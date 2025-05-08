Acısız takip, erken tanı: Diyabette giyilebilir teknoloji devrimi

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Tam Boyutta Gör Diyabet teşhisinde yıllardır değişmeyen yöntemler, yani parmak delme testleri, kan alma işlemleri ve hastanelerde yapılan uzun soluklu testler tarihe karışmak üzere. Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği yeni bir teknoloji, vücuttaki doğal glikoz dalgalanmalarını anlık olarak takip ederek diyabet riskini erken ve ağrısız biçimde tespit edebiliyor.

Giyilebilir teknoloji ile iğnesiz takip

Çalışmanın temelinde CGM (Continuous Glucose Monitoring) adı verilen, cilde yapıştırılarak kullanılan ve kan şekeri seviyelerini gün boyunca anlık olarak takip eden giyilebilir bir cihaz yer alıyor. Bu cihaz, vücuttaki glikoz dengesini klasik testlerin aksine doğal ve sürekli koşullar altında izleyerek daha gerçekçi veriler sunuyor.

Üstelik sistem yalnızca glikoz verilerini toplamakla kalmıyor, aynı zamanda bu verileri analiz eden gelişmiş bir algoritmayla destekleniyor. Böylece klasik açlık kan şekeri, HbA1c ya da OGTT (Oral Glikoz Tolerans Testi) gibi testlerin ötesine geçen bir hassasiyet sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmada 64 sağlıklı birey üzerinde yapılan deneylerde CGM verileri, OGTT ve klemp testleri ile karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar bağımsız bir veri setiyle de doğrulandı. Özellikle "AC_Var" adı verilen glikoz dalgalanma ölçütü, vücudun glikozu ne kadar etkili yönetebildiğini gösteren eğilim endeksi ile yüksek oranda örtüşme sağladı.

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Elde edilen veriler, bu yeni yöntemin yalnızca diyabet tanısı koymada değil, aynı zamanda kalp damar hastalıkları gibi diyabete bağlı komplikasyonların riskini öngörmede de daha etkili olduğunu ortaya koydu. Ekip, bu teknolojiyi daha erişilebilir hale getirmek için kullanıcı dostu bir web uygulaması da geliştirdi. Bu sayede hem bireyler hem de sağlık profesyonelleri CGM verilerini analiz ederek bozuklukları kolayca tespit edebilecek.

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