Toshiba Qosmio X870 3D "bir oyuncunun ihtiyacı olandan fazlası" video inceleme

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Toshiba Qosmio X870 3D "bir oyuncunun ihtiyacı olandan fazlası" video inceleme
6 yıl
17,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
71
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Toshiba'nın oyuncular ve yüksek performans tutkunlarına özel dizüstü bilgisayarı Qosmio X870 3D test masamızda. Bakalım ses sisteminden, kasa kalitesine oldukça iddialı olan dizüstü beklentileri karşılayabiliyor mu?
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
DH Misafiri
3 yıl
editörün seçimi
tek cümle ... bende x870 14n var tek eksiği belleğe erişim okuma yazma hızı idi onuda samsun evo ssd takarak halletik... öncesinde yüksek performanslı oyunlarda pc çok ısınıyor ve kapanıyorsdu .. ama ssd takınca resmen kendine geldi pc .... tek eksik ssd ....
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
3 yıl
editörün seçimi
Bu bilgisayarı alalı bir yıl oldu aldığımdan bir hafta içinde bozuldu ve servise gönderdim değişim keşke para iadesi alsaymışım diyorum kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü her şeyiyle berbat bir makine. Fan çıkışı sağda olması elinizi yakmanızı sağlıyor ki zaten bilgisayarı ısınıp kendini kapattığı için kullanamıyorsunuz. Birde hardiskleri kafasına göre görmüyor aldığımdan beri buna bu kadar ödeme yaptım ve yenisini şuan da alamıyorum bu yüzden bu yüzden sizi uyarıyorum kullandığım en kötü alet kendinize bu işkenceyi yapmayın oyun bilgisayarı kesinlikle değil en fazla spider solite oynarsınız ısınıp kendini yakacak çünkü. Birde başka bir şeyde kasasının üretiminin çok kötü olması boyası sürekli soyuluyor. İyi diyebileceğim tek yanıda ses sistemi onun dışında pahalı bir çöpten başka hiç birşey değil. Elime geçen ilk parayla gidip bir alienware alıp bu aptal aletten kurtulacağım
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Furkovic
4 yıl
editörün seçimi
Beyler ben bu bilgisayara sahibim fakat işlemcim ısnınıca hemen çat diye kapanıyor özellikle eu4 gibi oyunların multisinde bunun için bir çözüm yolu yok mu??
Thermaltake 17 inç fanlı soğutucu kullanıyorum ama genede olmuyor.. Pcyi temizledim ama düzelmedi..
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
mrh arkadaşlar ben toshiba cosmio seri bir bilgisayar almak istiyorum ankarada oturuyorum ama ankarada nerde toshiba bilgisayar satıldıgını bilmiorum bana yardımcı olursanız sevinirim saygılar tsohiba ankaranın neresinde çok ürünü var bana adresi lazım
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
5 yıl
editörün seçimi
toshiba x870-15e aldım adamlara 4000 tl para verdim. fakat ekran full hd bile değil. lenova i5 ondan daha iyi ve dayanıklı.sakin almayın.beş para etmez bilgisayarları.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
deniz bey bugün x870-15H ürünü sipariş ettim biraz araştırdım da X870-14N VE 14P modellerini gördüm pc konusunda çok bilgi sahibi değilim açıkçası fakat özellikler ve fiyatları karşılaştırdığımda bi sonuca varamadım 15H-14N VE 14P bunların farkı nedir hangisi daha iyi yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler...
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
Ellerinize sağlık güzel bir inceleme olmuş. Toshiba güvendiğim bir marka. Tasarımı da bence güzel fanın sağ tarafta olması uzun sürede kullanım zorluğu çıkarır mı bilmem ama ben solağım yani sorun yok :D
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
deepblue
6 yıl
editörün seçimi
Merhaba Arkadaşlar,
İncelemesi yapılan Qosmio ürün modeli, ürün segmenti olarak orta seviyede konumlandırılmış bir üründür. Daha yüksek performans arayanlar, beklentilerine diğer modellerde mutlaka bir karşılık bulacaktır. Hem 3D teknolojisi, hem SSD HDD hemde RAM kapasitesi olarak daha yüksek performans arayan arkadaşlarımız www.toshibatr.com sitesinden diğer modelleri inceleyebilirler. Qosmio ürünlerin tasarımı veya diğer özellikleri hakkında olumsuz görüşlerini belirten arkadaşlarıma mutlaka Qosmio serilerine daha yakından bakmalarını ve ayrıntılı olarak incelemelerini öneririm.
