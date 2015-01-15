Tivibu artık uydu platformuna da el atıyor





Toplamda 1.8 milyon abonesi ile birlikte ülkemizin en büyük IPTV servisi konumundaki TTNET iştiraki Tivibu, bugün yaptığı basın toplantısında uydu üzerinden de yayın imkanını bünyelerine ekleyeceğini duyurdu.





DSmart ve Digiturk gibi platfomlara rakip olacak Tivibu uydu hizmeti için şimdilik kesin bir fiyatlandırma yok ancak 4K çözünürlüğe kadar çıkabilecek yayınlar sayesinde farklılaşmayı amaçlıyor. TRT de 20 Şubat itibariyle bir kanalında 4K deneme yayınlarına başlayacak.





Tivibu’nun önümüzdeki dönemde diğer bir silahı ise Avrupa kupaları maçları olacak. TRT ile işbirliği içerisinde verilecek olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Salı ve Perşembe günleri olanları Tivibu üzerinden yayınlanacak.





Tivibu gelecek sezon toplamda 119 Şampiyonlar Ligi ve 109 Avrupa Ligi ve Süper Kupa maçı yayınlamayı hedefliyor. 2015 - 2016 sezonundan başlayarak 2017 - 2018 sezon sonuna kadar üç yıl süreyle toplam 687 adet maç yayınlanacak.