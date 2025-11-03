Giriş
    Trump: En gelişmiş Nvidia çiplerini yalnızca ABD kullanacak

    ABD Başkanı Donald Trump, Nvidia’nın en gelişmiş Blackwell yapay zeka çiplerinin yalnızca Amerikan şirketlerine verileceğini, Çin ve diğer ülkelerin bu teknolojiye erişemeyeceğini açıkladı.

    Trump: En gelişmiş Nvidia çiplerini yalnızca ABD kullanacak Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, hem yapay yapay zeka sektörünün hem de an itibariyle tarihin en değerli şirketi olan Nvidia’nın en gelişmiş Blackwell çiplerinin yalnızca ABD şirketlerine verileceğini, Çin ile diğer ülkelerin bu teknolojiye erişemeyeceğini açıkladı.

    CBS kanalında yayımlanan “60 Minutes” programında ve Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamalarda konuşan Trump, “En gelişmiş olanları, ABD dışında hiç kimsenin eline geçmesine izin vermeyeceğiz. Başka ülkelere bu çipleri vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Böylece, Trump yönetiminin Amerikan üretimi yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarını önceki dönemlere kıyasla daha da sertleştirmeyi planladığı sinyali verilmiş oldu.

    Yapay zeka çiplerine yeni kısıtlamalar yolda

    Trump’ın sözleri, Çin başta olmak üzere diğer ülkelerin en ileri düzey yapay zeka işlemcilerine erişiminin tamamen yasaklanabileceğini gösteriyor. İlginçtir, Temmuz ayında Beyaz Saray, kritik teknolojide Çin'e karşı ABD'nin üstünlüğünü korumak amacıyla kurallarını gevşetmeyi ve müttefik ülkelere yönelik yapay zeka ihracatını genişletmeyi amaçlayan yeni bir strateji açıklamıştı. Ancak Trump’ın son açıklamaları bu yaklaşımın değiştiğini gösteriyor. İlerleyen günlerde bu açıklamaların resmiyete dökülüp dökülmeyeceği ise merak konusu.

    Geçtiğimiz hafta ise Nvidia, Güney Kore’deki Samsung Electronics dahil önde gelen şirketlere 260 binden fazla Blackwell çipi tedarik edeceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Trump’ın “sadece Amerikan şirketleri en gelişmiş çiplere sahip olmalı” yönündeki çıkışı dikkat çekti.

    Trump, CBS’e yaptığı açıklamada Çinli şirketlerin Blackwell çiplerinin en üst düzey modellerini satın alamayacağını ancak daha düşük kapasiteli versiyonlara sınırlı erişim sağlayabileceklerini belirtti. “Nvidia ile ticaret yapabilirler ama en gelişmiş çipler konusunda değil” dedi.

    Nvidia CEO'su Jensen Huang ise geçen hafta Çin pazarı için ABD ihracat lisansı talep etmediklerini söyledi. “Şu anda Nvidia'nın orada olmasını istemediklerini çok açık bir şekilde belirttiler” diyen Huang, ABD merkezli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini finanse etmek için Çin pazarının kritik olduğunu aktardı.

