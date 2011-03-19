Toshiba'nın Tegra 2'li yeni tableti detaylandı

Toshiba'nın Tegra 2 tabanlı ikinci nesil Android tableti, Amazon'un internet sitesinde detaylandı. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan tablet bilgisayar, Adaptive Display teknolojisini destekliyor ve bu sayede ekran parlaklığı otomatik olarak ayarlanarak en yüksek görsel deneyimin sunulması hedefleniyor. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisiyle yüksek performans vaad eden tablet, Android 3.0 (Honeycomb) işletim sistemiyle geliyor.

Toshiba'nın üzeerind uzun süredir çalıştığı yeni tablet, 32GB dahili depolama kapasitesi sunuyor. MicroSD kart desteği ile daha yüksek depolama kapasitesinin mümkün kılındığı tablet bilgisayar 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak görüntülü konuşma için 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya da sahip. 720p çözünürlüğünde video kaydı yapabilen tablet bilgisayar, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi desteği, GPS, akselometre, ışık sensörü ve jireskop gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Değiştirilebilir pil tasarımıyla benzerlerinden ayrılmayı başaran tablet bilgisayarda, ayrıca Bluetooth, tam boyutlu USB, Mini USB ve HDMI çıkışı gibi detaylara da yer veriliyor. Toshina tarafından bu yılın ortalarına doğru satışa sunulması beklenen yeni tabletin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.