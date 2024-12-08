Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitter çikolata, tip 2 diyabet riskini düşürüyor

    Yeni bir araştırma, bitter çikolatanın tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında düşürdüğünü ve kilo alımına engel olduğunu ortaya çıkardı. İşte sağlıklı tatlı tüketiminin yolu:
    Bitter çikolata, tip 2 diyabet riskini düşürüyor Tam Boyutta Gör
    Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi'nin yeni bir araştırması, bitter çikolatanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu. Yaklaşık 200.000 ABD'li yetişkin üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı çalışma, haftada beş porsiyon bitter çikolata tüketiminin tip 2 diyabet riskini yüzde 21 oranında azaltabileceğini gösterdi.

    Bitter çikolata ile sağlıklı tatlı tüketimi mümkün

    Yapılan araştırmalara göre bitter çikolata, sadece diyabet riskini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda kilo alımı üzerinde de olumlu bir etki gösteriyor. Sütlü çikolatadan farklı olarak, bitter çikolata tüketimi kilo alımıyla ilişkilendirilmiyor ve metabolik sağlık açısından önemli avantajlar sunuyor. Bu avantajlar, bitter çikolatanın yüksek oranda flavanol içeriğinden kaynaklanıyor. Bu polifenol antioksidan, kalp sağlığını desteklerken aynı zamanda tip 2 diyabet riskini düşürüyor. %50-80 kakao içeren bitter çikolata, 3,65 mg/gm ile en yüksek flavan-3-ol içeriğine sahip.

    Ayrıca araştırmacılar, bitter çikolatadaki biyoaktif bileşiklerin insülin duyarlılığını artırdığını, pankreas hücrelerini koruduğunu ve enflamatuar süreçleri azalttığını da tespit etti. Bu mekanizmalar, şeker metabolizmasını destekleyerek diyabet riskini düşürmeye yardımcı oluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ekmek arası yenilenler citroen alınır mı olefini klima yorum evde boks antrenmanı ankara self servis oto yıkama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Note 10 Lite
    Xiaomi Note 10 Lite
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2024 M3 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2024 M3 15 inç MacBook Air
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız