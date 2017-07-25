Firefox 56, binlerce sekme içerisinde bile çok akıcı

Bir dönem Internet Explorer katili olarak görülen ancak bugünlerde biraz geriye düşen Firefox internet tarayıcısı, kullanıcılara en iyisini sunmak için çalışmalara devam ediyor. Tarayıcının yeni performans araçları oldukça etkileyici sonuçlara imza atıyor.

Binlerce sekme

Quantum Flow adıyla geliştirilen yeni teknoloji, tarayıcının yoğun yük altında da en iyi akıcılığı sunmasını amaçlıyor. Mozilla mühendisi Dietrich Ayala, teknolojiyi bir takım testlere sokmuş ve nasıl çalıştığını gözler önüne sermiş.

Tam tamına 1691 adet sekme açan Ayala, yeniden başlatarak tarayıcının ne kadar sürede hazır hale geldiğini test etmiş. Firefox 50 sürümü 8 dakikaya kadar uzarken yeni teknolojiyi barındıran Firefox 55 ve 56 sürümleri yaklaşık 1 dakikada sekmeleri hazır etmiş.

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Bellek kullanımında da yine büyük sıçrama söz konusu. Firefox 50 neredeyse 2GB bellek tüketirken 55 ve 56 sürümleri 500MB seviyesine inmeyi başarıyor. Özellikle düşük RAM kapasitesine sahip bilgisayarlar için çok iyi bir sonuç.

Firefox tarayıcısı hali hazırda 54 numaralı sürümde yer alıyor. Bu bakımdan yoğun sekme akıcılığı henüz mevcut değil. Önümüzdeki haftalarda 55 ve 56 numaralı sürümlerin kullanıma sunulması bekleniyor.