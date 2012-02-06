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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba 14-inç boyutundaki yeni ultrabook modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba ilk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı 14-inç boyutundaki yeni ultrabook modeli Satelitte U840'ı, Singapur'da lanse etti. 19.9mm kasa kalınlığına ve 1.59 Kg'lık ağırlığa sahip olan sistem, gümüş renkli fırçalanmış alüminyum kasaya sahip. Intel'in Sandy Bridge mimarisini temel alan düşük güç tüketimli ikinci nesil Core işlemcisinden güç alan sistem farklı işlemci modelleriyle konfigüre edilebildiği gibi kullanıcılar farklı kapasitelerde DDR3 bellek tercihinde bulunabiliyorlar. 128GB kapasiteli SSD ya da 16GB SSD içeren hibrit disk ile donatılabilen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik birimini kullanıyor.
14-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistemde kablolu ve kablosuz iletişim için  802.11n WiFi, Bluetooth ve Gigabit Ethernet bağlantısına yer veriliyor. Görüntü aktarımı için HDMI portunun kullanıldığı dizüstü bilgisayarda ayrıca USB 2.0 ve USB 3.0 konnektörleri bulunuyor. SleepCharge teknolojisi ile kullanıcılara akıllı telefonlarını şarj edebilme olanağı tanıyan sistemin ilk çeyreğin sonuna doğru 1399$ etiket fiyatıyla sunulması bekleniyor. 

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FlyingUnderpants 7 yıl
Ivy Bridge'in çıkmasına 2 ay kalmışken Sandy Bridge almak mantıksız. Ayrıca çoğu ultrabook modeli SSD'yi küçük tutsa da (128, 256) sadece SSD olarak geliyor, hibrit disk için $1400 çok fazla.
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bayraak 7 yıl
Herşey 22nm ye geçmeden hiç bişi alınmaz bu dönemde
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Stanislas Xavier 7 yıl
şimdi 14 inç, 2cm ama hd3000 var.. sanırsam enerji tüketiminden dolayı harici gpu kullanmıyorlar amd nin 28nmlik mobil gpuları çıksa da şunlarda görsek
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E_Aydin35 7 yıl
Şık ve güzel tasarımlı en başta,seçenekli olması güzel biraz ağırmı acaba? bana mı öyle geldi? Toshıba bir Japon işi..Başarılar, ayrıca şu Satellite ismine ve modellerine bayılıyorum..
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