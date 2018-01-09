Toyota'dan geleceğin otonom aracı l e-Palette

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bazı otomobillere çok yakınız. Toyota'nın olimpiyatlarda kullanmak istediği elektrikle çalışan yeni otonom aracı çok ilginç özelliklere sahip. İşte detaylar.

Japon otomobil devi Toyota, CES 2018 Fuarı kapsamında geleceğin otonom aracını tanıttı. Aslında bir platform olarak geliştirilen e-Palette, ihtiyaca göre özelleştirilebilen, elektrikli ve sürücüsüz bir araç.