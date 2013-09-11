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Toshiba 2.5" Hybrit SSHD Depolama Sürücüleri
6 yıl
6,5b
1
HDD / SSD
96
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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IFA 2013 turumuza Toshiba standında yer alan SSHD diğer adıyla solid state hybrid drive cihazları değerlendiriyoruz. Bu sürücüler kapasite ve hızı bir arada vaadediyorlar.
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dreamblue35
6 yıl
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megayunus
6 yıl
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Tampon bellek olayı yanlış anlaşılmış sanırım...
Bence bu hybrid teknolojisi, SSD yerine yerine flash storage'ler kullanılmaya başlandığı zaman gayet mantıklı bir çözüm olabilir datacenter'lar için. Storage sistemlere, ön olarak büyük cache alanları eklemek yerine, her diskin kendi cache'lerinin olması güzel olabilir, ya da iki çözümü birden kullanmak yoğun IO yapan sistemler için bir alternatif olabilir.
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Morphinz
6 yıl
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SSD'den daha hızlı sistem açıyormuş... Yav he he!
Sandisk 120 extreme ile 5-6 sn sistemin açılması neyin kafasını yaşıyor bu toshiba?
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şoray uzun yolda
6 yıl
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fiyatı düz hdd lerle aynı olursa ancak o zaman alınır.
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Menow
6 yıl
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Bana kalırsa 32 GB tampon bile saçmalık. 64 - 128 GB tamponlarla 1,2,4 TB disk yapsalar o zaman alınası bir disk olur. Bunun dışında zaten evlerimizde 64 veya 128 GB SSD alıyoruz ve birde yanına 1,2,4 TB mekanik disk disk takıyoruz bitti gitti... Depolayacaksak SSD kuıllanmıyoruz windowsu SSD'ye kuruyoruz. Bundan daha performanslı nasıl olunur hibrit disklerle o tampon bellekle bu imkansız.
Tampona hangi veriyi sığdıracaksın? Windows'u mu? Adobe Master Collection'ı mı, Office'imi, Autocad'i mi? Günümüzde Facebook'u hiç kapatmayan bir arkadaşımızın tarayıcısının cache'lediği 3GB datayı görünce sanıyorum üreticiler de bu diskleri "neden çıkartıyoruz biz" derler.
Bu devirde GB lar havada uçuşurken 8GB nedir???
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Vipracing
6 yıl
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Hoş geldin 90 lı yıllar.
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PowerPC
6 yıl
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SSD performansı sunmuyorsa niye alalım bu ürünü? Buna vereceğim paranın üzerine biraz daha eklerim katıksız SSD alırım.
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codem
6 yıl
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Merak ettiğim birkaç soru var. Ssd'in cache bellek olarak kullanılan sistemlerde öğrenme algoritması bulunuyor. Öğrenme algoritmasına hep işletim sistemi örnek veriliyor. Nedeni sistemin açılışında kullanıldığı için mi yoksa sık kullandığı için mi? Merak ettiğim bir diğer soruda öğrenme algoritmasına biz kendimiz path ekleyebiliyor muyuz? Mesela proje dosyaları veya photoshop resimleri bazen sadece bir kere açılıyor bu nedenle öğrenme algoritmasının beklenmeyebiliyor. Böyle bir durumda sshd sadece işletim sisteminin açılışını hızlandıyor ama önceden path ekleyebilirsek programların çalışma hızını da hızlandırabiliriz diye düşünüyorum.
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Golden Gate
6 yıl
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Saçma bu sistem ya . SSD varken , bu geriye gitmek nedir .
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GokhanMaths
6 yıl
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Ssd maliyetlerine yoğunlaşmıyorlar da kırk takla atıyolar bunlar ssd nin yerini tutmuyor işte
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DemirAtlı
6 yıl
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8GB Nand SSD alınmaz artık, 32GB Nand SSD tampon bellekli diskler gelene kadar beklemeye devam.
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Bence bu hybrid teknolojisi, SSD yerine yerine flash storage'ler kullanılmaya başlandığı zaman gayet mantıklı bir çözüm olabilir datacenter'lar için. Storage sistemlere, ön olarak büyük cache alanları eklemek yerine, her diskin kendi cache'lerinin olması güzel olabilir, ya da iki çözümü birden kullanmak yoğun IO yapan sistemler için bir alternatif olabilir.
Sandisk 120 extreme ile 5-6 sn sistemin açılması neyin kafasını yaşıyor bu toshiba?
Tampona hangi veriyi sığdıracaksın? Windows'u mu? Adobe Master Collection'ı mı, Office'imi, Autocad'i mi? Günümüzde Facebook'u hiç kapatmayan bir arkadaşımızın tarayıcısının cache'lediği 3GB datayı görünce sanıyorum üreticiler de bu diskleri "neden çıkartıyoruz biz" derler.
Bu devirde GB lar havada uçuşurken 8GB nedir???