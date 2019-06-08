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Transformers oyuncu bilgisayarı | Acer Concept D9

20 sa.
1,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yepyeni dizüstü bilgisayarlar ile iddialı geliyor. Concept D9 hem dönüşebilen çok amaçlı bir oyun bilgisayarı hem de sahip olduğu donanım ve Wacom kalem desteği ile en güçlü grafik tablet.
Acer son dönemde bambaşka bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Şirket her yeni ürününde farklı bir yenilikçi yaklaşım denerken, onlardan biri de dönüşebilen oyuncu dizüstü bilgisayarı Concept D9 oluyor. Bu bilgisayar aynı zamanda donanımıyla en güçlü grafik tablet olmaya da aday. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 6 sa.
Kalem destegi icin keske N-Trig teknolojisi kullanilsaymis cunku Wacom Pen ile ekranda ayrica bir katman olusturulmaktadir ve ozellikle PC tablet vs windows tabanlilarda bu katman cok bariz belli olmaktadir lakin N-tTrig li Windows larda ise ayrica bir kalem icin dijitallestirici katman olmayisi ile ekran sanki parmak veya kaleminizin dibinde gibi gorunmektedir ve goruntu kalitesinde de ayrica bir cam katman olmamasi ile kalite kaybi yasanmiyorken Acer in kullandigi Wacom teknolojili ekranlar ile hayal kirikligi olusturmaktadir. Video da da bariz belli olmakta katmanli durmaktadir.
Ekrani gercek 10 bit mi dir ? Keske ona da ayarlardan bakilsaymis. Windows gercek 10 bit olmayanlari yani 8+2 FRC li cakma 10 bitlik ekran panellerini de affetmiyor 8 bit olarak gostermektedir keske Erdi baksaymis bu detaylara. Adobe RGB artik bircok notebook ta %100 asmaktadir. DCI-P3 gibi daha genis renk gamutunda yuzde kactir ona bakilmasi gerekiyor. Rec.2020 filan da var ...
en.1wikipedia.org/wiki/Color_space
Bazi basit detaylara bakmak 10 saniyenizi alirdi :/
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