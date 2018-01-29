Trump yönetimi, devlet tarafından işletilen 5G ağı oluşturabilir

Maliyeti düşük ve daha güvenli
Axios'un ulaştığı belgelere göre ulusal güvenlik ekibi 3 yıl içinde merkezi ve güvenli bir 5G altyapısı oluşturulması için hükümete öneride bulunmuş durumda. Oluşturulacak 5G altyapısının; otonom araçlar, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler için güvenli bir iletişim kaynağı rolünü üsteleneceğini ifade eden ekip ayrıca söz konusu yapının özel şirketlerin inşa edeceği ve işleteceği ağlara kıyasla daha düzenli bir yapıda sahip olacağını belirtiyor. Bunların yanı sıra özel şirketlerin oluşturacağı konsorsiyum tarafından ülkeyi saran bir 5G ağının, daha maliyetli olacağı ve daha geç tamamlanacağı da ulusal güvenlik ekibi tarafından dile getirilen endişeler arasında.
Ulusal güvenlik ekibinin önerisinin kabul edilmesi halinde Trump'ın; 1950'li yıllarda dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower'ın talimatıyla yaptırılan otoyol ağı devrimin, 21. yüzyıla uyarlanmış halini gerçekleştireceği düşünülüyor ancak söz konusu 5G yapısının nasıl oluşturulacağı konusunda ciddi endişeler var. Her ne kadar yetkililer daha güvenli ve Çinli şirketlerin(Huawei ve ZTE'nin) parmağının olmadığı bir ağ oluşturmak istese de ağın daha sonra AT&T, Verizon ve T-Mobile gibi operatörlere kiralanacağını belirterek aslında ağın tam anlamıyla bağımsız ve devletin kontrolünde olmayan bir ağ olacağını işaret ediyor. Öte yandan Trump yönetiminin, ABD'de bugüne kadar eşi görülmemiş devlete ait kablosuz internet ağının oluşturulması için özelleştirme-kamulaştırma çatışmalarından zaferle çıkması şart. Reuters'a göre ise bu durumun gerçekleşme olasılığı oldukça düşük.
Rakiplerin gerisine düşmek istemiyor
Tüm bu zorluklara rağmen öneri Donald Trump'ın masasına gelmiş durumda ve Trump'ın birkaç ay içinde öneriyle ilgili kesin kararı vermesi gerekiyor. 5G çalışmalarından Kore ve Japonya gibi uzun süredir bu alanda faaliyet gösteren ülkelerin gerisinde kalan ABD'nin bu teknolojiye en kısa sürede geçiş yapması için Trump'ın öneriye ne cevap vereceği ise henüz belirsiz.
Öneri Reddedildi
https://www.engadget.com/2018/01/28/trump-team-considers-government-run-5g-network/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Onu diyen bizim reis. Abd reisi degil. Her ne kadar benzer yonleri olsada :)