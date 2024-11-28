İğneye gerek yok! Grip için evde uygulanabilir burun spreyi aşısı onaylandı

Gribe evde çözüm
FDA, AstraZeneca tarafından geliştirilen FluMist adlı burun spreyi formundaki grip aşısını, sağlık çalışanı desteği gerekmeksizin bireysel ya da bakım veren kişiler tarafından uygulanabilecek şekilde onayladı. Bu yeni onay, 2 ila 49 yaş aralığındaki bireylerin grip virüsü kaynaklı enfeksiyonlardan korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
FluMist nedir? Kimler kullanabilir?
Vücut ağrıları, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve burun tıkanıklığı gibi semptomlarla kendini gösteren grip, kronik sağlık sorunları olan bireyler için ölümcül olabilen komplikasyonlara yol açabiliyor. DSÖ, mevsimsel gribe bağlı olarak her yıl 3 ila 5 milyon arasında ağır hastalık vakası ve 290.000 ila 650.000 arasında solunum yolu ölümünün gerçekleştiğini tahmin ediyor.
FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, “Bugün kendi kendine veya bakıcı tarafından uygulanan ilk grip aşısının onaylanması, bireyler ve aileler için potansiyel olarak daha fazla kolaylık, esneklik ve erişilebilirlik sunuyor.” diyor. FluMist’in önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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