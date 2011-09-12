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Toshiba'nın ultra ince dizüstü bilgisayarı Portege 830'u inceledik

8 yıl
137,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın ultra-ince tasarımlı yeni nesil dizüstü bilgisayarı Portege Z830'u, IFA 2011 Fuarı'nda denedik. Apple MacBook Air'e rakip olarak gösterilen 13.3-inç  boyutundaki dizüstü bilgisayar ince kasasının içinde Core i7 işlemci, 128GGB SSD ve çok sayıda özellik barındırırken sahip olduğu bağlantı özellikleriyle de ultrabook sınıfının en iddialı temsilcileri arasında gösteriliyor.
 

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Janissary- 8 yıl en beğenilen
Bir an düşüreceksiniz sandım.
1 Yanıt Yanıtla +15
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**DODO** 8 yıl
sırf şu videoların başındaki ttnet reklamları yüzünden artık videoları izlemiyorum biliyorum reklamı geçebiliyoruz ama sinirime dokunuyor gıcık oluyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Yıllardır hem OS X hem Windows kullanan birisi olarak, iki işletim sisteminin mukayese edilmesini gayet çocukca buluyorum.
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vector x-31 7 yıl
Toshiba dan Klas bir cihaz
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mdoral 7 yıl
alet sersemledi =) toshiba böyle test görmemiştir. Bülent Ersoy'un yelpazesi gibi kullandınız =)
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kanoute 7 yıl
vga sız modelide çıkarsa iyi olur. ben napacamki vga yı 2012 yılında.
hem daha ince olur. asus ultrabookta var ama onlarda arkadan aydınlatma yok
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tribalenfeksiyon 8 yıl
amma çok salladı ya aleti :D
bu makinalar artık hem performanslı hem de oldukça taşınabilir şık cihazlar ,beklentileri laptop un mobil bi cihaz olduğun unutmadan yapmalı.
arkadaşımda bulunan toshiba L630 i5 işlemcili 15.6'' sığır gibi makina hem fiziksel olarak ağır hem de notebook soğutucusu gerekecek kadar ısınabiliyor.laptop dediğinin pili uzun gitmeli arkadaş vede taşınabilir olmalı .
şu an acer 3820tg ile mutluyum..
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mehmetturk52 8 yıl
İnce dizüstü alacaksanız, ofis programları, internet, film, müzik gibi şeyler için kullanmalısınız. Oyun da oynayacağım, grafik de çizeceğim derseniz ne kadar incelik, o kadar ısınma, o kadar sıkıntı... İşlemci i7 de olsa, ekran kartı 1-2 GB da olsa, SSD de olsa pek fark etmez. Bana göre değil yani...
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createemir 8 yıl
Nvidia ION 2 koysaydınız daha iyiydi.
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FreeRun 8 yıl
güzelmiş hoşuma gitti...
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ßy Emre 8 yıl
İnceliğe bakar mısınız kağıt gibi :D
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DH Misafiri 8 yıl
Ben Toshiba portege 635 kullanıyorum süper hafif hızlı ürün ama bunu görünce yok artık dedim:) süper süper...
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ensturk13 8 yıl
Güzel bir tasarım fakat renk seçeneği olmalı, R630 kullanıyorum umarım fiyatları bir macbookpro ile kafa kafaya olmaz
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