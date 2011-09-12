Toshiba'nın ultra ince dizüstü bilgisayarı Portege 830'u inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Toshiba'nın ultra-ince tasarımlı yeni nesil dizüstü bilgisayarı Portege Z830'u, IFA 2011 Fuarı'nda denedik. Apple MacBook Air'e rakip olarak gösterilen 13.3-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar ince kasasının içinde Core i7 işlemci, 128GGB SSD ve çok sayıda özellik barındırırken sahip olduğu bağlantı özellikleriyle de ultrabook sınıfının en iddialı temsilcileri arasında gösteriliyor.
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hem daha ince olur. asus ultrabookta var ama onlarda arkadan aydınlatma yok
bu makinalar artık hem performanslı hem de oldukça taşınabilir şık cihazlar ,beklentileri laptop un mobil bi cihaz olduğun unutmadan yapmalı.
arkadaşımda bulunan toshiba L630 i5 işlemcili 15.6'' sığır gibi makina hem fiziksel olarak ağır hem de notebook soğutucusu gerekecek kadar ısınabiliyor.laptop dediğinin pili uzun gitmeli arkadaş vede taşınabilir olmalı .
şu an acer 3820tg ile mutluyum..