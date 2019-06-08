Transformers oyuncu bilgisayarı | Acer Concept D9

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer yepyeni dizüstü bilgisayarlar ile iddialı geliyor. Concept D9 hem dönüşebilen çok amaçlı bir oyun bilgisayarı hem de sahip olduğu donanım ve Wacom kalem desteği ile en güçlü grafik tablet.
Acer son dönemde bambaşka bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Şirket her yeni ürününde farklı bir yenilikçi yaklaşım denerken, onlardan biri de dönüşebilen oyuncu dizüstü bilgisayarı Concept D9 oluyor. Bu bilgisayar aynı zamanda donanımıyla en güçlü grafik tablet olmaya da aday.
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Ekrani gercek 10 bit mi dir ? Keske ona da ayarlardan bakilsaymis. Windows gercek 10 bit olmayanlari yani 8+2 FRC li cakma 10 bitlik ekran panellerini de affetmiyor 8 bit olarak gostermektedir keske Erdi baksaymis bu detaylara. Adobe RGB artik bircok notebook ta %100 asmaktadir. DCI-P3 gibi daha genis renk gamutunda yuzde kactir ona bakilmasi gerekiyor. Rec.2020 filan da var ...
en.1wikipedia.org/wiki/Color_space
Bazi basit detaylara bakmak 10 saniyenizi alirdi :/