TripAdvisor artık cinsel saldırı olaylarının yaşandığı otelleri işaretleyecek

Otel incelemeleri konusunda önde gelen çevrimiçi hizmetler arasında yer alan TripAdvisor, cinsel saldırı olaylarının bildirildiği otelleri tanımlamak için dijital bir işaret kullanacağını duyurdu.

Bu dijital işaretler artık web sitesinde lisetlenen otel ve tatil köylerinin yanına yerleştirilecek. Aynı zamanda kullanıcıları sağlık, güvenlik ve ayrımcılık gibi diğer önemli endişeler konusunda da bilgilendirecek.

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Şirketin sözcüsü Kevin Carter konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu simgeler üç ay kadar süreyle TripAdvisor üzerinde kalacak. Bununla birlikte, sorunlar devam ederse bu süreyi uzatabiliriz" dedi. Kendisi ayrıca bu simgelerin cezalandırıcı değil bilgilendirici olduğu görüşünde.

TripAdvisor tecavüz yorumlarını defalarca silmiş

Şirketin belirlediği bir çalışan komitesi, bu simgelerin eklenmesi ve kaldırılması konusunda karar verecek. Ayrıca şikayetlerin sayısı kaç olursa olsun listelenen tesisin TripAdvisor'dan kaldırılmayacağını da belirtelim.

Kristie Love isimli 35 yaşındaki bir kadından kamuya açık bir şekilde özür dilemek zorunda kaldıktan sonra aldı. Milwaukee Journal Sentinel'in TripAdvisor, 2010'da Meksika'nın Riviera Maya tatil bölgesindeki Paraiso Maya otelinin güvenlik görevlisi tarafından tecavüze uğrayan Teksas'lı kadının tesisle ilgili şikayetlerini defalarca silmişti. Şirket bu kararı geçen haftaisimli 35 yaşındaki bir kadından kamuya açık bir şekilde özür dilemek zorunda kaldıktan sonra aldı. Milwaukee Journal Sentinel'in raporuna göre , 2010'da Meksika'nıntatil bölgesindekiotelinin güvenlik görevlisi tarafındanTeksas'lı kadının tesisle ilgilidefalarca silmişti.

https://www.nytimes.com/2017/11/08/travel/tripadvisor-sex-assault-discrimination-warnings.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur