranın bir karşımı ve her zaman açık olsa dahi enerji kullanımını en alt seviyede tutabiliyor. 

Gidilen mesafe, hız, yakılan kalori, tempo gibi verileri ölçebilen saat bununla birlikte çağrı veya SMS cevaplama gibi fonksiyonlar sunmuyor. Özel arayüzünde birkaç tane uygulama yer alırken, üçüncü taraf geliştiricilere kapılar kapatılmış.

BLuetooth üzerinde kulaklık bağlayarak müzik dinleyebildiğiniz cihazda 4GB depolama kapasitesi yer alıyor. Bataryası GPS açıkken 8 saat, kapalı ike 3 gün idare edebiliyor. Cihaz daha çok koşu yapmayı sevenleri hedefliyor. 

Ironman One GPS+ modeli 400$ fiyat etiketine sahip. Nabız ölçer olan versiyon ise 450$ seviyesinde. Modellere 1 yıllık AT&T 3G paketi de hediye ediliyor. Cihazın satışına önümüzdeki aylarda başlanacak.  

http://techcrunch.com/2014/08/05/timex-and-qualcomm-team-up-to-make-a-smart-watch-for-fitness-freaks/ Yorum Yaz
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Xtrud 4 yıl en beğenilen
8 saat batarya çok şekermiş...3G açıkkenki batarya süresini yazmaya utanmışlar sanırım
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mcyhan 4 yıl
BEN DİĞER ARKADAŞLAR GİBİ CIHAZIN OZELLİKLERİ İLE İLGİ BİR ŞEY YORUM YAPMAYACAĞIM AMA AKLIMA TAKILAN BİR KONU VAR BUTUR CİHAZLAR ELEKTRO MANYETİK DALGA YAYIYOR NABIZ YAKINLIGINDAN DOLAYI BIR SIKINTI TEŞKIL ETMEZ MI HEP AKLIMA TAKILMIŞTIR.BU YUZDENDE BUTUR CİHAZLARI ALMAKTAN ÇEKİNİYORUM. BU KONU HAKKINDDA BILGI VEREBİLİRMİSİNİZ.
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Guest-1AC549C12 4 yıl
Önemli olan GPS olması. Tek başına GPS özelliği hem pahalıdır, hem de dışarıda spor yapanlar için bulunmaz nimettir. Garmin ve Polar da yaklaşık aynı fiyat ve çok daha basit modeller.
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ForestSorcerer 4 yıl
Ya bir saate bu kadar şey yapsanız ne olabilirki?Saatten Call Of Duty Ghost mu oynayacaksınız?
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V4LKyR 4 yıl
Şunun yerine şöyle güzel bir Seiko Astron GPS Solar alınabilir. Çok da iyi olur, yanlış mıyım?
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Gece772 4 yıl
Ürün test ne zaman çıkar
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Allons-y 4 yıl
Gps'e sahip saatler herzaman pil süresi konusunda sıkıntılı olmuşlardır zaten. Şaşılacak bir durum yok.
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MrKemal17 4 yıl
Mirasol ekranlar akıllı saatler için biçilmiş kaftan.
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Xtrud 4 yıl en beğenilen
8 saat batarya çok şekermiş...3G açıkkenki batarya süresini yazmaya utanmışlar sanırım
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msgstr 4 yıl
IronMan ismi iyimiş!
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Elefue 4 yıl
Bu akıllı saatlerde ekran 2" den az olmamalı
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