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Toyota'dan geleceğin otonom aracı l e-Palette

1 yıl
3,5b
2
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz bazı otomobillere çok yakınız. Toyota'nın olimpiyatlarda kullanmak istediği elektrikle çalışan yeni otonom aracı çok ilginç özelliklere sahip. İşte detaylar.
Japon otomobil devi Toyota, CES 2018 Fuarı kapsamında geleceğin otonom aracını tanıttı. Aslında bir platform olarak geliştirilen e-Palette, ihtiyaca göre özelleştirilebilen, elektrikli ve sürücüsüz bir araç. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Videonun sonunda Erdi bey 4:43'de "farklı boy seçenekleri olabilen" diye söulemiş. Keşke sonuna kadar izleyip öyle yorum yapsanız.
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firtinax 1 yıl
Bilgisayar kasası gibi. Çirkin bir araba.
60 ve 70li yıllaraın Amerikan arabaları çok daha güzel.
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Winston75 1 yıl
e bizim minibüsler de reklam panosu gibi geziyor zaten. Minibüslerimiz de otonom. Şöför önüne bakmadan gidebiliyor. Bu da bir tık üstü.
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xiamen 1 yıl
Adamlar tekerlekli konteyner tasarlamış resmen.
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deniz_sea 1 yıl
ERDİiiiiiii reisssss, önü neresi bunun onu da gösterseydin keşke :(:(:(
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hakankaran 1 yıl
Good
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mehmet4428 1 yıl
İçi nasıl acaba, keşke görebilseydik.
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tobepeople 1 yıl
Keşke yakınına gitseydi de boyunu öğrenseydik aracın çünkü JAponlar için gibi bize uymaz onun boyu farklı boyları olsa da o ıfak belli gibi...
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