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Trump yönetimi, devlet tarafından işletilen 5G ağı oluşturabilir

ABD'li medya kuruluşu Axios'un raporuna göre Trump yönetimi siber saldırılardan etkilenmeyen daha güvenli bir internet için devlet tarafından işletilen 5G ağı kurmayı planlıyor.
1 yıl
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Furkan Babur
Yazar
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Trump yönetimi, devlet tarafından işletilen 5G ağı oluşturabilir
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Geçtiğimiz yıl dünya genelinde ciddi tehlikeler doğuran siber saldırılar devletleri, kendi kontrolleri altında bulan ağ yapısı geliştirmeye itiyor. Rusya, geçtiğimiz yıl kasım ayında alternatif bir internet altyapısı oluşturacağını duyurup bu yönde ilk somut adımı atmıştı. ABD'li medya kuruluşu Axios'un, hükümete ait sunumlara dayandırdığı iddiasına göre ise ABD de benzer bir adım atmak için çalışmalar yapıyor. Trump hükümetine bağlı görev yapan ulusal güvenlik ekibinin, devlet tarafından işletilen 5G altyapısı için görüşmelere başlandığı iddia ediliyor.


Maliyeti düşük ve daha güvenli 

Axios'un ulaştığı belgelere göre ulusal güvenlik ekibi 3 yıl içinde merkezi ve güvenli bir 5G altyapısı oluşturulması için hükümete öneride bulunmuş durumda. Oluşturulacak 5G altyapısının; otonom araçlar, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler için güvenli bir iletişim kaynağı rolünü üsteleneceğini ifade eden ekip ayrıca söz konusu yapının özel şirketlerin inşa edeceği ve işleteceği ağlara kıyasla daha düzenli bir yapıda sahip olacağını belirtiyor. Bunların yanı sıra özel şirketlerin oluşturacağı konsorsiyum tarafından ülkeyi saran bir 5G ağının, daha maliyetli olacağı ve daha geç tamamlanacağı da ulusal güvenlik ekibi tarafından dile getirilen endişeler arasında.


Ulusal güvenlik ekibinin önerisinin kabul edilmesi halinde Trump'ın; 1950'li yıllarda dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower'ın talimatıyla yaptırılan otoyol ağı devrimin, 21. yüzyıla uyarlanmış halini gerçekleştireceği düşünülüyor ancak söz konusu 5G yapısının nasıl oluşturulacağı konusunda ciddi endişeler var. Her ne kadar yetkililer daha güvenli ve Çinli şirketlerin(Huawei ve ZTE'nin) parmağının olmadığı bir ağ oluşturmak istese de ağın daha sonra AT&T, Verizon ve T-Mobile gibi operatörlere kiralanacağını belirterek aslında ağın tam anlamıyla bağımsız ve devletin kontrolünde olmayan bir ağ olacağını işaret ediyor. Öte yandan Trump yönetiminin, ABD'de bugüne kadar eşi görülmemiş devlete ait kablosuz internet ağının oluşturulması için özelleştirme-kamulaştırma çatışmalarından zaferle çıkması şart. Reuters'a göre ise bu durumun gerçekleşme olasılığı oldukça düşük.


Rakiplerin gerisine düşmek istemiyor 

Tüm bu zorluklara rağmen öneri Donald Trump'ın masasına gelmiş durumda ve Trump'ın birkaç ay içinde öneriyle ilgili kesin kararı vermesi gerekiyor. 5G çalışmalarından Kore ve Japonya gibi uzun süredir bu alanda faaliyet gösteren ülkelerin gerisinde kalan ABD'nin bu teknolojiye en kısa sürede geçiş yapması için Trump'ın öneriye ne cevap vereceği ise henüz belirsiz.

Öneri Reddedildi 

Trump yönetiminin, devletin kontrolünde bir 5G ağı oluşturacağı iddialarının yayılması üzerine bugün bir bildiri kaleme alan Federal İletişim Kurulu Başkanı Ajit Pai, "Federal hükümet için ülke çapında bir 5G şebekesi kurma ve işletme önerisine karşı çıkıyorum." diyerek ulusal güvenlik ekibinin teklifini açık bit şekilde reddetti. Kablosuz ağ sektörünün gelişimi göz önünde bulundurulduğunda devletin yatırım ve yenilik için doğru pozisyonu alması gerektiğini vurgulayan Pai, ulusallaştırılmış bir 5G ağının maliyetli ve verimsiz bir oyalanma olacağını düşünüyor. Ayrıca iddialar hakkında Beyaz Saray yetkilileri ile görüşen Recode'un haberine göre de söz konusu belgeler Beyaz Saray'ın reddettiği ve güncelliğini yitirmiş önerileri içeriyor. Kısacası ulusal güvenlik ekibinin sunduğu, hükümet tarafından kurulan 5G ağı önerisi rafa kaldırılmış durumda. 

https://www.engadget.com/2018/01/28/trump-team-considers-government-run-5g-network/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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redoracle 1 yıl
Adam kimse pc,akıllı telefon vs kullanmasın diyen biri,buna ikna olmaz gibi.
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muratai 1 yıl redoracle
redoracle
Adam kimse pc,akıllı telefon vs kullanmasın diyen biri,buna ikna olmaz gibi.

Onu diyen bizim reis. Abd reisi degil. Her ne kadar benzer yonleri olsada :)
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darkexecuter 1 yıl redoracle
Evet, zqaten Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, öyle bir planımız yok diye :) wccftech.com/...
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