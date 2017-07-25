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Tip 1 Diyabet için aşı geliştirildi

Günümüzde şeker hastalığı giderek artmakta. Araştırmacıların son çalışması ise halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen rahatsızlığın tip 1 türüne yönelik oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Tip 1 Diyabet için aşı geliştirildi
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Çağın rahatsızlıklarından birisi olan Diyabet gün geçtikçe yayınlaşmakta. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen ancak adı gibi tatlı olmayan bozukluğun bilindiği üzere 2 türü bulunmakta.
Diyabet hastalarının %90’ında görülen tip 2’deki vücudun insüline karşı dirence sahip olmasının aksine tip 1’de bağışıklık sistemimiz pankreası yabancı bir ajan olarak algılıyor ve sonuç olarak bu karma bezimizde harabiyet meydana gelmesine bağlı insülin yetersizliği tablosu görülüyor.

25 yıllık çalışma

Peki bu otoimmün davranışa bir virüs neden olabilir mi? Finlandiyalı bilim adamlarının 25 yıldır üzerinde çalıştıkları soru da bu olmuş. Viral bir enfeksiyonun tip 1 diyabeti tetikleyebileceği hipotezi üzerinde duran araştırmacılar tespit ettikleri 6 virüs türünden en muhtemel birine yönelik aşı geliştirmişler. Gelen haberlere göre çalışmanın son adımlarına gelinmiş. Hali hazırda hayvanlar üzerinde başarılı sonuçlar elde eden aşı 2018 yılı itibariyle insanlar üzerinde denenmeye başlayacak.
Tip 1 Diyabet için aşı geliştirildi
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Her yıl 80 000 yeni insana tip 1 diyabet teşhisi konulduğu düşünüldüğünde ve tahminlere göre 2050 yılında ABD’de 5 milyon kişide bu rahatsızlığın görülmesinin beklendiği göz önüne alındığında çalışmanın ne denli bir önem arz ettiği daha iyi anlaşılacaktır. Son olarak uzmanların yalnızca bu teşhisin konulmadığı bireylerde koruma amaçlı olarak kullanılacağını belirttiği aşı umarız başarılı sonuçlar ortaya koyabilir.
https://futurism.com/a-vaccine-for-type-1-diabetes-is-headed-for-human-trials-in-2018/ Yorum Yaz
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xyz2564225xyz 2 yıl
Faz 2 aşamasına yeni geçilmiş. Sürelerin uzun olduğunu artık biliyoruz , gene de acaba kök hücre naklini ya da adacık transferini mümkün kılar mı acaba ? Çünkü zaten insülin üreten hücreler harap olmuş olmuyor mu? Yani saldırıyı durdurdukları zaman vücut tekrar beta hücresi üretebilecek mi?
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Lord.Blade 2 yıl
18 yıllık tıp 1 şeker hastası eşime haberi görüp sonuna kadar okuyup sonundaki teşhisin konulmadığı diye başlayan cümleyi sona koyup bi anlık umudumuzu kırdığınız için teşekkür ederim.
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kadirirdem 2 yıl
Bence Şeker hastalığı ve Kansere kökten kurtuluşun çaresi olması lazım yoksa zor.
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firat_kilic 2 yıl
daha ölçmeyi bilmeyen hastanelerimiz için tehikeli bir durum... örn magnezyum eksikliğinden olan şekeri nasıl yok edebilir ki? bunun gibi metabolik taramalar yapılıyor mu? Hastanelerimiz hasta üretmek ilaç yazmak için var. Ve bunun değişmesi gerekiyor. Herkes destekler ise değişir. aksi halde herkes köle... birleşemeyen av olur parçalanır... ilaç deneme tahtası olur.. sonra hasta olduğunu bilerek can çekişerek ölüm... halbuki çözüm var.. bilgisayarcı ve elektronikçiler el atması lazım.. doktorların kafa analog çalışıyor..
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bbuzol 2 yıl
Tip 1 diyabet vücudun beta hürrelerini düşman hücreler olarak tanımlayıp onları yok etmesinden kaynaklanıyor.Genetik kökenli olmadığı şeklinde bit çok araştırma yayınlandı.Böyle bir aşı tedaviye yönelik değil ancak hastalık çıkmaması için.
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sniper23 2 yıl
Şeker hastalığını besleyen 2 ana sebep var.
Aşırı kilo ve spor olmaması
ABD ve Türkiye'de şeker hastalığı gibi basit hastalıklar adeta zirvede. Bunların sebebi fast food (özellikle kola), hormonlu gıdalar ve tabi ki spor hayatının olmaması.
1 Yanıt Yanıtla +2
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ma95 2 yıl sniper23
sniper23

Şeker hastalığını besleyen 2 ana sebep var.

Aşırı kilo ve spor olmaması

ABD ve Türkiye'de şeker hastalığı gibi basit hastalıklar adeta zirvede. Bunların sebebi fast food (özellikle kola), hormonlu gıdalar ve tabi ki spor hayatının olmaması.

Tip 1 diyabet çocuklukta ortaya çıkar ve genetik temellidir. Spor ve beslenme düzeni hastalık kontrolünde ciddi önem taşır, tek başına tip 1 diyabet ortaya çıkaramaz
1 Yanıt Yanıtla +3
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redoracle 2 yıl
Rahat rahat tatlı yiyip,cola vs içebiliyomuz şimdi,kesin bilgi mi yayalım
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