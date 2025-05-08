Acısız takip, erken tanı: Diyabette giyilebilir teknoloji devrimi

Giyilebilir teknoloji ile iğnesiz takip
Çalışmanın temelinde CGM (Continuous Glucose Monitoring) adı verilen, cilde yapıştırılarak kullanılan ve kan şekeri seviyelerini gün boyunca anlık olarak takip eden giyilebilir bir cihaz yer alıyor. Bu cihaz, vücuttaki glikoz dengesini klasik testlerin aksine doğal ve sürekli koşullar altında izleyerek daha gerçekçi veriler sunuyor.
Üstelik sistem yalnızca glikoz verilerini toplamakla kalmıyor, aynı zamanda bu verileri analiz eden gelişmiş bir algoritmayla destekleniyor. Böylece klasik açlık kan şekeri, HbA1c ya da OGTT (Oral Glikoz Tolerans Testi) gibi testlerin ötesine geçen bir hassasiyet sağlanıyor.
Elde edilen veriler, bu yeni yöntemin yalnızca diyabet tanısı koymada değil, aynı zamanda kalp damar hastalıkları gibi diyabete bağlı komplikasyonların riskini öngörmede de daha etkili olduğunu ortaya koydu. Ekip, bu teknolojiyi daha erişilebilir hale getirmek için kullanıcı dostu bir web uygulaması da geliştirdi. Bu sayede hem bireyler hem de sağlık profesyonelleri CGM verilerini analiz ederek bozuklukları kolayca tespit edebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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