Toshiba kuruluş tarihi olan 1875 yılından itibaren herzaman dünyada teknolojiye getirdiği yeniliklerle liderlik etmiş ve bu misyonunu en iyisini sunabilmek için dünyanın en büyük ve en kapsamlı AR-GE merkezindeki çalışmalarıyla desteklemektedir .Toshiba ,ürünlerinin test aşamalarını, dayanıklılık test sürelerini en uzun sürede tutan bir politika belirlemiş olup, kullanıcılarına bu ürünleri yıllarca kullanabilmeleri için büyük çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sizlerle herzaman bunu destekleyen görsel ve videoları paylaşmaya herzaman hazırım. Toshiba ürünlerini oluşturan tüm bileşenler , üretim öncesi ve sonraki başlayarak tüm süreçlerde en ufak ayrıntıya kadar büyük bir özenle seçilip, dünyadaki en iyi teknoloji ortakları ile işbirliği sonucu ürünleri son kullancılarımız ile buluşaktadır.
Tüm değerli forum üyelerimizin görüşleri bizler için çok önemli, ve bu görüşler tutarlı,gerçeklere dayandığı sürece bizleri herzaman motive etmekte , daha iyisini daha güçlüsünü sizlere sunmak için Toshiba ailesi olarak en büyük görevimizdir, sonuçta hepimiz birer son kullanıcı olduğumuzdan herzaman daha iyisini istemek hepimizin en doğal hakkı olacaktır.
Qosmio (Terminolojisi :
Mio Cosmo - Benim Evrenim
) ürünlerini yakından görmek, test etmek ve her türlü sorularınıza (Ses Kalitesi - Kasa kalitesi v.b) veya sorunlarınıza yardımcı olabilmem için herzaman bana forumdan mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. PM lerde kontakt bilgilerimi sizlerle paylaşabilirim.
Özellikle buraya kadar okuyup değerli zamanınızı alabildiğim için sizlere çok teşekkür ederim.
Deniz Dağtekin
Toshiba Qosmio Ürün Müdürü
Saygılarımla - İyi Forumlar
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
AYSIN
6 yıl
editörün seçimi
Qosmio serisi oyun makinelerinin kralıdır...Bilgisayardan anlamayan aksini yazar anca ..İnceleme güzel ellerinize sağlık
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DG Chester
6 yıl
editörün seçimi
o kadar para vereceksem gider yurtdışından alienware getirmeye uğraşırım , yada ne biliyim bi monster filan almaya kalkardım ..
tamam inceleme güzel pc güzel ama bi yere kadar bence biraz fazla reklamsal olmuş yada ben öyle bi hissiyata kapıldım ısınma ve gürültü dışında kötü bi yanı yokmuş gibi bi anlatım var halbuki notebook un kalınlığından söz edilmiyor .. tamam belki bütün oyuncu notebookları benzer kalınlıkta fakat toshiba söz konusu olunca adamların bütün ürettikleri aynı kalınlığa sahip , zamanında 4400 TL verip ilk çıktığında dual core satallite p100-219 almıştım gayet memnundum ama o makine bile bunun yarısı kalınlığında idi , toshiba o zamanda harman kardon kullanıyordu hoparlör olarak, yani bi farklılaştırmaya gidildiğini söylemek yanlış olur..
ve kusura bakmasınlarda böyle bi makine için bu kadar uçuk fiyatlarla satış yapmak millete çin malı s3 satmaya çalışmakla bana göre hemen hemen aynı ...
demem o ki toshiba iyisin hoşsun ama sen önce bi makineni incelt estetik bi tasarım ortaya koy , ısınma sorununu çöz , adam gibi malzeme ile üretim yap,oyuncu notebook u diye ürettiğin şeye 5400 rpmlik mekanik disk yerine ssd koy sonra o fiyatları iste...
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:16
ASUS Rog Strix Scar II RTX 2060 inceleme
7,5b izlenme · 3 ay
14:05
MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme
6,5b izlenme · 3 ay
10:15
AMD Ryzen 7 1700 ve RX 580'li dizüstü | ASUS ROG Strix GL702ZC inceleme
11,3b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
04:17
Huawei dizüstü yaparsa | Matebook X Pro ön inceleme
7,4b izlenme · 2 ay
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
01:45
ASUS ZenBook Flip S ön inceleme
7,5b izlenme · 1 yıl
01:46
ASUS ZenBook Pro ön inceleme
6,6b izlenme · 1 yıl
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
15:05
Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar
7,8b izlenme · 3 ay
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11,1b izlenme · 3 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
Thermaltake 17 inç fanlı soğutucu kullanıyorum ama genede olmuyor.. Pcyi temizledim ama düzelmedi..
