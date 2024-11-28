İğneye gerek yok! Grip için evde uygulanabilir burun spreyi aşısı onaylandı

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Tam Boyutta Gör ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insanların evde kendi kendilerine uygulayabilecekleri ilk grip aşısını onayladı. Kurum tarafından yapılan açıklamada vatandaşların çevrimiçi bir eczaneden sipariş edilebilen FluMist burun spreyini doktor muayenehanesine gitmeden kendi kendilerine uygulayabilecekleri bildirildi.

Gribe evde çözüm

FDA, AstraZeneca tarafından geliştirilen FluMist adlı burun spreyi formundaki grip aşısını, sağlık çalışanı desteği gerekmeksizin bireysel ya da bakım veren kişiler tarafından uygulanabilecek şekilde onayladı. Bu yeni onay, 2 ila 49 yaş aralığındaki bireylerin grip virüsü kaynaklı enfeksiyonlardan korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FluMist nedir? Kimler kullanabilir?

Tam Boyutta Gör FluMist, burun yoluyla uygulanabilen ve zayıflatılmış canlı grip virüsü içeren bir aşı olarak açıklanıyor. İlk olarak 2003 yılında 5-49 yaş arası bireyler için onaylanmış, 2007 yılında ise 2-5 yaş arası çocukları da kapsayacak şekilde kullanım alanı genişletilmişti. Kısa bir süre önce verilen onay ile bu aşı, bireylerin veya bakım veren kişilerin evde kendileri tarafından uygulanabilmesine olanak sağlıyor. Dolayısıyla FluMist’i 18 yaşından büyük olan herkes, hem kendisine hem de bir başkasına uygulayabilecek.

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Vücut ağrıları, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve burun tıkanıklığı gibi semptomlarla kendini gösteren grip, kronik sağlık sorunları olan bireyler için ölümcül olabilen komplikasyonlara yol açabiliyor. DSÖ, mevsimsel gribe bağlı olarak her yıl 3 ila 5 milyon arasında ağır hastalık vakası ve 290.000 ila 650.000 arasında solunum yolu ölümünün gerçekleştiğini tahmin ediyor.

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, “Bugün kendi kendine veya bakıcı tarafından uygulanan ilk grip aşısının onaylanması, bireyler ve aileler için potansiyel olarak daha fazla kolaylık, esneklik ve erişilebilirlik sunuyor.” diyor. FluMist’in önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.

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Grip için evde uygulanabilir burun spreyi aşısı onaylandı