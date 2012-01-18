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Toshiba'nın gözlüksüz 3D televizyonu ve ultrabook'unu konuştuk

7 yıl
73,8b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın gözlüksüz üç boyut deneyimi yaşatan 55-inç boyutundaki LED televizyonu ZL2 ve sahip olduğu geniş bağlantı özellikleriyle öne çıkan ultrabook modeli Portege Z830'un detaylarını, şirketin Avrupa'daki üst yöneticilerinden Burçin Sezgen ile konuştuk.
 

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DH Misafiri 7 yıl
55" gözlüksüz 3D süper birşey...Toshiba iyidir japon malıdır, teknolojiyi o yaratır, ben bunu bilir bunu söylerim. Ne gereksiz tartışma var burada sizene adamın konuşmasından yaw almancı bir tip işte...Almanyada yetişmiş böyle uluslararası şirkette Avrupada bir üst düzeye gelmiş ne güzel bizim için.
Ultrabook da 1100 dolar civarı olacak derler ki bence rakamı süper ürün rakipsiz şuan bir sürü testlere bakabilirsiniz.
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tahir40 7 yıl
Böyle konumlara getirilen insanların düzgün Türkçe konuşabilmesi gerekir... Adam her cümleye eeeeeğğğııı diye bir sesle başlıyor ve cümle başına 3-4 kez aynı sesi çıkarıyor... Daha söyleşinin başında sıkılıp kapadım videoyu...
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alfahan 7 yıl
Bu ultrabookun fiyatını 699 dolar olarak açıkladı toshiba, burda kendi mağazalarında kaça ve nezaman satışa çıkaracakları hakkında somut bir bilgisi olan varmıdır acaba, farazi olmasın lütfen
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dammak 7 yıl alfahan
alfahan

Bu ultrabookun fiyatını 699 dolar olarak açıkladı toshiba, burda kendi mağazalarında kaça ve nezaman satışa çıkaracakları hakkında somut bir bilgisi olan varmıdır acaba, farazi olmasın lütfen

Bir yanlışlık olmasın... Bu ultrabook için 699 dolar çok iyi bir fiyat...

Gerçi doğruda olsa Türkiye'ye gelinceye kadar bu rakam KDV si ÖTV si derken 1.699 doları bulur ve hatta geçer de...
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Brk58 7 yıl
Konuşmayın arkadaş. Söylediğiniz şeyler hiç bizim merakımızı cezbetmiyor. Ne bileyim şöyle hız testleri filan koysanız
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ccoruh 7 yıl
Bende zamanında satış konusunda çalıştım bu kadar üst düzey bir yöneticinin bu kadar vasat bir sunumu bence hiç yakışmıyor. Çok önemli konuları önemsiz birşeymiş gibi bastırmıyor. 1.3 mp webcami çok önemlimiş gibi anlatıyor. Bence sunumu vasat.
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dammak 7 yıl
Arkadaşlar; insanları değerlendirirken zarfa değil mazrufa bakmanızı ve bir de tanıtılan ürünlere odaklanmanızı öneririm...
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kont_andre 7 yıl
Netbook,notebook,ultrabook veya megaboook.Hep aynı hikaye.Biraz ince yada biraz küçük.İşlemci veya kasa üreticileri bir kulp takar önümüze sunar.Fiyata bak Allah aşkına 2 bin lira üstünde!
Dünya krizle boğuşuyor biz osuruktan bir ultra mega NOTEBOOOKu 3000-5000 liraya alıyoruz.
Pardon,saçacak parası olan alıyor.
Daha bişey yazasım gelmiyor.
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olgun92 7 yıl
Hocam, tamam ultrabook gerçekten çok iyi bir seri de Toshiba'nınki de ne kadar çirkin bi' ultrabook öyle ya
ASUS Zenbook UX21E'e bi' bakın derim ben, fiyatını bulamadım ama arkadaşların da dediği gibi Toshiba gereksiz yere en pahalıya sattığı için ASUS'unkiler illa ki daha ucuzdur Toshiba'dan
Buradan inceleyebilirsiniz:
pclabs.com.tr/...
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aspirin_00 7 yıl
sorum olacak;
gideceğiniz yerler hakkında bir etkinlik takviminiz olsada site ziyaretcilerin merak ettiği sorulardan seçme yaparak oradaki ilgili kişilere sorarak merakımızı bir nebze gidermiş olacaksınız.. en basitinden bu ultrabookların 15.6 yada üstü giib ekran ebatlarına çıkartılacak mı ileride, yoksa bu şekilde farklı seçenek şeklinde mi sunularak gidecek sorusunun cevabı kaç aydan beri hiç resmi ağızdan duymadık duyamadık...
bu görüşüme katılanlara şimdiden tşk ederim...
ziyaretcilerinde soruları aydınlatılsın, yorum yapmaktan, geleceği yordamaktan bıktım... belki bu forumda son mesajım olabilir; yoruldum artık..
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ec38 7 yıl
%80'e kadar şarj etme olayı benim 2 senelik samsungum da da var :D.. ayrıca samsung'un ultrabook kadar ince olan 9 serisi laptoplarınında pilleri 1000 kez ve 3 yıl şarj garantili.. ilk kez bulmuş gibi konuşuyorsunuz..
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albani 7 yıl
Sn.fx57 Haber için teşekkürler ayıca Erdi Beyede selamlar

Ben işin panel kısmıyla ilgiliyim,ZL2 için henüz yolun başı ve paneli yorumlamak için,görmek ve incelemek gerekiyor!
Benim şimdilik tavsiyem/favorim ise yine CevoEngine lı ZL1 ile YL Serisidir

İlk örnekler(3D olarak) her zaman sıkıntılıdır,bugün FPR ile SG lerin olduğu gibi!
Üretici bazından bakarsak,birde işin kalite ve panelin geneli olarak incelediğimiz zaman
sorunların çok daha fazla olduğunu görmekteyiz!
Çünkü panel alındığı zaman sunduğu tüm özellikleri kullanıyoruz!

