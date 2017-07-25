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Firefox 56, binlerce sekme içerisinde bile çok akıcı

Aynı anda onlarca sekme ile çalışmak hoşunuza gidiyorsa yeni Mozilla Firefox sürümleri binlerce sekme altında bile ne uzun zamanda yükleniyor ne de belleği yoruyor.
1 yıl
5b
1
54
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem Internet Explorer katili olarak görülen ancak bugünlerde biraz geriye düşen Firefox internet tarayıcısı, kullanıcılara en iyisini sunmak için çalışmalara devam ediyor. Tarayıcının yeni performans araçları oldukça etkileyici sonuçlara imza atıyor.

Firefox 56, binlerce sekme içerisinde bile çok akıcı

Binlerce sekme

Quantum Flow adıyla geliştirilen yeni teknoloji, tarayıcının yoğun yük altında da en iyi akıcılığı sunmasını amaçlıyor. Mozilla mühendisi Dietrich Ayala, teknolojiyi bir takım testlere sokmuş ve nasıl çalıştığını gözler önüne sermiş.

Tam tamına 1691 adet sekme açan Ayala, yeniden başlatarak tarayıcının ne kadar sürede hazır hale geldiğini test etmiş. Firefox 50 sürümü 8 dakikaya kadar uzarken yeni teknolojiyi barındıran Firefox 55 ve 56 sürümleri yaklaşık 1 dakikada sekmeleri hazır etmiş.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Paint’e elveda"

Bellek kullanımında da yine büyük sıçrama söz konusu. Firefox 50 neredeyse 2GB bellek tüketirken 55 ve 56 sürümleri 500MB seviyesine inmeyi başarıyor. Özellikle düşük RAM kapasitesine sahip bilgisayarlar için çok iyi bir sonuç.

Firefox tarayıcısı hali hazırda 54 numaralı sürümde yer alıyor. Bu bakımdan yoğun sekme akıcılığı henüz mevcut değil. Önümüzdeki haftalarda 55 ve 56 numaralı sürümlerin kullanıma sunulması bekleniyor.

 
Firefox 56, binlerce sekme içerisinde bile çok akıcı
 

http://hexus.net/tech/news/software/108229-firefox-quantum-flow-big-impact-app-loading-memory/ Yorum Yaz
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TearsForFears 1 yıl en beğenilen oray
oray
niye binlerce sekme açıyim ki? 20-30 sekme sonrasının pek anlamı yok, asıl olay;
- ilk açılma hızı,
- sayfaların açılma hızı,
- Görsellik ve kullanıcı dostluğu,
- Eklenti çeşitliliği,
vs

Bin sekmeyi bu kadar hızlı açan senin 20-30 sekmeni ne kadar hızlı açar bir düşün. Buradaki amaç tarayıcının hızını, istikrarlı yapısını göstermek.
orayniye binlerce sekme açıyim ki? 20-30 sekme sonrasının pek anlamı yok, asıl olay;- ilk açılma hızı,- sayfaların açılma hızı,
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Yanıtla +41
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oray 1 yıl
niye binlerce sekme açıyim ki? 20-30 sekme sonrasının pek anlamı yok, asıl olay;
- ilk açılma hızı,
- sayfaların açılma hızı,
- Görsellik ve kullanıcı dostluğu,
- Eklenti çeşitliliği,
vs
niye binlerce sekme açıyim ki? 20-30 sekme sonrasının pek anlamı yok, asıl olay;- ilk açılma hızı,- sayfaların açılma hızı,- Görsellik ve kullanı...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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HesapsızKitapsız 1 yıl

@ekrem71 @gun
Paragraflar arasında 5-6 satır boşluk bırakmanızın sebebi ne? Bir iki satır tamam da. Ekranın yarısı boş kalıyor. Okumak zor oluyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
@ekrem71 @gunParagraflar arasında 5-6 satır boşluk bırakmanızın sebebi ne? Bir iki satır tamam da. Ekranın yarısı boş kalıyor. Okumak zor oluyor.
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archman 1 yıl
Uzun yillardir Firefox kullanirim ve biraz optimizasyon ile Firefox'dan daha iyisini gormedim.
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WaxKitten 1 yıl
Pusuda bekliyoruz bakalım ne olacak
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axaxa 1 yıl
Firefox kendini zaman içerisinde yenileyemedi
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Ardaceyhan 1 yıl
Chrome'un dikkatine :D
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Tayfun Sezgin 1 yıl
Bunu paylaşmak doğru değil bence, Ekrem71. Çünkü geliştirici sürümü. Yarın bir gün güncelleme geldiğinde Firefox 51 kadar yavaşlayabilir. Başıma da geldi yani. Artı donanim ivmelenmesi beta ve geliştirici sürümünde hatalı çalışıyor.
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Master_Evil 1 yıl
sekmeler iyi açılıyor onda sıkıntı yok da, bazı sekmeler firefox'u yavaşlatıyor diye uyarı geliyor, sonra bütün firefox kitleniyor, bu duruma en çok sebep olan sitelerden biri de dh
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Guest-DC8F72E59 1 yıl
Merhaba ben Opera Browser aranızda vpn ve reklam engelleyici araçları içinde beraber sunan browser var mı ? :)
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jem991 1 yıl Guest-DC8F72E59
Colegend
Merhaba ben Opera Browser aranızda vpn ve reklam engelleyici araçları içinde beraber sunan browser var mı ? :)

