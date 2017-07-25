Tip 1 Diyabet için aşı geliştirildi

Çağın rahatsızlıklarından birisi olan Diyabet gün geçtikçe yayınlaşmakta. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen ancak adı gibi tatlı olmayan bozukluğun bilindiği üzere 2 türü bulunmakta.
Peki bu otoimmün davranışa bir virüs neden olabilir mi? Finlandiyalı bilim adamlarının 25 yıldır üzerinde çalıştıkları soru da bu olmuş. Viral bir enfeksiyonun tip 1 diyabeti tetikleyebileceği hipotezi üzerinde duran araştırmacılar tespit ettikleri 6 virüs türünden en muhtemel birine yönelik aşı geliştirmişler. Gelen haberlere göre çalışmanın son adımlarına gelinmiş. Hali hazırda hayvanlar üzerinde başarılı sonuçlar elde eden aşı 2018 yılı itibariyle insanlar üzerinde denenmeye başlayacak.
25 yıllık çalışma
Her yıl 80 000 yeni insana tip 1 diyabet teşhisi konulduğu düşünüldüğünde ve tahminlere göre 2050 yılında ABD’de 5 milyon kişide bu rahatsızlığın görülmesinin beklendiği göz önüne alındığında çalışmanın ne denli bir önem arz ettiği daha iyi anlaşılacaktır. Son olarak uzmanların yalnızca bu teşhisin konulmadığı bireylerde koruma amaçlı olarak kullanılacağını belirttiği aşı umarız başarılı sonuçlar ortaya koyabilir.
https://futurism.com/a-vaccine-for-type-1-diabetes-is-headed-for-human-trials-in-2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aşırı kilo ve spor olmaması
ABD ve Türkiye'de şeker hastalığı gibi basit hastalıklar adeta zirvede. Bunların sebebi fast food (özellikle kola), hormonlu gıdalar ve tabi ki spor hayatının olmaması.
Tip 1 diyabet çocuklukta ortaya çıkar ve genetik temellidir. Spor ve beslenme düzeni hastalık kontrolünde ciddi önem taşır, tek başına tip 1 diyabet ortaya çıkaramaz