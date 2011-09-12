Toshiba'nın ultra ince dizüstü bilgisayarı Portege 830'u inceledik

Toshiba'nın ultra-ince tasarımlı yeni nesil dizüstü bilgisayarı Portege Z830'u, IFA 2011 Fuarı'nda denedik. Apple MacBook Air'e rakip olarak gösterilen 13.3-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar ince kasasının içinde Core i7 işlemci, 128GGB SSD ve çok sayıda özellik barındırırken sahip olduğu bağlantı özellikleriyle de ultrabook sınıfının en iddialı temsilcileri arasında gösteriliyor.

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