Toshiba 14-inç boyutundaki yeni ultrabook modelini duyurdu

Toshiba ilk tanıtımını Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yaptığı 14-inç boyutundaki yeni ultrabook modeli Satelitte U840'ı, Singapur'da lanse etti. 19.9mm kasa kalınlığına ve 1.59 Kg'lık ağırlığa sahip olan sistem, gümüş renkli fırçalanmış alüminyum kasaya sahip. Intel'in Sandy Bridge mimarisini temel alan düşük güç tüketimli ikinci nesil Core işlemcisinden güç alan sistem farklı işlemci modelleriyle konfigüre edilebildiği gibi kullanıcılar farklı kapasitelerde DDR3 bellek tercihinde bulunabiliyorlar. 128GB kapasiteli SSD ya da 16GB SSD içeren hibrit disk ile donatılabilen dizüstü bilgisayar, ekran kartı olarak işlemciye entegre HD 3000 grafik birimini kullanıyor.

14-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistemde kablolu ve kablosuz iletişim için 802.11n WiFi, Bluetooth ve Gigabit Ethernet bağlantısına yer veriliyor. Görüntü aktarımı için HDMI portunun kullanıldığı dizüstü bilgisayarda ayrıca USB 2.0 ve USB 3.0 konnektörleri bulunuyor. SleepCharge teknolojisi ile kullanıcılara akıllı telefonlarını şarj edebilme olanağı tanıyan sistemin ilk çeyreğin sonuna doğru 1399$ etiket fiyatıyla sunulması bekleniyor.