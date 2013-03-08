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Toshiba Qosmio X870 3D "bir oyuncunun ihtiyacı olandan fazlası" video inceleme

6 yıl
17,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Toshiba'nın oyuncular ve yüksek performans tutkunlarına özel dizüstü bilgisayarı Qosmio X870 3D test masamızda. Bakalım ses sisteminden, kasa kalitesine oldukça iddialı olan dizüstü beklentileri karşılayabiliyor mu?
 

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DH Misafiri 3 yıl
tek cümle ... bende x870 14n var tek eksiği belleğe erişim okuma yazma hızı idi onuda samsun evo ssd takarak halletik... öncesinde yüksek performanslı oyunlarda pc çok ısınıyor ve kapanıyorsdu .. ama ssd takınca resmen kendine geldi pc .... tek eksik ssd ....
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DH Misafiri 3 yıl
Bu bilgisayarı alalı bir yıl oldu aldığımdan bir hafta içinde bozuldu ve servise gönderdim değişim keşke para iadesi alsaymışım diyorum kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü her şeyiyle berbat bir makine. Fan çıkışı sağda olması elinizi yakmanızı sağlıyor ki zaten bilgisayarı ısınıp kendini kapattığı için kullanamıyorsunuz. Birde hardiskleri kafasına göre görmüyor aldığımdan beri buna bu kadar ödeme yaptım ve yenisini şuan da alamıyorum bu yüzden bu yüzden sizi uyarıyorum kullandığım en kötü alet kendinize bu işkenceyi yapmayın oyun bilgisayarı kesinlikle değil en fazla spider solite oynarsınız ısınıp kendini yakacak çünkü. Birde başka bir şeyde kasasının üretiminin çok kötü olması boyası sürekli soyuluyor. İyi diyebileceğim tek yanıda ses sistemi onun dışında pahalı bir çöpten başka hiç birşey değil. Elime geçen ilk parayla gidip bir alienware alıp bu aptal aletten kurtulacağım
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Furkovic 4 yıl
Beyler ben bu bilgisayara sahibim fakat işlemcim ısnınıca hemen çat diye kapanıyor özellikle eu4 gibi oyunların multisinde bunun için bir çözüm yolu yok mu??

