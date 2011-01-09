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Toshiba'dan AMD Fusion işlemcili dizüstü bilgisayar: Satellite C655D

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Toshiba'nın, AMD'nin yeni nesil Fusion platformunu temel alan NB550D netbook modeline ilişkin detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Farklı bir adım atan firma, Fusion tabanlı yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladığını açıkadı. Satellite C655D olarak isimlendirilen 15.6-inç büyüklüğündeki yeni sistem, 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli Fusion E-240 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 grafik yongasını kullanan sistem, bu sayede hem 3D grafik hem de 1080p video desteği sunuyor.

Kalınlığı 1.1-inç olarak açıklanan dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Optik sürücü tercihinin DVD yazıcıdan yana yapıldığı sistemin diğer özellikleri arasında, WiFi ve entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. Üzerinde yer alan standart pil ile 6 saate kadar çalışabildiği belirtilen, AMD Fusion işlemcili Satellite C655D, yurt dışında 399 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulacak.


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OverClocK1ng 8 yıl
Niye ya. Toshiba her zaman biraz pahalıdır. 399$ a Toshiba bence iyi bir fiyat. İşlemci idare eder. Ekran kartı destek oluyor. O da fena değil. DVD yazıcı da var. Çok ucuz bilgisayar isteyen, iş yerinde kullanırım diyenler için falan gayet iyi. Üstelik de Toshiba.
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ilhdmr 8 yıl
fiyat 50 dolar ucuz olsaydı ya da işlemci çift çekirdek olsaydı süper olurdu. lakin yineden toshiba kalitesi kendini cazip kıldırabiliyor..
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acbold 8 yıl
işlemci de e350 olsaydı.alınası bi ürün olurdu.fakat bu fiyat günümüz şartlarında tek çekirdek bi işlemciye verilmez.
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sahoron 8 yıl
yok abi 1.5 ghz deki tek cekirdek artı dvd olan bi sisteme 400 dolar yurtdısında verilmez
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VenomS 8 yıl
kasa olarak güzele benziyor fakat çift çekirdekli fusion kullansaydı alınabilir olurdu bu çok saçma olmuş
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