İncelemesi yapılan Qosmio ürün modeli, ürün segmenti olarak orta seviyede konumlandırılmış bir üründür. Daha yüksek performans arayanlar, beklentilerine diğer modellerde mutlaka bir karşılık bulacaktır. Hem 3D teknolojisi, hem SSD HDD hemde RAM kapasitesi olarak daha yüksek performans arayan arkadaşlarımız www.toshibatr.com sitesinden diğer modelleri inceleyebilirler. Qosmio ürünlerin tasarımı veya diğer özellikleri hakkında olumsuz görüşlerini belirten arkadaşlarıma mutlaka Qosmio serilerine daha yakından bakmalarını ve ayrıntılı olarak incelemelerini öneririm.
Toshiba kuruluş tarihi olan 1875 yılından itibaren herzaman dünyada teknolojiye getirdiği yeniliklerle liderlik etmiş ve bu misyonunu en iyisini sunabilmek için dünyanın en büyük ve en kapsamlı AR-GE merkezindeki çalışmalarıyla desteklemektedir .Toshiba ,ürünlerinin test aşamalarını, dayanıklılık test sürelerini en uzun sürede tutan bir politika belirlemiş olup, kullanıcılarına bu ürünleri yıllarca kullanabilmeleri için büyük çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sizlerle herzaman bunu destekleyen görsel ve videoları paylaşmaya herzaman hazırım. Toshiba ürünlerini oluşturan tüm bileşenler , üretim öncesi ve sonraki başlayarak tüm süreçlerde en ufak ayrıntıya kadar büyük bir özenle seçilip, dünyadaki en iyi teknoloji ortakları ile işbirliği sonucu ürünleri son kullancılarımız ile buluşaktadır.
Tüm değerli forum üyelerimizin görüşleri bizler için çok önemli, ve bu görüşler tutarlı,gerçeklere dayandığı sürece bizleri herzaman motive etmekte , daha iyisini daha güçlüsünü sizlere sunmak için Toshiba ailesi olarak en büyük görevimizdir, sonuçta hepimiz birer son kullanıcı olduğumuzdan herzaman daha iyisini istemek hepimizin en doğal hakkı olacaktır.
Qosmio (Terminolojisi : Mio Cosmo - Benim Evrenim) ürünlerini yakından görmek, test etmek ve her türlü sorularınıza (Ses Kalitesi - Kasa kalitesi v.b) veya sorunlarınıza yardımcı olabilmem için herzaman bana forumdan mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. PM lerde kontakt bilgilerimi sizlerle paylaşabilirim.
Özellikle buraya kadar okuyup değerli zamanınızı alabildiğim için sizlere çok teşekkür ederim.
Deniz Dağtekin
Toshiba Qosmio Ürün Müdürü
Saygılarımla - İyi Forumlar
tamam inceleme güzel pc güzel ama bi yere kadar bence biraz fazla reklamsal olmuş yada ben öyle bi hissiyata kapıldım ısınma ve gürültü dışında kötü bi yanı yokmuş gibi bi anlatım var halbuki notebook un kalınlığından söz edilmiyor .. tamam belki bütün oyuncu notebookları benzer kalınlıkta fakat toshiba söz konusu olunca adamların bütün ürettikleri aynı kalınlığa sahip , zamanında 4400 TL verip ilk çıktığında dual core satallite p100-219 almıştım gayet memnundum ama o makine bile bunun yarısı kalınlığında idi , toshiba o zamanda harman kardon kullanıyordu hoparlör olarak, yani bi farklılaştırmaya gidildiğini söylemek yanlış olur..
ve kusura bakmasınlarda böyle bi makine için bu kadar uçuk fiyatlarla satış yapmak millete çin malı s3 satmaya çalışmakla bana göre hemen hemen aynı ...
demem o ki toshiba iyisin hoşsun ama sen önce bi makineni incelt estetik bi tasarım ortaya koy , ısınma sorununu çöz , adam gibi malzeme ile üretim yap,oyuncu notebook u diye ürettiğin şeye 5400 rpmlik mekanik disk yerine ssd koy sonra o fiyatları iste...