Apple'ın Clips uygulaması TrueDepth kamera desteğiyle güncellendi

Apple bu yılın başlarında kullanıcıların eğlenceli videolar hazırlayarak daha sonra bunu sosyal medya hesaplarına yükleyebilmelerine olanak sağlayan Clips adlı yeni bir uygulama tanıttı. Şirket görünüşe bakılırsa köklü değişikliklerin yapıldığı uygulamayı bir sürü yeni özellik ve yeni bir kullanıcı arayüzü ile güncellemiş durumda.

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Ana değişikliklerden biri de Clips'in artık iPhone X'da yer alan TrueDepth kamerayı desteklemesi. Bu da "Selfie Sahneleri" adı verilen bir özellik şeklinde geliyor. Apple yeni kullanıma sunulan Selfie Sahneleri'ni "iPhone X’da arka planı silip kullanıcıları hareketli 360 derece sahnelere yerleştiren heyecan verici yeni bir özellik" olarak tanımlıyor.

Selfie Sahneleri ile kendinizi Yıldız Savaşları'na ışınlayın

Selfie Sahneleri ayrıca iPhone X’daki TrueDepth kamera sistemi sayesinde kullanıcıların kendilerini genişleyen manzaralar, soyut sanat veya uzay boşluğu dahil olmak üzere düzinelerce sahneye ve hatta Yıldız Savaşları: Son Jedi’deki Milenyum Şahini’ne veya Mega-Destroyer’a ışınlamalarını sağlıyor.

Başta da belirttiğimiz gibi Clips, kullanıcıların fotoğraflarına eklemek için kullanabilecekleri yeni sanatsal efektler ve çıkartmalar gibi bir sürü özelliğe sahip olmuş durumda. Ayrıca uygulama, daha kolay bir kullanım sunacak şekilde yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü de kazanmış. Son olarak artık iCloud desteği ile videolarınızı tüm iOS cihazlarda görüntüleme ve düzenleme şansına sahip olduğunuzu da belirtelim.

https://www.theverge.com/2017/11/9/16628774/apple-clips-2-app-update-iphone-x-selfie-scenes-icloud