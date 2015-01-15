Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tivibu artık uydu platformuna da el atıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
25
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tivibu artık uydu platformuna da el atıyor

Toplamda 1.8 milyon abonesi ile birlikte ülkemizin en büyük IPTV servisi konumundaki TTNET iştiraki Tivibu, bugün yaptığı basın toplantısında uydu üzerinden de yayın imkanını bünyelerine ekleyeceğini duyurdu.

DSmart ve Digiturk gibi platfomlara rakip olacak Tivibu uydu hizmeti için şimdilik kesin bir fiyatlandırma yok ancak 4K çözünürlüğe kadar çıkabilecek yayınlar sayesinde farklılaşmayı amaçlıyor. TRT de 20 Şubat itibariyle bir kanalında 4K deneme yayınlarına başlayacak. 

Tivibu’nun önümüzdeki dönemde diğer bir silahı ise Avrupa kupaları maçları olacak. TRT ile işbirliği içerisinde verilecek olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Salı ve Perşembe günleri olanları Tivibu üzerinden yayınlanacak. 

Tivibu gelecek sezon toplamda 119 Şampiyonlar Ligi ve 109 Avrupa Ligi ve Süper Kupa maçı yayınlamayı hedefliyor. 2015 - 2016 sezonundan başlayarak 2017 - 2018 sezon sonuna kadar üç yıl süreyle toplam 687 adet maç yayınlanacak.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mobilephone 4 yıl
İsterse 100 bin mbit internet sağlasın.uyduya geçicekler illaki demiştim.internetten yayın sadece bir kesime hitap eder.ben şahsen kullanmam.ama uydu her eve uyar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem.kolu 4 yıl mobilephone
mobilephone
İsterse 100 bin mbit internet sağlasın.uyduya geçicekler illaki demiştim.internetten yayın sadece bir kesime hitap eder.ben şahsen kullanmam.ama uydu her eve uyar.

Uydu olmayan evmi var?şimdi uyandı tvbu dsmart diji ye rakip olsunlar bizede bi faydası dokunur kanımızı ictiler.yıllarca
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktay_42 4 yıl
Ttnet 2015 gelmişiz 16mbitten bahsediyo merkezde oturuyorum 7mbit veriyo tivibuymuş siz ilk önce altyapınızı düzeltin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustifb 4 yıl
Mecbur uyduya çıkacaklar çünkü o kadar iyi altyapıları yok ve istediği halde Tivibu alamayan en az bin kişi vardır. 2016'ya kadar her yere fiber döşeyeceklerini filan söylüyorlardı bu haberle birlikte o da yalan oldu. Tabii inşallah sadece uyduya değil IPTV'ye de yatırım yapılır 24 ay taahhüt verdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobilephone 4 yıl
4 spiker olucakmış.istediğini seçip izliycekmişsin maçı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
İnterneti pek iyi beceriyorlar da uydu ya el atacaklarmış bak sen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Adamlar güzel hamleler yapmaya başladı, tebrik ediyorum; 4k yayınların gelecek olmasıda ayrı bi güzellik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydoctore 4 yıl
2017 de de Super lig yayın haklarını alırlarsa şaşırmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 4 yıl
hddli kutular gelecek demek ki başka türlü durdur izle olmaz ya da iki altyapıyı aynı anda kullanan bir kutu olacaktır canlı görüntüyü uydudan alıp diğerlerini internet üzerinden verebilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 yıl
maçları kim anlatacak acep yıllardır ercan taner murat kosovaya falan alışmıştık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 4 yıl
En azından kablodaki trafiği düşürür diye tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mutalvarol 4 yıl
arkadaslar konuyu bi yerde toplayalkm daginik olmasin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 4 yıl
1080p yi atlayacaklar demek ki. 1080i simdiki yayinlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3148 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Corsair Vengeance LPX DDR4 2800MHz 16GB Bellek Video İnceleme 4 yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları artık Tivibu'da; TRT ve Tivibu 4K yayınlara başlıyor [Özel Değerlendirme] 4 yıl Microsoft ve Markafoni teknoloji ortaklığı 4 yıl Nova Launcher hakkında her şey "Nova Launcher inceleme" 4 yıl Lenovo'nun akıllı telefonları Türkiye'de Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim