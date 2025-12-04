Trump'tan elektrikli araçlara bir darbe daha: Yakıt verimliliği hedefleri düşürülüyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetimi döneminde yürürlüğe konan "Kurumsal Ortalama Yakıt Ekonomisi" (CAFE) standartlarını yeniden düzenlemeyi planladığını açıkladı.

"Yakıt verimliliği hedefleri daha gerçekçi seviyelere çekilecek"

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notunda, CAFE standartlarının, benzinli ve dizel araçlarla gerçekçi şekilde karşılanabilecek seviyelere geri çekileceği belirtiliyor. Açıklamada, önceki standartların mevcut içten yanmalı motor teknolojileriyle karşılanmasının imkansız olduğu ve tüketicilerin istemediği geniş çaplı bir elektrikli araç geçişini zorunlu kılacağını savunuluyor.

ABD hükümeti, bu değişikliğin ortalama bir aracın maliyetini 1.000 dolar düşüreceğini ve Amerikalıların önümüzdeki beş yılda 109 milyar dolar tasarruf etmesini sağlayağını iddia ediyor. Ayrıca daha fazla kişinin yeni ve daha güvenli araçlara ulaşabilmesi neticesinde, 2050’ye kadar 1.500’den fazla hayatın kurtarılacağı ve yaklaşık 250 bin ciddi yaralanmanın önleneceği belirtiliyor.

Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni teklifle birlikte 2031 model yılına gelindiğinde ortalama filo yakıt ekonomisinin 34,5 mpg (galon başına mil) seviyesine ulaşması hedefleniyor. Bu rakam, önceki Başkan Joe Biden döneminde belirlenen 50,4 mpg hedefine göre önemli bir düşüş anlamına geliyor.

Nio EC6'nın Çin'deki kazası gündem oldu: Araç ikiye ayrıldı 13 sa. önce eklendi

Ayrıca CAFE kredi ticareti 2028 model yılından itibaren kaldırılacak, bu da Tesla gibi elektrikli araç üreticilerini ciddi şekilde etkileyecek. Buna ek olarak, plan crossover ve küçük SUV’ların hafif kamyon yerine binek otomobil olarak yeniden sınıflandırılmasını öneriyor. Bir anlamda bu sınıflandırma, üreticilerin daha kolay hedeflere tabi olmasını sağlayacak.

Teklif Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 45 günlük bir kamuoyu görüş süreci başlayacak. Teklifin yasalaşması durumunda, halihazırda teşviklerin kaldırılması sonucu yavaşlayan ABD elektrikli araç pazarına bir darbe daha vurulmuş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: