Bilim kurgu filmi önerisi isteyenlere en iyi bilim kurgu filmleri

Tam Boyutta Gör Sinema kültürünün en sevilen türlerinden birisi olan bilim kurgu filmleri, çok uzun bir süredir aramızda ve sürekli olarak gelişmekte. İçeriğimizde en iyi bilim kurgu filmleri nelerdir? sorusunu yanıtlarken 2022 yılında çıkan bilim kurgu filmlerine ve aynı zamanda az bilinen ama son derece güzel bilim kurgu filmlerine de bakacağız.

Bilim kurgu filmlerinin geçmişi yüzyıldan daha eski bir geçmişe dayansa da aslında 70’lerin başından beri popüler olmaya başlamışlardı. Sıklıkla fütüristik konuların ele alındığı, robotlar, zaman yolculuğu, yapay zeka gibi bilim kurgu film konularının işlendiği yapımlarda bilime dayalı tasvirler kullanılıyor ve aynı zamanda siyasal ve toplumsal konularda eleştirel bir bakış açısı da sunuyor.

Bilim kurgu filmleri sessiz sinema dönemlerinde de olsa da aslında Georges Melies'in harika fotoğraf efektleriyle 1902’de Aya Seyahat adlı filmiyle adını duyurmaya başladı. Ancak bilim kurgu türü 70’lerin başlarına kadar genellikle düşük bütçeli filmler olarak sinemada yer edindi. Dönüm noktası ise en iyi bilim kurgu filmler arsında gösterilen Stanley Kubrick'in 1968 yapımlı 2001: Bir Uzay Destanı eseri oldu. Bu mihenk taşından sonra bilim kurgu daha geniş bir şekilde ele alındı ve 70’lerde özel efektlerle harmanlandı. Bu dönemde çıkan Yıldız Savaşları (Star Wars -1977), Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (Close Encounters of The Third Kind -1977), E.T. (1982) ve Siyah Giyen Adamlar (Men in Black-1997) günümüzde çıkan dev bütçeli bilim kurgu filmlerinin önünü açtı.

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi bilim kurgu filmleri 🎬 Tam Boyutta Gör Bu bağlamda ilk olarak içeriğimizde izlenmesi gereken bilim kurgu filmleri listesine yer vereceğiz. bilim kurgu film izleme listemiz en iyi bilim kurgu filmleri listesi olarak da düşünülebilir zira buradaki yapımlar türün en önde gelenlerinden oluşuyor. Dolayısıyla arama motorunda “bilim kurgu filmleri izle” diye aratan birisi öncelikle bu yapımları izlemesi gerek. Listedeki yapımların bazıları seri filmlerden oluşuyor. Star Wars, Star Trek bunlardan bazıları. Eğer ilk filmleri severseniz serinin diğer filmlerine de bakmanızda fayda var. Lafı çok uzatmandan işte en iyi bilim kurgu filmler: 1. 2001: A Space Odyssey 🌌 IMDb puanı: 8.3

8.3 Yayın Tarihi: 1968

1968 Yönetmen : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Oyuncular : Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester

: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester En iyi alıntı: Kendimi mümkün olan en iyi şekilde kullanıyorum, bence bilinçli bir varlığın yapmayı umabileceği tek şey bu. 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen 2001: Bir Uzay Destanı (2001: A Space Odyssey) senaryo bakımından Kubrick ve Arthur C. Clarke’ın elinden çıkma. Film temel olarak insanlığın evrimini, teknoloji, yapay zeka ve uzay yolculuğu gibi tematik unsurları ele alıyor ve bunu yaparken de hem konuları bilimsel bir dayanağa dayandırıyor hem de gerçekçi tasvirleri kullanıyor. Tüm başardıkları sayesinde film hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından gelmiş geçmiş en iyi bilim kurgu filmi olarak gösteriliyor. 2. Intersteallar 🧑‍🚀 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 Yayın Tarihi: 2014

2014 Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular : Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine

: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine En iyi alıntı: Ebeveyn olduğunuzda, çocuklarınızın geleceğinin hayaleti olursunuz. Yönetmen Nolan'ın Yıldızlararası filmi başlangıçta çok da uzak olmayan bir gelecekte dünyanın distopik versiyonu olan ölmekte olan bir gezegende geçiyor. Eski NASA pilotu Joseph Cooper'a çiftliğini terk etme ve başka bir ev aramak için uzayda bir göreve liderlik etme şansı verildiğini ve uzayın derinliklerine olan yolculuğu filmde izliyor ve enfes kara delik tasvirini görüyoruz. 3. The Martian 🌎 IMDb puanı: 8.0

