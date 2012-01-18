Toshiba'nın gözlüksüz 3D televizyonu ve ultrabook'unu konuştuk

Toshiba'nın gözlüksüz üç boyut deneyimi yaşatan 55-inç boyutundaki LED televizyonu ZL2 ve sahip olduğu geniş bağlantı özellikleriyle öne çıkan ultrabook modeli Portege Z830'un detaylarını, şirketin Avrupa'daki üst yöneticilerinden Burçin Sezgen ile konuştuk.

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