3D konusunda Gözlüksüz olarak 19/22ler yaklaşık 2 senedir Japonyada satılıyor,bunlarda öncü tabiki,aynı şekilde
ZL2 de öncüdür!
3D işinde bir kaç nesil geçti gibi olduysada sıkıntılar halen devam ediyor ve teknik olarak bazı sorunları var,aynı
şekilde sistem olarak sıkıntılar devam ediyor!
Çünkü kullandığımız bu paneller ister TFT-LCD ister PDP olsun hala "klasik"!! ve bundan çıkılmadığı sürece,sıkıntılarda
aynen devamdır!

Üreticiler çok güzel anlatıyorlar ve Katalog bilgileride süper ama ortada böyle bir panel yok maalesef!

3D efekti,bir kere çok ama çok büyük ekran istiyor ve üreticiler artık ebatları 60/70/85 lere getirdiler ama maliyet
ciddi yüksek!
Aynı şekilde gözlüksüz olduğu zaman bu efekt için çok daha büyük ekran gerekecek ama 32 den bahsediliyor

veya 46 deniyor v.s
Böylece yalnış bilgilendirme yalnış bir bilinçlenmeye yol açıyor ve bugün yaşananda bunun bir benzeridir!

İşin teknik kısmına girmeden geçiyorum ama,Gözlüksüz olayında bir kaç nesil daha geçmesi gerekiyor,neyseki
son yıllarda nesillerin geçmesi 1 seneyi ancak buluyor ve çok hızlı ilerleniyor ama eldeki ana malzeme hala klasik
olduğu için,ilerleme kısıtlı yürüyor!

Burçin Bey bahseti biraz ama ben ilerde çok detaylı ve teknik olarak bu konuyu işleyeceğim,herşey kağıt üstü veya
bir takım yüzeysel bilgilerle olamıyor
AUO/Taiwan bu konuda en ileri giden ana Modül üreticisi olarak,hızlı ve gizli çok güzel gelişmeleri çıkarmaya başlıyor!
"Lenticular" Modül denemeleri çoktan yapıldı ve CR değerleri olarak(Contrast)Native-ANSI olarak oldukça yüksek
değerlere çıkıldı(LGE/Samy/Phil gibi üreticilerin palavra Dynamic değerlerinden bahsetmiyorum tabiki
)
Yüzeyi,Burçin beyin bahsettiği yapıda ve ilerki aşamada çok değişik yapıda Modüllerde çıkacak ve işin asıl espriside
burada zaten!!
Engine konusunda Tosh hem en iyisi hemde kendi geliştirip-ürettiği Chipset ler ile yine en iyisi olarak HIZ konusunda zaten
piyasadaki en Hızlı paneli üretebiliyor ve elinde bu gibi teknik bilgi ve tecrübeleri yeni nesil bazı Modül çalışmaları ile
birleştirdiği zaman,ortaya sıkı panellerin çıkması doğaldır!

Ancak işin birde TNB fiyat stratejisi vardır ve böyle Hi-End ve oldukça yüksek bütçeli panellerin satılmasıda,zaten Burçin beyin
de bahsettiği gibi 10-20 gibi aslında "komik" rakamlarda kalıyor doğal olarak veya ileriki günlerde ise çıkabileceği söylenen
50-100 veya 200-400 rakamlar;zaten panelin nihai tüketiciye oluşacak rakamı belirliyor

Böyle adetler,böyle Butik gibi ürünlerde belki satar,ama zorlanarak satar!
Ben açıkçası rakamı az-çok tahmin etsemde,yinede zor satılır ve panelin mutlaka çalışmasını görmek lazım ki bu fyat edermi-etmezmi
diye daha net açıklansın!
Ben o bildiğim Tosh ve düşündüğüm gibi bir Engine olduğunu görürsem,bu panellerin hepsini o rakama çok rahat sattırırım!
Ama aksi olursa zaten satılmaz!
Ve daha sonra her zaman olduğu üzere üzerinden 1/1,5 yıl geçerse o zaman satılır(yinede zorlanır)
Ama cihaz bir ZF355 gibiyse veya çok yakınsa çok rahat ve güzel satılır


Saygılar

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karaköy_soğancısı 7 yıl
o deilde böyle firmanın elemanı konuşmayı bilmiyor ya daha ne diğim :)
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Kumandan 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

o deilde böyle firmanın elemanı konuşmayı bilmiyor ya daha ne diğim :)

Evet anlatmak istediğiniz şeye katılıyorum, röpörtajda da nedense altı çizilmek istenmiş ve kişinin konumu özellikle vurgulanıyor. Toshiba gibi bir firmanın yüksek yüksek tepelerinde olabilecek bir imaj yok maalesef.

Ama en azından sizin bu konuda yorum yapacak kadar Türkçe bilmediğinizi görüyorum. " deilde, diğim " ne demek yahu ? hangi dilden alıntıdır ?
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34istanbul34 7 yıl
Şu an piyasadaki en pahalı notebooklar Toshıba'da.Nedenini bilmiyorum ama hiçbir özelliği olmayan dandik notebookları bile çok pahalı.Trükiye için üretilmiştir yazıyo acaba ondan mı?Diğerlerindende hiçbir farkı yok ama neyse.Aynı özelliklerdeki Asus,Acer,Lenovo,Hp çok daha uygun Toshıbaya göre;)
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