AI Günlükleri | Kendi kendini geliştiren yapay zekalar ve değişen güç dengeleri!

Kendi kendini eğiten yapay zekalar, akıllı telefon dünyasına giren AI video üreticileri ve ABD-Çin arasında kızışan yapay zeka çip savaşları. Tüm gelişmeler bu videoda!

Cem Sünbül'ün videoya aktardığı, Erdem Çınar'ın derlediği bu haftaki AI Günlükleri serisimizde yapay zeka dünyasının çığır açan gelişmelerini ele alıyoruz. Google'ın DeepMind ekibi tarafından geliştirilen, kendi kendini geliştiren AlphaEvolve modelinin yanı sıra Çin'den gelen Absolute Zero projesi, yapay zekanın evriminde yeni bir sayfa açıyor. Ayrıca, Donald Trump'ın Arap ülkeleri ziyareti sırasında imzalanan dev yapay zeka anlaşmalarını ve Suudi Arabistan'ın 18 bin GPU'luk devasa yatırımını mercek altına alıyoruz.

Microsoft'un CoPilot'u "Hey Copilot!" komutuyla çalışan sesli asistana dönüştürme planları ve Google'ın Gemini'yi TV'lerden akıllı saatlere kadar birçok cihaza entegre etme hamlesi, yapay zekanın günlük yaşamımıza nasıl yerleşeceğinin işaretlerini veriyor. Samsung ve Honor gibi akıllı telefon üreticilerinin görselden video oluşturma özelliklerini cihazlarına entegre etmesi, içerik üretiminde yaklaşan devrimsel değişime işaret ediyor.

ABD ile Çin arasındaki yapay zeka çip savaşları kızışırken, Huawei'nin Ascend serisi çipleri küresel ambargoya rağmen Çin pazarında büyük başarı yakalıyor. Aynı zamanda OpenAI'ın yeni kodlama asistanı Codex kullanıma sunulurken, 500 milyar dolarlık Stargate projesi finansman bulmakta zorlanıyor ve Meta'nın merakla beklenen Behemoth modeli bir kez daha erteleniyor.

Tesla'nın insansı robotu Optimus'un son videolarda sergilediği akıcı hareketler, robotik alanındaki ilerlemeleri gözler önüne sererken, bağımsız araştırma kuruluşu Epoch AI'ın son raporu, akıl yürütme modellerinin performans kazanımlarının yakın gelecekte yavaşlayabileceğini ve yapay zekanın devrimsel bir atılıma ihtiyaç duyacağını ortaya koyuyor.

Yapay zeka dünyasındaki tüm bu gelişmeleri daha yakından takip etmek isteyenler için kanalımıza abone olun ve bildirimlerinizi açın. Ayrıca OpenAI'ın GPT-4.1'i tüm ücretli kullanıcılarına açması, Google'ın arama motoru arayüzünü yenilemesi ve Anthropic'in Claude'u otonom görevler gerçekleştirebilen bir AI ajanına dönüştürme planları gibi diğer önemli gelişmeleri de bu videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Yorumlarınızda hangi yapay zeka gelişmelerini daha detaylı ele almamızı istediğinizi belirtmeyi unutmayın!

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