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Toshiba, SeeQVault teknolojili microSDHC bellek kartlarını yıl sonunda pazara sunacak

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Toshiba, SeeQVault teknolojili microSDHC bellek kartlarını yıl sonunda pazara sunacak

Depolama çözümleri alanında lider firmalardan birisi olan Toshiba, daha güvenli ve esnek bir kullanım sağlayacak teknolojiye sahip yeni hafıza kartlarının resmi olarak duyurusunu yaptı.

Toshiba, microSDHC hafıza kartlarında SeeQVault adlı teknolojiyi kullanıyor. SeeQVault teknolojisi Toshiba, Panasonic, Samsung ve Sony ortaklığında geliştirildi ve NSM Initiatives LLC tarafından da lisanslama işlemleri yapılıyor.

SSeeQVault teknolojisi içerik koruma üzerine odaklı ve yüksek çözünürlüklü içeriklerin depolanması ve dağıtılması esnasında benzersiz bir çift yönlü kimlik tanıma sistemi ve ortak anahtar yapısı kullanarak yüksek seviye güvenlik sağlıyor. SeeQVault teknolojisi hem bellek kartlarına hem de bunları kullanan cihazlara entegre edilebiliyor. Geçen ay teknolojinin lisanslanması işlemleri de başladı.

SeeQVault teknolojisi kullanan ilk hafıza kartı serisi SD 2.0/3.0, Ultra High Speed (UHS) Bus I ve UHS Hız Sınıfı I ile uyumlu olacak ve 16GB/32GB seçenekleri ile sunulacak. Toshiba bu ay örnek ürünlerin gönderimine başladı. Final ürünler ise ancak yıl sonuna doğru piyasada olabilecek.

Her iki versiyonda saniyede 40MB okuma, 20MB yazma hızlarına sahip olacak. 

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