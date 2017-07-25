Tip 1 Diyabet için aşı geliştirildi

25 yıllık çalışma

https://futurism.com/a-vaccine-for-type-1-diabetes-is-headed-for-human-trials-in-2018/

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Çağın rahatsızlıklarından birisi olan Diyabet gün geçtikçe yayınlaşmakta. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen ancak adı gibi tatlı olmayan bozukluğun bilindiği üzere 2 türü bulunmakta.Diyabet hastalarınınvücudun insüline karşı dirence sahip olmasının aksinebağışıklık sistemimiz pankreası yabancı bir ajan olarak algılıyor ve sonuç olarak bumeydana gelmesine bağlı insülin yetersizliği tablosu görülüyor.Peki bu otoimmün davranışa bir virüs neden olabilir mi?bilim adamlarınınsoru da bu olmuş. Viral bir enfeksiyonun tip 1 diyabeti tetikleyebileceği hipotezi üzerinde duran araştırmacılar tespit ettikleri 6 virüs türünden en muhtemel birine yönelik aşı geliştirmişler. Gelen haberlere göre çalışmanın son adımlarına gelinmiş. Hali hazırda hayvanlar üzerinde başarılı sonuçlar elde eden aşıyılı itibariyle insanlar üzerindebaşlayacak.Her yılyeni insana tip 1 diyabet teşhisi konulduğu düşünüldüğünde ve tahminlere görekişide bu rahatsızlığın görülmesinin beklendiği göz önüne alındığında çalışmanın ne denli birarz ettiği daha iyi anlaşılacaktır. Son olarak uzmanların yalnızca bu teşhisin konulmadığı bireylerdeolarak kullanılacağını belirttiği aşı umarız başarılı sonuçlar ortaya koyabilir.