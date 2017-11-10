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TripAdvisor artık cinsel saldırı olaylarının yaşandığı otelleri işaretleyecek

Otel incelemeleriyle tanınan seyahat sitesi TripAdvisor, cinsel saldırı olaylarının bildirildiği otelleri işaretleyeceğini duyurdu. Böylece kullanıcıların tesis hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak
1 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Otel incelemeleri konusunda önde gelen çevrimiçi hizmetler arasında yer alan TripAdvisor, cinsel saldırı olaylarının bildirildiği otelleri tanımlamak için dijital bir işaret kullanacağını duyurdu.
Bu dijital işaretler artık web sitesinde lisetlenen otel ve tatil köylerinin yanına yerleştirilecek. Aynı zamanda kullanıcıları sağlık, güvenlik ve ayrımcılık gibi diğer önemli endişeler konusunda da bilgilendirecek.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın Clips uygulaması TrueDepth kamera desteğiyle güncellendi"
Şirketin sözcüsü Kevin Carter konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu simgeler üç ay kadar süreyle TripAdvisor üzerinde kalacak. Bununla birlikte, sorunlar devam ederse bu süreyi uzatabiliriz" dedi. Kendisi ayrıca bu simgelerin cezalandırıcı değil bilgilendirici olduğu görüşünde.

TripAdvisor tecavüz yorumlarını defalarca silmiş

Şirketin belirlediği bir çalışan komitesi, bu simgelerin eklenmesi ve kaldırılması konusunda karar verecek. Ayrıca şikayetlerin sayısı kaç olursa olsun listelenen tesisin TripAdvisor'dan kaldırılmayacağını da belirtelim.
Şirket bu kararı geçen hafta Kristie Love isimli 35 yaşındaki bir kadından kamuya açık bir şekilde özür dilemek zorunda kaldıktan sonra aldı. Milwaukee Journal Sentinel'in raporuna göre TripAdvisor, 2010'da Meksika'nın Riviera Maya tatil bölgesindeki Paraiso Maya otelinin güvenlik görevlisi tarafından tecavüze uğrayan Teksas'lı kadının tesisle ilgili şikayetlerini defalarca silmişti.

https://www.nytimes.com/2017/11/08/travel/tripadvisor-sex-assault-discrimination-warnings.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur Yorum Yaz
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winwin35 1 yıl en beğenilen
desenize o zaman booking.com gibi trip advisor da yasaklanacak.
Türkiye'deki her 10 otelin 3-4 ü bu sebepten işaretlenir, bakanlıkta bizim oteller eksi not alıyor diye trip advisor a yasak getirir.
desenize o zaman booking.com gibi trip advisor da yasaklanacak.Türkiye'deki her 10 otelin 3-4 ü bu sebepten işaretlenir, bakanlıkta bizim oteller eksi not ...
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cignenmiskumandapili 1 yıl
benim de başıma gelmişti. yunanistan'da gay otel sahibi ahlaksız teklif yapmıştı. tripadvisor'a yazdım
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drjacob 1 yıl
yerinde bi karar
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Berk9422 1 yıl
Olması gereken bir şey olduğunu düşünmekteyim.
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winwin35 1 yıl en beğenilen
desenize o zaman booking.com gibi trip advisor da yasaklanacak.
Türkiye'deki her 10 otelin 3-4 ü bu sebepten işaretlenir, bakanlıkta bizim oteller eksi not alıyor diye trip advisor a yasak getirir.
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1ses1 1 yıl
NE yani otellere buraya gelirseniz sizi atlıyabilirler mi yazacak. Bence müşterisi artar :D
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