8.0 Yayın Tarihi : 2015

: 2015 Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular : Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels

: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels En iyi alıntı: Bir gezegende yalnız kalmayı başaran tek insan evladı benim. Andy Weir tarafından 2011'de yazılan aynı adlı romandan uyarlan ve Ridley Scott tarafından beyaz perdeye taşınan Marslı (The Martian), başrolünde Matt Damon’u bulunduruyor. Film 2025 yılında Mars’a giden ekibi konu alıyor ancak gezegende oluşan fırtınadan dolayı görevlerini yarıda kesip eve geri dönmeleri gerekir. Ancak işler beklendiği gibi gitmez ve Mark Watney gezegende tek başına kalır. Bir botanikçi olan Watney, bir şekilde Mars’ta yüzlerce gün hayatta kalmak zorunda. 4. Blade Runner 🔪 IMDb puanı : 8.1

: 8.1 Yayın Tarihi : 1982

: 1982 Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos

: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos En iyi alıntı: Uyan. Ölme Zamanı Ridley Scott tarafından yönetilen ve Hampton Fancher ve David Peoples tarafından yazılan 1982 yapımı Blade Runner, distopik bir 2019’da geçiyor. Tyrell gibi devasa üretici firmalar Replikant isimli, dış görünümü insan gibi olan robotlar üretmektedir. Bu robotlar illegal işlerde kullanılmakta ve onları Blade Runners isimli özel polisler yakalamakta. Filmde görevini bırakmak üzere olan polis Rick Deckard’a verilen son zorlu görevi izliyoruz. Blade Runner, distopik filmlerin öncülerinden kabul ediliyor ve türün en başarılı örnekleri arasında yer alıyor. Bu arada yakın zamanda çıkan Blade Runner 2049’a da bir göz atılmasında fayda var. 5. Star Wars ⚔️ IMDb puanı : 8.6

: 8.6 Yayın Tarihi : 1977

: 1977 Yönetmen : George Lucas

: George Lucas Oyuncular : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing

: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing En iyi alıntı: Yardım et Obi-Wan, sen benim tek umudumsun. Serinin ilk filmi olan ve fantastik bilim kurgu filmleri arasında yer alan Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut’un (Star Wars: Episode IV - A New Hope) hem senaristi hem de yönetmeni koltuğunda George Lucas bulunuyor. Yapım tarihine göre serinin ilk filmi, fakat hikâyenin kronolojik sıralamasına göre dördüncü filmidir. Filmde iç savaşa girmiş bir galaksiyi ve İsyancı Güçler'in Galaktik İmparatorluk ile olan mücadelesini izliyoruz. Kahramanlar ya da isyancılar, imparatorluğun elinde gezegenleri dahi yok edebilen Ölüm Yıldızı silahını durdurmaya çalışıyor ve epik bir serinin ilk fitilini ateşliyor. 6. Alien 👽 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 Yayın Tarihi : 1979

: 1979 Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott Oyuncular : Veronica Cartwright, Ian Holm, John Hurt, Yaphet Kotto, Tom Skerritt

: Veronica Cartwright, Ian Holm, John Hurt, Yaphet Kotto, Tom Skerritt En iyi alıntı: Yaşam formunu geri getir. Öncelik Bir. Diğer tüm öncelikler iptal edildi. Efsanevi bilim kurgu filmi Yaratık (Alien), yönetmenliğini Ridley Scott'ın yaptığı 1979 yılında vizyona giren bir film. Filmdeki Yaratık’ın tasarımı ise HR Giger tarafından yapılmıştır. Film, “uzayda dehşet” alt kültürünün oluşumunun mihenk taşlarından birisi konumunda. Filmde, bir kargo gemisinin ana bilgisayarının mürettebata yakındaki bir gezegenden gelen sinyali araştırması emrini duyuyor ve esrarengiz gezegene inişi izliyoruz. Mürettebat gezegende garip yumurtalar keşfederken ekipten birisi yumurtadan çıkan akrebimsi bir yaratık tarafından yaralanır. Tüm ekibin gemiye dönmesi korkunç olayların başlayacağı noktadır aslında. 7. Dune 🏜️ IMDb puanı : 8.0

: 8.0 Yayın Tarihi : 2021

: 2021 Yönetmen : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Oyuncular : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin

: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin En iyi alıntı: Korku aklın katilidir Dune: Çöl Gezegeni, 2021 yılında 1984 yılında vizyona giren Dune filminin yeni bir versiyonu olarak beyaz perdeye yansıtıldı. Yönetmenlik koltuğunda Denis Villeneuve’nun oturduğu film 10191 yılında geçiyor. Yeteneklerle doğan ve önünde büyük bir yazgının bulunduğu Paul Atreides’in hikayesinin konu alındığı yapımda Arrakis adlı gezegen ve evrenin en değerli madeni “Baharat” için olan mücadele aktarılıyor. 8. Back to the Future ⏲️ IMDb puanı: 8.5

8.5 Yayın Tarihi : 1985

: 1985 Yönetmen : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Oyuncular : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson En iyi alıntı: Eğer hesaplamalarım doğruysa bu bebek 88 mil hıza ulaştığında, çok acayip şeyler olacak! 1985'te Geleceğe Dönüş'ten (Back to the Future) önce filmlerde zaman yolculuğu alışılmadık bir şey değildi, ancak Marty McFly ve Doc Brown sahneye çıkana kadar kimse bir DeLorean'ın arkasına bir akış kapasitörü sıkıştırmayı düşünmedi. Bu aile dostu bilimkurgu klasiğinde Michael J. Fox'un Marty'si yanlışlıkla 1955'e geri gidiyor. 1955 yılında lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yine yanlışlıkla annesinin ilgisini çeker ancak Marty, bir yolunu bulup anne ve babasını tekrar aşık etmeli ve geleceğe dönmelidir. 9. Planet of the Apes 🙈 IMDb puanı: 8.0

8.0 Yayın Tarihi: 1968

1968 Yönetmen : Franklin J. Schaffner

: Franklin J. Schaffner Oyuncular : Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter

: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter En iyi alıntı: Kokuşmuş pençelerini üzerimden çek seni lanet olası pis maymun! Pierre Boulle'in Fransızca La planète des singes adlı romanından uyarlanan Maymunlar Cehennemi ‘nin (Planet of the Apes) yönetmenliğini Franklin Schaffner üstlenmiş ve önemli bir serinin başlangıcını yapmıştır. Filmde bir grup astronotu barındıran uzay gemisinin mecburen bilinmeyen bir iniş yaptığını görüyoruz. Bu klişe gözükse de asıl can alıcı nokta, bu gezegende insanların ilkel olduğu, mağaralarda yaşadığı ancak maymunların ise gelişmiş bir medeniyet oluşturduğu. Astronotların maymunlar tarafından deney için esir alındığı ve hayatı ise tehlike olduğu yapımda bir sistem eleştirisi de bulunmakta. Ek olarak belirtelim, 2001 yılından Maymunlar Cehennemi serisi yeniden yapıldı ve Maymunlar Cehennemi: Savaş ile 2017'de son buldu. Bu yapımlara da bir bakmakta fayda var. 10. Star Trek 🛰️ IMDb puanı : 6.4

: 6.4 Yayın Tarihi : 1979

: 1979 Yönetmen : Robert Wise

: Robert Wise Oyuncular : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley

: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley En iyi alıntı: Çocuğunuz öfke nöbeti geçiriyor, Bay Spock! Star Trek Robert Wise tarafından yönetilen ve aynı zamanda yapımcılığını da üstlenen Gene Roddenberry'nin yarattığı Star Trek televizyon dizisine dayanan 1979 yapımı bir bilim kurgu uzay filmidir. 2270'lerde geçen filmde, V'Ger olarak bilinen gizemli ve son derece güçlü ırkı Dünya'ya yaklaşarak yolundaki her şeyi yok etmektedir. James T. Kirk, gezegeni kurtarma ve V'Ger'in kökenlerini belirleme görevine liderlik etmek üzere yakın zamanda yenilenen Starship USS Enterprise'ın komutasını getirilir ve olayların gelişimine tanık oluruz. 11. The Matrix 💊 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 Yayın Tarihi: 1999

1999 Yönetmen : Wachowski kardeşler

: Wachowski kardeşler Oyuncular : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss En iyi alıntı: Yolu bilmekle, yolda gitmek arasında bir fark vardır. Aksiyon bilim kurgu filmleri arasında ilk gösterilecek olanlardan olan The Matrix, temelinde insanlığın akıllı makineler tarafından farkında olmadan kapana kısıldığı simüle edilmiş bir gerçeklik olan Matrix'ten kurtulan bilgisayar programcısı Neo'nun hikayesini anlatıyor. Wachowski kardeşlerin yönettiği bu siberpunk klasiği, Neo ve onun yaşadığı distopyadaki devrimi üzerinden tasvir edilen bir uyandırma çağrısıdır aslında. Pek çok hipnotize edici dövüş koreografisi ve çığır açan görsel ve ses efektleriyle Matrix, tüm zamanların en iyi bilim kurgu filmleri arasında zirvelerde yer alır haline geldi. 12. Twelve Monkeys 👨‍🦲 IMDb puanı : 8.0

: 8.0 Yayın Tarihi : 1995

: 1995 Yönetmen : Terry Gilliam

: Terry Gilliam Oyuncular : Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe

: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe En iyi alıntı: Doğru ya da yanlış diye bir şey yok, sadece popüler fikirler var. 12 Maymun (Twelve Monkeys), 1995 yılında çıkan, Terry Gilliam tarafından yönetilen ve Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe gibi isimlerin yer aldığı türün önemli bilim kurgu yapımlarından birisidir. Filmde geleceği görmenin bir ödül olmadığı tam tersine acı verici bir durum olduğu düşüncesi anlatılıyor. 12 Maymun filminde dünyanın bir virüse yenik düştüğünü ve 2035’te insanların yalnızca yüzde 1’inin yaşadığını öğreniyoruz. Yaşayan insanlar da yer altında kurdukları kolonilerde hayatta kalmaya çalışıyor. İnsanlık virüsten kurtulmak için bir zaman makinesi geliştiriyor ve mahkûmlardan James Cole yanlışlıkla 1990 yılına giderek virüsün insanlar tarafından yapıldığını öğreniyor. 13. The Thing 👾 IMDb puanı : 8.2

: 8.2 Yayın Tarihi: 1982

1982 Yönetmen : John Carpenter

: John Carpenter Oyuncular : Kurt Russell

: Kurt Russell En iyi alıntı: İsveçli değiller, Mac. Onlar Norveçli. Şey (The Thing) John Carpenter tarafından yönetilen, Bill Lancaster tarafından yazılan ve başrolde Kurt Russell'ın bulunduğu 1982 yapımı film adını diğer canlıları hücreleri yoluyla taklit edebilen dünya dışı canlıdan almış durumda. Film, çok eski zamanlarda Güney Kutbuna düşen bir uzay gemisindeki yaratığı konu ediniyor. İlk olarak Norveçliler tarafından bulunan ve hepsini öldüren “Şey”, şimdide Amerikalıların peşindedir. The Thing, ilk çıktığında aslında çok ilgi görmedi zira o dönemlerde bilim kurgu filmlerinde daha dost canlısı uzaylılar konu ediniliyordu. Fakat zamanlar yapım bir kült haline büründü ve alması gerektiği değeri geç de olsa kazandı. 14. Jurassic Park 🦒 IMDb puanı : 8.2

: 8.2 Yayın Tarihi : 1993

: 1993 Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular : Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough

: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough En iyi alıntı: Hayat bir yolunu bulur! Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı bilim kurgu filmi Jurassic Park, kendisinden sonra çekilen diğer iki filmin öncüsü konumunda. Filmde, parkta klonlanan dinozorların barınaklarından kaçıp misafirleri avlamaya başlaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan koşuşturmaca anlatılmaktadır. Nesli tükenmiş dinozorlar ise bir kazı çalışmasında açığa çıkan tarih öncesi sivrisinek fosillerinin DNA’larından üretiliyor. 15. Aliens 👽 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 Yayın Tarihi: 1986

1986 Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular : Sigourney Weaver, Michael Biehn, Lance Henriksen

: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Lance Henriksen En iyi alıntı: Cehenneme giden ekspres bir asansördeyiz ve aşağı gidiyoruz! 1979 yılında gösterime giren ve bilim kurgu uzay filmleri arasında öncü olarak gösterilen Yaratık filminin devamı olan Yaratık 2 (Aliens), zaman olarak ilk filmden 57 yıl sonrasını anlatıyor. Film birçok eleştirmen tarafından bilim kurgu türü için bir mihenk taşı olarak nitelendiriliyor. Nostromo'dan kurtulan tek kişi olan Teğmen Ellen Ripley, derin uykusundan uyandırıldıktan sonra gezegenin insanlar tarafından kolonileştirildiği bilgisini öğreniyor. Ancak koloniden bir süre sonra haber alınamamaya başlanır ve Ripley’e yol bir kez daha görünür. Bu sefer hedef Alien’i yok etmektir. 16. E.T. 🛸 IMDb puanı : 7.9

: 7.9 Yayın Tarihi : 1982

: 1982 Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular : Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore

: Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore En iyi alıntı: Ölmüş olmalısın çünkü nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Artık hiçbir şey hissedemiyorum. E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial), yönetmenliğini Steven Spielberg'ün yaptığı senaryosunun ise Melissa Mathison’un kaleminden çıktığı bir başyapıt bilim kurgu filmidir. Filmde merak bir uzaylı ırkının dünyayı ziyaretini ve geri dönerken aralarından birisini yanlışlıkla dünyada unutmalarını görüyoruz. 3 milyon ışık yılı uzaktan gelen sevimli ve meraklı yaratık, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalmıştır. Elliot isimli 10 yaşındaki çocuk ise yaratığı evine göndermek için adeta seferber olur. 17. Terminator 2: Judgement Day 🤖 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 Yayın Tarihi : 1991

: 1991 Yönetmen : James Cameron

: James Cameron Oyuncular : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong En iyi alıntı: Kendinizi yok etmek siz insanların doğasında var. James Cameron tarafından yazılıp yönetilen, 1991 yapımı olan ve bilim kurgu aksiyon filmleri arasında yer alan Terminator 2 ilk filmde yaşananlardan son 10 sene sonrasını konu ediniyor. Filmde, Sarah Connor ve on yaşındaki oğlu John’u yeni ve daha gelişmiş bir Terminatör olan T-1000 öldürmek için hedef alır. John'u öldürmek için gelecekten gönderilen robota karşın daha az gelişmiş Model 101 Terminatör ise gelecekteki direniş tarafından gönderilir. Bu film çoğu eleştirmen tarafından serinin en iyi filmi olarak ifade edilmekte. 18. The Day the Earth Stood Still 🌐 IMDb puanı : 7.8

: 7.8 Yayın Tarihi : 1951

: 1951 Yönetmen : Robert Wise

: Robert Wise Oyuncular : Michael Rennie, Patricia Neal, Billy Gray

: Michael Rennie, Patricia Neal, Billy Gray En iyi alıntı: Aptallığa karşı sabırsızım. Halkım onsuz yaşamayı öğrendi. Dünyanın Durduğu Gün (The Day the Earth Stood Still), bilim kurgu türünün en eski öncülerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Film siyah-beyaz bir bilimkurgu filmi olsa da tür bakımından izlenmesi gereken bir yapım konumunda. Dünyanın Durduğu Gün, kısaca Klaatu adındaki uzaylının dünyalı ırkına vermek istediği bir mesajı konu ediniyor. Ancak uzay aracından iner inmez askerlerin saldırısıyla yaralanan uzaylı hastanede tecrite alınıyor ve mesajını dünya liderlerine iletemiyor. Daha sonrasında hastaneden kaçıp insanları bir süre inceledikten sonra dünyanı durduran Klaatu, artık farklı bir yaklaşım tercih etmiştir zira vereceği önemli bir mesaj vardır. Ek olarak filmin 2008'de çıkan Keanu Reeves'in başrolünde oynadığı bir yeniden yapımı da bulunmakta. 19. Close Encounters of the Third Kind ☄️ IMDb puanı : 7.6

: 7.6 Yayın Tarihi : 1977

: 1977 Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular : Richard Dreyfuss, François Truffaut

: Richard Dreyfuss, François Truffaut En iyi alıntı: Ayın etrafında halkalar uçurabilirler, ama biz otoyolda onlardan yıllarca öndeyiz. Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (Close Encounters of the Third Kind), yönetmenliğini Steven Spielberg'ın yaptığı, başrollerinde Richard Dreyfuss, François Truffaut, Bob Balaban, Melinda Dillon gibi isimlerin yer aldığı kült bilim kurgu filmlerinden bir tanesi. Film, kayıp askeri uçakların bir anda ortaya çıkmasıyla başlıyor ve ardından dünya üzerinde pek çok kişi UFO’lar görmeye başlıyor. UFO’ları görenlerin aklında anlam veremedikleri bir görüntü belirmektedir ve ne olduğunu anlamayı kendilerine amaç edinirler. 20. I, Robot 🤖 IMDb puanı : 7.1

