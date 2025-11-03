AnTuTu açıkladı: Ekim ayının en güçlü Android telefonları

Ekim ayının en güçlü Android telefonları
AnTuTu verilerine göre Red Magic 11 Pro+, Snapdragon 8 Elite 5 Supreme Edition işlemcisiyle 4.132.403 puan elde ederek zirvede yer aldı. Onu OnePlus 15 (4.031.998 puan) ve iQOO 15 (4.030.245 puan) takip etti. Listenin devamında Honor Magic 8 (4.028.333), Honor Magic 8 Pro (4.027.702) ve vivo X300 Pro (4.010.619) modelleri bulunuyor.
İlk 10'un geri kalanında realme GT8 Pro (3.915.526), OPPO Find X9 (3.814.196), Redmi K90 Pro Max (3.797.111) ve vivo X300 (3.720.004) yer aldı. Okları Apple'a çevirdiğimizde, iPhone 17 Pro Max ortalama 2.374.676, iPhone 16 Pro Max ise 1.947.255 puana sahip. Tabii ki burada iOS ve Android'i birbirinden ayırmamız gerektiğini söyleyelim. İşte sıralama:
- Red Magic 11 Pro+
- OnePlus 15
- iQOO 15
- Honor Magic 8
- Honor Magic 8 Pro
- vivo X300 Pro (Uydu versiyonu)
- realme GT8 Pro
- OPPO Find X9
- Redmi K90 Pro Max
- vivo X300
Orta segment en güçlü telefonlar
Orta segmentte ise tablo bir kez daha MediaTek Dimensity işlemcilerinin ağırlığında şekillendi. Realme Neo7 SE, Dimensity 8400-Max çipiyle 1.931.641 puan toplayarak lider oldu. Onu iQOO Z10 Turbo (1.915.499) ve vivo Y300 GT (1.909.184) izledi.
- realme Neo7 SE
- iQOO Z10 Turbo
- vivo Y300 GT
- Redmi Turbo 4
- OPPO Reno14
- OPPO Reno14 Pro
- Motorola Edge 60 Pro
- OPPO K13 Turbo 5G
- OPPO Reno13 Pro
- OPPO Reno13