eğer firefox un eklenti desteği olmasaydı reklam engelleyici veya browser a entegre vpn diye bir şey asla oluşmayacaktı farkındasın dimi sevgili opera :D
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maxmania 1 yıl
firefox chromium altyapısına geçtiğinden beri toparlayamadı. ondan dolayı istemeyerek opera' ya geçtim. bazen 100 tane sekme açadım, üstüne sonraki sayfaları aynı sekme altında ekranın altına doğru uzatarak açan eklenti vardı autopager diye, o halde bile nadiren çökerdi. chromium' a geçti eski çok güzel eklentilerin desteği kesildi, çökmeler başladı bize de yol gözüktü. o eski sağlam zamanlarına dönse, kendi tarayıcı altyapısını geliştirse (artık chomium üstünde özelleştirme mi yapar, sıfırdan mı yapar bilemem) ve en çok tutan eklentileri yapanları yeni sürüme geliştirme yapmaya ikna etse gene dönerim. eskiden internet denince firefox aklıma geliyordu, iyileştirme yapsınlar hem kullanır hem de tavsiye ederim.
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jem991 1 yıl maxmania
hahahahsjkhfjksaldhf firefox geliştirildiği ilk günden itibaren Gecko alt yapısını kullanmaktadır uzun veya kısa vadede de asla bir alt yapı değişikliği düşünülmemektedir.
developer.mozilla.org/...
eğer chrome pencere yönetimi özelliğinden bahsediyorsan o google ın mozzillayı desteklediği 3 ve 4 sürümlerinden sonra eklenen bir özellik ve bildiğimiz chrome un temellerinin atıldığı yerdir. mozzilla projesinde çalışan google mühendisleri buradan edindikleri tarayıcı bilgisi ile kendi tarayıcıları olan chrome u geliştirmişlerdir.
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esmerbuyucu 1 yıl maxmania
maxmania

firefox chromium altyapısına geçtiğinden beri toparlayamadı. ondan dolayı istemeyerek opera' ya geçtim. bazen 100 tane sekme açadım, üstüne sonraki sayfaları aynı sekme altında ekranın altına doğru uzatarak açan eklenti vardı autopager diye, o halde bile nadiren çökerdi. chromium' a geçti eski çok güzel eklentilerin desteği kesildi, çökmeler başladı bize de yol gözüktü. o eski sağlam zamanlarına dönse, kendi tarayıcı altyapısını geliştirse (artık chomium üstünde özelleştirme mi yapar, sıfırdan mı yapar bilemem) ve en çok tutan eklentileri yapanları yeni sürüme geliştirme yapmaya ikna etse gene dönerim. eskiden internet denince firefox aklıma geliyordu, iyileştirme yapsınlar hem kullanır hem de tavsiye ederim.

Chromium'a geçen Firefox değil Opera. Senin devreler yanmış.
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Türkçesever 1 yıl maxmania
Mozilla Firefox, Gecko altyapısını kullanıyor. Asıl Opera, Chromium altyapısına geçti ve bazı kullanıcıları da bildiğim kadarıyla Mozilla Firefox ya da diğer tarayıcılara geçti. Haberlerde okuduğuma göre Mozilla Firefox, 57. sürümüyle birlikte eklentilerle ilgili değişikliğe hazırlanıyor. Umarım Chromium tabanlı tarayıcılar kadar stabil olur.
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Batuist 1 yıl
hayır 56. sürüm varsa niye 55. sürümü yayınlasınlar.. direkt 56'yı yayınlasınlar o zaman..
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jem991 1 yıl Batuist
belli prosedürler geçmesi gereken belli güvenlik testleri var bu sebeble sürümler o şekilde yayınlanmıyor şuan 55 beta aşamasında 56 ise alpha aşamasında firefox alpha sürümüne nightly adı veriliyor.
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maximus8282 1 yıl
Şuan 54 sürüm var bende 18 adet donanım haber sekmesi açık, 1117 mb ram kullanıyor, bakalım 55 ve 56 geldiğinde nasıl olacak.
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