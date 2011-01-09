Toshiba'dan AMD Fusion işlemcili dizüstü bilgisayar: Satellite C655D

Japon elektronik devi Toshiba'nın, AMD'nin yeni nesil Fusion platformunu temel alan NB550D netbook modeline ilişkin detayları daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Farklı bir adım atan firma, Fusion tabanlı yeni bir dizüstü bilgisayar hazırladığını açıkadı. Satellite C655D olarak isimlendirilen 15.6-inç büyüklüğündeki yeni sistem, 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli Fusion E-240 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre Radeon HD 6310 grafik yongasını kullanan sistem, bu sayede hem 3D grafik hem de 1080p video desteği sunuyor.

Kalınlığı 1.1-inç olarak açıklanan dizüstü bilgisayar, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 320GB kapasiteli sabit disk ile geliyor. Optik sürücü tercihinin DVD yazıcıdan yana yapıldığı sistemin diğer özellikleri arasında, WiFi ve entegre internet kamerası gibi detaylara da yer veriliyor. Üzerinde yer alan standart pil ile 6 saate kadar çalışabildiği belirtilen, AMD Fusion işlemcili Satellite C655D, yurt dışında 399 dolar seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunulacak.