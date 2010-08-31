Transcend, MP330 Flash MP3 adını verdiği mp3 çalarlarını satışa sunuyor

Depolama çözümleri üreticilerinden Transcend, flash bellek işlevi gören Mp3 çalarları olan MP330 Flash MP3'ü satışa sunmaya hazırlanıyor. Siyah ve beyaz renklerde üretilecek olan mp3 çalarlar, 2GB, 4GB ve 8GB kapasitelere sahip olacak. Transcend'in 1 inç'lik siyah-beyaz OLED ekrana yer verdiği mp3 çalarlarda, line-in kayıt özelliği ile kaliteli ses kayıtları yapılabiliyor.

Li-Polymer türü bataryadan güç alan MP330 Flash mp3 çalar, kullanıcılara 12 saate varan kesintisiz müzik keyfi vaad ediyor. Sahip olduğu ekranda şarkı sözlerini görüntüleyebilen mp3 çalarda FM radyo da unutulmamış.

Transcend'in 3 farklı kapasiteli hazırladığı MP330 Flash Mp3 çalarların satış fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.