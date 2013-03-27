Toshiba'nın yeni nesil 4K televizyonları, Blu-ray oynatıcıları ve diğer yenilikleri Amsterdam'da takip ettik

Toshiba World 2013 etkinliği için Donanım Haber olarak Hollanda'nın Amsterdam kentinde idik. Japon üreticinin yeni nesil 4K televizyonları, blu-ray oynatıcılar ve kullanıcısının izleme alışkanlıklarını takip ederek tavsiyelerde bulunan özellik gibi çok sayıda yeni akıllı televizyon servisine ilişkin detaylar bu videomuzda.

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