Transformers oyuncu bilgisayarı | Acer Concept D9

Acer yepyeni dizüstü bilgisayarlar ile iddialı geliyor. Concept D9 hem dönüşebilen çok amaçlı bir oyun bilgisayarı hem de sahip olduğu donanım ve Wacom kalem desteği ile en güçlü grafik tablet.

Acer son dönemde bambaşka bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Şirket her yeni ürününde farklı bir yenilikçi yaklaşım denerken, onlardan biri de dönüşebilen oyuncu dizüstü bilgisayarı Concept D9 oluyor. Bu bilgisayar aynı zamanda donanımıyla en güçlü grafik tablet olmaya da aday.