Thermaltake 17 inç fanlı soğutucu kullanıyorum ama genede olmuyor.. Pcyi temizledim ama düzelmedi..
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DH Misafiri 5 yıl
mrh arkadaşlar ben toshiba cosmio seri bir bilgisayar almak istiyorum ankarada oturuyorum ama ankarada nerde toshiba bilgisayar satıldıgını bilmiorum bana yardımcı olursanız sevinirim saygılar tsohiba ankaranın neresinde çok ürünü var bana adresi lazım
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DH Misafiri 5 yıl
toshiba x870-15e aldım adamlara 4000 tl para verdim. fakat ekran full hd bile değil. lenova i5 ondan daha iyi ve dayanıklı.sakin almayın.beş para etmez bilgisayarları.
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DH Misafiri 6 yıl
deniz bey bugün x870-15H ürünü sipariş ettim biraz araştırdım da X870-14N VE 14P modellerini gördüm pc konusunda çok bilgi sahibi değilim açıkçası fakat özellikler ve fiyatları karşılaştırdığımda bi sonuca varamadım 15H-14N VE 14P bunların farkı nedir hangisi daha iyi yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler...
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DH Misafiri 6 yıl
Ellerinize sağlık güzel bir inceleme olmuş. Toshiba güvendiğim bir marka. Tasarımı da bence güzel fanın sağ tarafta olması uzun sürede kullanım zorluğu çıkarır mı bilmem ama ben solağım yani sorun yok :D
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deepblue 6 yıl
Merhaba Arkadaşlar,
İncelemesi yapılan Qosmio ürün modeli, ürün segmenti olarak orta seviyede konumlandırılmış bir üründür. Daha yüksek performans arayanlar, beklentilerine diğer modellerde mutlaka bir karşılık bulacaktır. Hem 3D teknolojisi, hem SSD HDD hemde RAM kapasitesi olarak daha yüksek performans arayan arkadaşlarımız www.toshibatr.com sitesinden diğer modelleri inceleyebilirler. Qosmio ürünlerin tasarımı veya diğer özellikleri hakkında olumsuz görüşlerini belirten arkadaşlarıma mutlaka Qosmio serilerine daha yakından bakmalarını ve ayrıntılı olarak incelemelerini öneririm.
Toshiba kuruluş tarihi olan 1875 yılından itibaren herzaman dünyada teknolojiye getirdiği yeniliklerle liderlik etmiş ve bu misyonunu en iyisini sunabilmek için dünyanın en büyük ve en kapsamlı AR-GE merkezindeki çalışmalarıyla desteklemektedir .Toshiba ,ürünlerinin test aşamalarını, dayanıklılık test sürelerini en uzun sürede tutan bir politika belirlemiş olup, kullanıcılarına bu ürünleri yıllarca kullanabilmeleri için büyük çalışmalar gerçekleştirmektedir. Sizlerle herzaman bunu destekleyen görsel ve videoları paylaşmaya herzaman hazırım. Toshiba ürünlerini oluşturan tüm bileşenler , üretim öncesi ve sonraki başlayarak tüm süreçlerde en ufak ayrıntıya kadar büyük bir özenle seçilip, dünyadaki en iyi teknoloji ortakları ile işbirliği sonucu ürünleri son kullancılarımız ile buluşaktadır.
Tüm değerli forum üyelerimizin görüşleri bizler için çok önemli, ve bu görüşler tutarlı,gerçeklere dayandığı sürece bizleri herzaman motive etmekte , daha iyisini daha güçlüsünü sizlere sunmak için Toshiba ailesi olarak en büyük görevimizdir, sonuçta hepimiz birer son kullanıcı olduğumuzdan herzaman daha iyisini istemek hepimizin en doğal hakkı olacaktır.
Qosmio (Terminolojisi : Mio Cosmo - Benim Evrenim) ürünlerini yakından görmek, test etmek ve her türlü sorularınıza (Ses Kalitesi - Kasa kalitesi v.b) veya sorunlarınıza yardımcı olabilmem için herzaman bana forumdan mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. PM lerde kontakt bilgilerimi sizlerle paylaşabilirim.
Özellikle buraya kadar okuyup değerli zamanınızı alabildiğim için sizlere çok teşekkür ederim.
Deniz Dağtekin
Toshiba Qosmio Ürün Müdürü
Saygılarımla - İyi Forumlar
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AYSIN 6 yıl
Qosmio serisi oyun makinelerinin kralıdır...Bilgisayardan anlamayan aksini yazar anca ..İnceleme güzel ellerinize sağlık
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DG Chester 6 yıl
o kadar para vereceksem gider yurtdışından alienware getirmeye uğraşırım , yada ne biliyim bi monster filan almaya kalkardım ..
tamam inceleme güzel pc güzel ama bi yere kadar bence biraz fazla reklamsal olmuş yada ben öyle bi hissiyata kapıldım ısınma ve gürültü dışında kötü bi yanı yokmuş gibi bi anlatım var halbuki notebook un kalınlığından söz edilmiyor .. tamam belki bütün oyuncu notebookları benzer kalınlıkta fakat toshiba söz konusu olunca adamların bütün ürettikleri aynı kalınlığa sahip , zamanında 4400 TL verip ilk çıktığında dual core satallite p100-219 almıştım gayet memnundum ama o makine bile bunun yarısı kalınlığında idi , toshiba o zamanda harman kardon kullanıyordu hoparlör olarak, yani bi farklılaştırmaya gidildiğini söylemek yanlış olur..
ve kusura bakmasınlarda böyle bi makine için bu kadar uçuk fiyatlarla satış yapmak millete çin malı s3 satmaya çalışmakla bana göre hemen hemen aynı ...
demem o ki toshiba iyisin hoşsun ama sen önce bi makineni incelt estetik bi tasarım ortaya koy , ısınma sorununu çöz , adam gibi malzeme ile üretim yap,oyuncu notebook u diye ürettiğin şeye 5400 rpmlik mekanik disk yerine ssd koy sonra o fiyatları iste...
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