Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AnTuTu açıkladı: Ekim ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu, Ekim 2025'in en güçlü Android telefonlarını duyurdu. Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti amiral gemisi tarafında fark yaratırken, orta segmentte Dimensity 8400-Max yonga seti öne çıktı.

    AnTuTu açıkladı: Ekim ayının en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon performans testleriyle tanınan AnTuTu, Ekim 2025’in en güçlü Android cihazlarını açıkladı. 1–31 Ekim tarihleri arasında toplanan verilere göre, Red Magic 11 Pro+ amiral gemisi sınıfında zirveye yerleşti. Peki, amiral gemisi ve orta segment telefonlar arasında hangi modeller öne çıktı? Gelin, Ekim ayının en güçlü Android telefonlarına birlikte bakalım.

    Ekim ayının en güçlü Android telefonları

    AnTuTu verilerine göre Red Magic 11 Pro+, Snapdragon 8 Elite 5 Supreme Edition işlemcisiyle 4.132.403 puan elde ederek zirvede yer aldı. Onu OnePlus 15 (4.031.998 puan) ve iQOO 15 (4.030.245 puan) takip etti. Listenin devamında Honor Magic 8 (4.028.333), Honor Magic 8 Pro (4.027.702) ve vivo X300 Pro (4.010.619) modelleri bulunuyor.

    İlk 10'un geri kalanında realme GT8 Pro (3.915.526), OPPO Find X9 (3.814.196), Redmi K90 Pro Max (3.797.111) ve vivo X300 (3.720.004) yer aldı. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim. İşte sıralama:

    1. Red Magic 11 Pro+
    2. OnePlus 15
    3. iQOO 15
    4. Honor Magic 8
    5. Honor Magic 8 Pro
    6. vivo X300 Pro (Uydu versiyonu)
    7. realme GT8 Pro 
    8. OPPO Find X9
    9. Redmi K90 Pro Max
    10. vivo X300

    Orta segment en güçlü telefonlar

    Orta segmentte ise tablo bir kez daha MediaTek Dimensity işlemcilerinin ağırlığında şekillendi. Realme Neo7 SE, Dimensity 8400-Max çipiyle 1.931.641 puan toplayarak lider oldu. Onu iQOO Z10 Turbo (1.915.499) ve vivo Y300 GT (1.909.184) izledi.

    AnTuTu açıkladı: Ekim ayının en güçlü Android telefonları Tam Boyutta Gör
    İlk beşi tamamlayan modeller arasında Redmi Turbo 4 (1.868.587) ve OPPO Reno14 (1.495.632) bulunuyor. Ayrıca OPPO Reno14 Pro, Motorola Edge 60 Pro, OPPO K13 Turbo 5G, OPPO Reno13 Pro ve OPPO Reno13 modelleri de listeye girmeyi başardı.
    1. realme Neo7 SE
    2. iQOO Z10 Turbo
    3. vivo Y300 GT
    4. Redmi Turbo 4
    5. OPPO Reno14
    6. OPPO Reno14 Pro
    7. Motorola Edge 60 Pro
    8. OPPO K13 Turbo 5G
    9. OPPO Reno13 Pro
    10. OPPO Reno13
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 2 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 8 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 1 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 2 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 2 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 2 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mutfak sigortası kaç amper olmalı dükkan devir ücreti hesaplama captiva yorumları cialis nasıl okunur ehliyet sınavına telefonla girilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum