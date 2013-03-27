Toshiba'nın yeni nesil 4K televizyonları, Blu-ray oynatıcıları ve diğer yenilikleri Amsterdam'da takip ettik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Toshiba World 2013 etkinliği için Donanım Haber olarak Hollanda'nın Amsterdam kentinde idik. Japon üreticinin yeni nesil 4K televizyonları, blu-ray oynatıcılar ve kullanıcısının izleme alışkanlıklarını takip ederek tavsiyelerde bulunan özellik gibi çok sayıda yeni akıllı televizyon servisine ilişkin detaylar bu videomuzda.
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Toshiba uzun süredir kökten bir yenilenmenin içinde. Konudan en uzak olanların bile anlaması için örnek olarak firmanın hemen her ürünündeki tasarım farklılıklarını gösterebiliriz. Bu yıl ürünler kendilerine has çeşitli tasarım cilveleriyle kullanıcılarını kendine çekiyor. En azından benim dikkatimi çektiler. Her neyse tasarım kısmını geçiyorum ve direk TV'ler olayına giriyorum.
Bu sene Toshiba'nın Tv'leri ikinci nesil 4K içerik görüntüleyiciler. Yani şimdilerde rakiplerinin peşine düştüğü yüksek görüntü çözünürlüğünü Toshiba geçen sene kullanıcılarına sundu. Konu hakkında müşterilerinin ihtiyaçlarını, isteklerini deneyimledi. Bu nedenle şimdilik Toshiba bir adım önde. Ancak bu durum geçici olabilir. En azında ben öyle düşünüyordum. Fakat geçtiğimiz hafta World 2013'te gördüğümüz üzre Toshiba artık dersini çok iyi çalışıyor. Kendini yeniliyor, sektöre yenilikler katıyor..Hatta sağlam ve güçlü Toshiba algısının yanında tasarımıyla, teknolojisiyle kendine yeni anlamlar yüklemeye çalışıyor ya da başkalarının değimiyle hali hazırda bulunan Toshiba algısını güçlendiriyor. Bu da başarısına uzun soluk getirir diye düşünüyorum.
Toshiba'nın 2013 yılı TV'leri beni çok etkiledi. Görüntü kalitesi şuana kadar görülenlerin çok üsttünnde. Cloud TV uygulaması için söylenecek çok söz yok. Ülkemizde ne denli kullanılabilir tartışılır. Malum internet hızımız çok düşük seviyelerde. Bu nedenle tam bir verim almak zor olabilir. Ancak bu sorun da 4K yaygınlaştıkça çözüm sırasında daha üst sıralara ulaşır diye düşünüyorum.
yapılabilirliği kesin ama kapital sistemde herşey azar azar verildiginden olmayabilir
bilgisayarlarda tv kartı ile çok daha fazlası yapabiliyor,kanalı ve programı seçiyorsun o saatte kanal açılıyor dizi-filim kaydediliyor reklamlar aradan çıkarılıyor, istediğin zaman izliyorsun
pc nin kapalı olması o sırada oyun oynaman aynı saate birkaç program kaydetmen veya o anda başka bir kanalı izlemen problem degil