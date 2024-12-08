Bitter çikolata, tip 2 diyabet riskini düşürüyor

Bitter çikolata ile sağlıklı tatlı tüketimi mümkün
Yapılan araştırmalara göre bitter çikolata, sadece diyabet riskini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda kilo alımı üzerinde de olumlu bir etki gösteriyor. Sütlü çikolatadan farklı olarak, bitter çikolata tüketimi kilo alımıyla ilişkilendirilmiyor ve metabolik sağlık açısından önemli avantajlar sunuyor. Bu avantajlar, bitter çikolatanın yüksek oranda flavanol içeriğinden kaynaklanıyor. Bu polifenol antioksidan, kalp sağlığını desteklerken aynı zamanda tip 2 diyabet riskini düşürüyor. %50-80 kakao içeren bitter çikolata, 3,65 mg/gm ile en yüksek flavan-3-ol içeriğine sahip.
Ayrıca araştırmacılar, bitter çikolatadaki biyoaktif bileşiklerin insülin duyarlılığını artırdığını, pankreas hücrelerini koruduğunu ve enflamatuar süreçleri azalttığını da tespit etti. Bu mekanizmalar, şeker metabolizmasını destekleyerek diyabet riskini düşürmeye yardımcı oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: