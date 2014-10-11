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Toshiba TransferJet Yüksek Hızlı Kablosuz Veri Aktarımı Video İnceleme

4 yıl
36,7b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Toshiba'nın TransferJet adı altında piyasaya sunduğu ve akıllı cihazlarla bilgisayarlar arasında yakın mesafede yüksek hızlı veri transferi sağlayan teknolojisini inceliyoruz.
 

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dewilcat 3 yıl
TransferJet, basit çalışması, güvenli iletişim imkanı ve yüksek miktarda veriyi çok kısa sürede kablosuz aktarabilmesiyle son derece kullanışlı bir teknoloji. Sadece Akıllı telefon değil, PC, Kamera, TV ve Printerler ile de hızlı veri aktarımı sağlar. Üstelik iletişimi gerçekleştirirken muadillerine göre %30 daha az enerji tüketir. 230 MB’lık bir dosyayı 4.8 saniyede diğer cihaza aktarmak mümkün. Böyle bir hızı, yakın alanda veri iletişimi sağlayabildiğimiz NFC, WiFi Direct ve Bluetooth gibi teknolojilerle yakalayabilmek mümkün değil. Üstelik 4.4 GHz frekans değeri sayesinde elektromanyetik ortamlardan minimum seviyede etkilenir. Amaç kablosuz veri transferi ise TransferJet mükemmel bir seçim…
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jubeii 4 yıl
iyide hem usb 2.0 dan yavas calısıyor hemde usb 2.0'da en azından kabloyla 1 metre uzakta calısabilirken bunda 2 cm'den uzaga gidemiyorsunuz. burada bi gariplik yokmu yeni teknoloji derken?
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Supernaturalk 4 yıl
Bu alet bence gereksiz olsada olur olmasada olur şeylerden.
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mtvh3570 4 yıl
güzelmis
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün
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artcraft35 4 yıl
o meşhur kelimeyi kim kullanacak acaba
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citykhan 4 yıl
2 cmden veri transferi çok hızlı. Bu mesafeyi bir kaç mikrona dönüştürdük mü üfff.
İnceleme için elinize sağlık diyorum.
Yalnız usb 3.0 da tabloda olmalıydı. Sonuçta telefonlarda kullanılan aktarım hızı.
Ayrıca wifi üzerinden program ile ver aktrarımının wifi directe göre avantajı da önemli
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mehmetali.yildiz 4 yıl
Dakika 1:10 daki arkadaşımızın sağlığı için el nemlendirici öneriyorum.
2 Yanıt Yanıtla
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Barbaroscakir 4 yıl mehmetali.yildiz
mehmetali.yildiz

Dakika 1:10 daki arkadaşımızın sağlığı için el nemlendirici öneriyorum.

Erdi abinin eli
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infom@n 4 yıl mehmetali.yildiz
Bazı dönemlerde olur. Bu normal
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simbolmina 4 yıl
Mesafe cok komik gercekten. Hani bari 1m falan olsaydı da ofiste kullanmak vs pratik diyebilirdik. Masaüstü pc ile de kullanmak su anda hayal zaten.
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Tek Kural Ahmet Kural 4 yıl
Özet:Eskiden telefonlarda ki kızılötesi özelliğinin 100 bin kat gelişmiş hali.Ha işe yarar mı yaramaz.Ama yine de ufakta olsa teknolojinin adım attığını görmek sevindirici.
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Technical.assistance 4 yıl
benim gördüğüm doğrumu ?
kabloyla 541 mb dosya 20 sn yede işlem bitiyor
kablosuzda 541 mb dosya 60 sn yede bumu yani ?
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Xloud 4 yıl
Bilgisayar ve telefonun içinde gelmedikçe geniş kullanım alanı bulamaz...
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