: 7.1 Yayın Tarihi : 2004

: 2004 Yönetmen : Alex Proyas

: Alex Proyas Oyuncular : Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood

: Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood En iyi alıntı: Deriye bir baktık mı altında ne olduğunu bildiğimizi sanıyoruz. Başrolünde Will Smith'in olduğu, 2004 yapımı Ben, Robot’un (I, Robot) yönetmenlik koltuğunda ise Alex Proyas oturuyor. Isaac Asimov'un aynı adlı kısa öyküsünden uyarlan film, 2035 yılında geçiyor. Robotların insanlarla iç içe olduğu ve hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği bu gelecek tasvirinde insanların robotlara olan güveni tamdır, aralarından çok azı, Del Spooner'dır gibi bazıları robotlara güvenmez. Dedektif olan Spooner, Dr Miles Hogenmiller’ın ölümü inceler ve cinayetin arkasında bir robotun olduğunu düşünür.

2022 yılında çıkan yeni bilim kurgu filmleri 📽️ Tam Boyutta Gör Başlığımızdan da anlaşılacağı üzere burada 2022 bilim kurgu filmleri kendisine yer bulacak. Genel olarak 2022 yılı açıkçası bilim kurgu açısından çok iyi bir yıl değildi. Evet, bazı güzel yapımlar olsa da bunlar türü seven herkese hitap etmemekte. Aşağıdaki listemiz ise 2022 yılında çıkan en güzel bilim kurgu filmleri arsında bulunuyor. İşte 2022 bilim kurgu filmleri: Moonfall Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All At Once) Jurassic World Dominion Hayır (Nope) Prey The Adam Project Müstakbel Suçlar (Crimes of the Future) Yang'dan Sonra (After Yang) Dual Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) -Bonus

Netflix bilim kurgu filmleri tavsiyesi 🎦 Tam Boyutta Gör Netflix son yıllarda birçok bilim kurgu filmi yaptı ve abonelerine sundu. Bazıları oldukça zayıf olsa da listesini verdiğimiz Netflix bilim kurgu filmleri genel olarak iyiler. Eğer izlenmemişse Okja, Oxygen ve Annihilation farklı ve güzel bilim kurgu filmlerinden sayılabilir. İşte netflix en iyi bilim kurgu filmleri: Okja (2017) Oxygen (2021) Bird Box (2018) The Cloverfield Paradox (2018) Annihilation (Yok Oluş – 2018) Don’t Look Up (2021) What Happened to Monday (2017) The Midnight Sky (2020) Spiderhead (2022) I Am Mother (2019) Tau (2018) The Adam Project (2022) Black Mirror: Bandersnatch (2018) Mute (2018) Stowaway (2021)

Çok fazla bilinmeyen bilim kurgu film önerileri 🎞️ Tam Boyutta Gör Son olarak, çok fazla bilinmeyen bilim kurgu film önerileri listesinde izlememiş olabileceğinizi düşündüğümüz filmlere yer verdik. Listedeki çoğu film benzer yıllarda veya aynı yıl içinde çıkan bir başka büyük filmin gölgesinde kalmış ancak bu onların kötü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece fark edilmeleri gerek, o kadar. Ad Astra (Yıldızlara Doğru - 2019) Pandorum (Uzayda Dehşey – 2009) Event Horizon (Olay Ufku – 1997) A.I. Artificial Intelligence (Yapay Zeka - 2001) The Adjustment Bureau (Kader Ajanları - 2011) Her (2013) Predestination (2014) Life (2017) Prometheus (2012) Alien: Covenant (2017) Ex Machina (2015) High Life (2018) Another Earth (2011) The Andromeda Strain (Andromeda Esrarı - 1971) Chronicle (Doğaüstü – 2015) En iyi bilim kurgu filmleri içeriğimizde sizlere bilim kurgu filmlerinin kısa tarihinden bahsettik ve aynı zamanda farklı listelerle önerilerde bulunduk. En iyi bilim kurgu filmler listesinde genel kabul görmüş filmlere yer verirken 2022 yılında çıkan bilim kurgu filmleri listesinde ise bu yıl çıkmış en iyi yapımları listeledik. Öte yandan Netflix yapımı bilim kurgu listesi ve ayrıca geri planda kalmış bilim yapımları da sizlere aktardık. En güzel bilim kurgu filmlerine yer verdiğimiz içeriğimize elbette eklenecek daha çok yapım da bulunuyor. Bu arada izleyip de etkisinden çıkamadığınız bilim kurgu filmlerini yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.

