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Toshiba'nın yeni nesil 4K televizyonları, Blu-ray oynatıcıları ve diğer yenilikleri Amsterdam'da takip ettik

6 yıl
4,1b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba World 2013 etkinliği için Donanım Haber olarak Hollanda'nın Amsterdam kentinde idik. Japon üreticinin yeni nesil 4K televizyonları, blu-ray oynatıcılar ve kullanıcısının izleme alışkanlıklarını takip ederek tavsiyelerde bulunan özellik gibi çok sayıda yeni akıllı televizyon servisine ilişkin detaylar bu videomuzda. 
 

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tizar 6 yıl
lan yemişim 4k sını önce siz adam gibi yansıma yapmayan bunu yaparken de renk, parlaklık kaybı yapmayan panel üretmeye çalışın. adam koymuş 4k yı yansımadan ayrıntıyı seçmek için şahin gözü gerek.
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suirayu 6 yıl
Dünyadan mı haberin yok 4K almayın diosun. Bütün şirketler 4K televizyon üretmek için birbirini yiyor. Blu-ray için de benzer şeyler söylenmişti. Geçin bunu arkadaşlar gelecekte bütün TV'ler 4K olacak!!
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DH Misafiri 6 yıl
4K çözünürlük nedir allah aşkına ? gereksiz para tuzağa televizyon alırken o kadar inceledim ki bu televizyonları 3D Led tv tavsiye ediyordu herkes iyice araştırdıkça para artıyordu sonra tv almadan bir film falan bakıyım dedim tv alınca izlerim hemen diye 3D film gerçekten çok az ki az olmasını boş verin pahalı internetden korsan indirsen o başka dert 30gb çıkan filmleri indirmektense izlemem daha iyi 4k çözünürlük geresiz ötesi bir şey lütfen paranızı harcar kene biraz düşünün yazık günah kolay kazanılmıyor para
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DH Misafiri 6 yıl
Toshiba kaliteli ve dayanıklı imajına nihayet hem işlevselliği hem de estetiği ekleyebildi. Birde şu pahalı etiketinden kurtulsa. Neden böyle bilmiorum ama hala daha toshiba'nın pahalı bir marka olduğunu savunanlar var. Arkadaşım sen gidip bir telefona 2 bin TL veriyorsan ve muadilleri 1000 liraysa bazı şeyleri gözden çıkartmışsın demektir. Bu eli açıklığı neden televizyonuna ıvırına zıvırına göstermiyorsun.Çünkü telefon bir etkiket ama tv için aynı şeyi söyleyemeyiz.
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DH Misafiri 6 yıl
Televizyon olayı artık bambaşka bir boyutta.. Bu nedenle Toshiba'nın bu tür bir atak yapması çok önemli bir hamle. Ancak bilenler bilir Toshiba'nın bu başarısı kısa dönemli bir çalışmanın sonucu değil.
Toshiba uzun süredir kökten bir yenilenmenin içinde. Konudan en uzak olanların bile anlaması için örnek olarak firmanın hemen her ürünündeki tasarım farklılıklarını gösterebiliriz. Bu yıl ürünler kendilerine has çeşitli tasarım cilveleriyle kullanıcılarını kendine çekiyor. En azından benim dikkatimi çektiler. Her neyse tasarım kısmını geçiyorum ve direk TV'ler olayına giriyorum.
Bu sene Toshiba'nın Tv'leri ikinci nesil 4K içerik görüntüleyiciler. Yani şimdilerde rakiplerinin peşine düştüğü yüksek görüntü çözünürlüğünü Toshiba geçen sene kullanıcılarına sundu. Konu hakkında müşterilerinin ihtiyaçlarını, isteklerini deneyimledi. Bu nedenle şimdilik Toshiba bir adım önde. Ancak bu durum geçici olabilir. En azında ben öyle düşünüyordum. Fakat geçtiğimiz hafta World 2013'te gördüğümüz üzre Toshiba artık dersini çok iyi çalışıyor. Kendini yeniliyor, sektöre yenilikler katıyor..Hatta sağlam ve güçlü Toshiba algısının yanında tasarımıyla, teknolojisiyle kendine yeni anlamlar yüklemeye çalışıyor ya da başkalarının değimiyle hali hazırda bulunan Toshiba algısını güçlendiriyor. Bu da başarısına uzun soluk getirir diye düşünüyorum.
Toshiba'nın 2013 yılı TV'leri beni çok etkiledi. Görüntü kalitesi şuana kadar görülenlerin çok üsttünnde. Cloud TV uygulaması için söylenecek çok söz yok. Ülkemizde ne denli kullanılabilir tartışılır. Malum internet hızımız çok düşük seviyelerde. Bu nedenle tam bir verim almak zor olabilir. Ancak bu sorun da 4K yaygınlaştıkça çözüm sırasında daha üst sıralara ulaşır diye düşünüyorum.
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bigbooss 6 yıl
evimi satınca bir tane almayı düşünüyorum
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DH Misafiri 6 yıl
abi demogoji yapıyor fiyatlar yok pahalı yok ucuz ALLAH aşkına samsung 46 es7000 den neyi farklı ultra hd imiş nerde ultra hd yayın yok,gözlüksüz 3d si içeri doğru derinlik veriyor inanın hikaye eee fiyatlar Türk hava yolları uçuyor....
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kazuya58 6 yıl
peters
Şimdi geldi aklıma.Acaba şu özellik varmıdır.Mesela akşam izlediğimiz dizileri yada başka programları saati geldiğinde otomatik olarak o diziye yada programa geçme olayı varmı.Mesela bu akşam muhteşemyüzyıl var biz başka kanalda iken dizinin yeni bölümü başladığında kanala geçiş yada reklamlara girince ikinci bir dizi program yada haber gibi kanallara geçip reklam bittiğinde tekrar dizi kanalına geri dönme bu sayede reklamdan sonra diziyi kaçırmadan devam edebilme özelliği.Şimdi kaydet sonra izle olayından bahsetmiyorum.Tv ler akıllı obakımdan.

yapılabilirliği kesin ama kapital sistemde herşey azar azar verildiginden olmayabilir
bilgisayarlarda tv kartı ile çok daha fazlası yapabiliyor,kanalı ve programı seçiyorsun o saatte kanal açılıyor dizi-filim kaydediliyor reklamlar aradan çıkarılıyor, istediğin zaman izliyorsun
pc nin kapalı olması o sırada oyun oynaman aynı saate birkaç program kaydetmen veya o anda başka bir kanalı izlemen problem degil
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ati39 6 yıl
giriş seviyesi olarak 10.000 € lardan bahsediyorlar..bana pek hitap etmiyor :)
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peters 6 yıl
Şimdi geldi aklıma.Acaba şu özellik varmıdır.Mesela akşam izlediğimiz dizileri yada başka programları saati geldiğinde otomatik olarak o diziye yada programa geçme olayı varmı.Mesela bu akşam muhteşemyüzyıl var biz başka kanalda iken dizinin yeni bölümü başladığında kanala geçiş yada reklamlara girince ikinci bir dizi program yada haber gibi kanallara geçip reklam bittiğinde tekrar dizi kanalına geri dönme bu sayede reklamdan sonra diziyi kaçırmadan devam edebilme özelliği.Şimdi kaydet sonra izle olayından bahsetmiyorum.Tv ler akıllı obakımdan.
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